Previa Monday Night RAW 01/10/18

Nuevo episodio de la marca roja emitido por USA Network desde el Key Arena de Seattle, WA.

Sólo 5 días antes de que la campeona femenina Ronda Rousey haga equipo junto a las Bellas contra The Riott Squad, este lunes luchará en 1 vs 1 la campeona contra Rubby Riott. Lo que no se sabe si Liv Morgan estará ya recuperada de la conmoción que sufrió la semana pasada después de que Brie Bella le atestara una patada en la cabeza en el combate que enfrentó a las Bellas y a Natalya contra el Riott Squad.

Shawn Michaels estará de vuelta esta noche. Con el combate entre Undertaker y Triple H este sábado, HBK que ya tuvo un encontronazo con el DeadMan para un posible nuevo combate. Y es que, el ya retirado Hall Of Fammer estará en Australia el sábado para apoyar a su amigo Hunter. ¿Provocará de nuevo Michaels al Undertaker y habrá cambios de cara al sábado o sólo se caldeará el ambiente más?

Después de varias semanas de careos entre ambas partes, Bobby Lashley y el ex campeon Universal Kevin Owens lucharán esta noche. Esta lucha se pactó después de que Owens irrumpiera en el combate entre Lashley y Elias la semana pasada y que golpeara a Bobby por error tras perseguir a Lio Rush por el ringside.

La semana pasada, Dean Ambrose estuvo a punto de traicionar a sus hermanos y unir fuerzas con Braun Strowmann y los campeones por parejas de RAW, Dolph Ziggler y Drew McIntrye. Después del main event se le vió pensativo y con verdaderas intenciones de dejar de lado al campeon Universal Roman Reigns y al campeón Intercontinental Seth Rollins. Esta semana será clave para ambos trios ya que se enfrentan este sábado en un 3x3 en Super Show-Down. ¿Nos despejarán las dudas esta noche?