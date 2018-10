Previa Monday Night RAW, 24 septiembre

USA Network emitirá un nuevo episodio de la marca roja esta vez desde el Pepsi Center en Denver.

The Shield demuestra que son el trio dominante en RAW. A pesar de tener a todo el róster en contra de ellos y de que el GM Baron Corbin no está dispuesto a ponerle las cosas fáciles sobre todo a Roman Reigns con el pacto de una triple amenaza entre el campeón, Brock Lesnar y Braun Strowmann en Arabia Saudi. También los campeones por parejas de RAW tienen puesta la mira sobre "Hounds of Justice"para así calentar el combate en Super Showdown. ¿Que se ingeniarán para desgastar a The Shield de cara al combate del día 6 de octubre?

Los títulos por parejas de RAW se ponen en juego ante The Revival en uno de los combates más atractivos de toda la noche del lunes. Los retadores les tienen muchas ganas a los campeones tras el ataque que sufrieron por parte de ellos.

Brie Bella vuelve a combatir, esta vez en Monday Night RAW, contra Rubby Riott. Después de que la campeona femenina ofreciera un Open Challenge y que fuera aceptado por Rubby. Con el combate del Riott Squad vs Bella Twins y Ronda Rouse en Australia, probablemente el combate sirva de preparación para el de Super Showdown.

Nia Jax está de vuelta. La ex campeona femenina de RAW ha dejado claro que quiere el título femenino de RAW, pero antes quiere ponerle las manos encima a Alexa Bliss que fue la causante de que perdiera su corona. Con la pequeña ex campeona lesionada. ¿cuál será el siguiente paso para Jax? Este lunes tendremos pistas sobre ello.

Elias y Booby Lashley se enfrentarán esta semana en RAW. Tras la unión de este con Lio Rush va para largo. Veremos más detalles este lunes.