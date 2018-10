Guía VAVEL Winnipeg Jets 2018/19: mejorar el año anterior con casi el mismo bloque

Winnipeg Jets

Fundación: 1973-1996 y 2012-2019

Stanley Cup: 0

Títulos de Conferencia: 0

Títulos de División: 0

Entrenador: Paul Maurice

Arena: MTS Centre, 16.345 espectadores

La temporada 2017/2018 de los Winnipeg Jets sólo se puede describir como un éxito. Era una de las incógnitas al comienzo de la temporada anterior, y desde luego las expectativas se pasaron muy por encima y alcanzaron las duras Finales del Oeste, frente a la otra gran revelación y una de las historias más increíbles en el deporte mundial reciente, no sólo de la NHL, con Las Vegas rozando la Stanley Cup frente a los posteriores campeones, Washington Capitals.

Pese a que los Jets fueron pasando rondas de una manera irregular con una primera ronda cómoda superando a los Minnesota Wild, en las Semifinales del Oeste el tema se complicó y en un 7º partido a cara o cruz como suelen ser en los Playoffs, eliminaron nada más y nada menos que a los campeones del Oeste de hace dos temporadas, Nahsville Predators. Fue una eliminatoria que quizás le supo a mucho a los de Manitoba, y en las Finales del Oeste, cayeron con estrépito frente a los Vegas Golden Knights, que fue aún más sorpresa logrando alcanzar las Finales NHL en su primer año de historia.

Para el comienzo de este año, los Winnipeg Jets apuestan claramente por la continuidad como tampoco es tan extraño, teniendo en cuenta los éxitos de la temporada anterior. Por lo tanto, las llegadas han sido pocas y las bajas de jugadores no muy importantes salvo quizás la del veterano defensa Tobias Enstrom que vuelve a Europa. El bloque es lo que ha primado en lugar de buscar agentes libres en el mes de julio. Otra pérdida considerable es la no renovación de Paul Stastny que se marchó a Vegas Golden Knights.

Plantilla 2018/19

Portería

Sin lugar a dudas, es un puesto que hasta el momento será ocupado por Connor Hellebuyck y será el portero nº1 en la mayoría de partidos. El portero nº2 surge algunas dudas, por la falta de experiencia de Eric Comrie y ante una lesión de Hellebuyck los Winnipeg Jets pueden sufrir un traspiés en sus altas aspiraciones para la temporada que está a punto de comenzar.

Si Eric Comrie no cumple cuando tenga la oportunidad, en el Farm System de los de Manitoba, cuentan con porteros como Laurent Brossoit y el ruso Mikhail Berdin. Pero como se ha comentado antes, Paul Maurice no tendrá dudas en colocar bajos los palos al gran portero Connor Hellebuyck, que este verano renovó por un alto contrato dejando claro que es la apuesta de presente y futuro de los Winnipeg Jets.

Connor Hellebuyck

Eric Comrie

Defensa

En la siguiente línea los Winnipeg Jets se mantiene el bloque salvo la salida de Tobias Enstrom hacia Europa. Aún ante esta salida que puede suponer una baja sensible, los Jets mantienen unos buenos activos en defensa como son Dustin Byfuglien, Tyler Myers y Jacob Trouba. La temporada anterior los Winnipeg Jets fueron un equipo con solvencia en defensa aunque no terminara siendo de los equipos menos goleados de la pasada temporada regular anterior.

Las parejas habituales salvo sanciones o lesiones, son las siguientes:

Dimitry Kulikov Tyler Myers

Logan Stanley Dustin Byfuglien

Josh Morrisey Jacob Trouba

Ataque

Estamos sin duda, ante uno de los mejores equipos por potencial en la faceta ofensiva del equipo. Tienen una gran variedad y con varias opciones de anotar no sólo en sus dos primeras líneas, sino también con una posible buena aportación de la tercera y cuarta línea, que normalmente suelen aportar menos goles a los equipos. Los líderes seguirán siendo Mark Scheifele, Blake Wheeler y Patrik Laine.

En la primera línea con la pareja Mark Scheifele y Blake Wheeler, cuentan con una gran aportación goleadora y desde la segunda línea con Patrik Laine, también lograrán una decente cantidad de goles. La pena para los actuales Winnipeg Jets, fue la marcha en la agencia libre del gran delantero Paul Statsny, que intentaron renovarle pero no fue posible.

Las líneas serán las siguientes salvo lesiones o sanciones:

Kyle Connor Mark Scheifele Blake Wheeler

Nikolaj Ehlers Bryan Little Patrik Laine

Kristian Vesalainen Jack Roslovic Mathieu Perreault

Andrew Copp Adam Lowry Brandon Tanev

