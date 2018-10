David Johnson le dio el primer triunfo a los Cardinals

Arizona Cardinals visitaban el “Levi's Stadium” siendo el único equipo de la NFL sin victorias. La derrota ante Seahawks había dejado un sabor amargo por lo cerca que estuvieron de amarrar el partido. Los 49ers venían de caer ante los Chargers en un partido ajustado y necesitaban el triunfo para no quedar relegado en una división donde lidera cómodamente Los Ángeles Rams.

La primera serie ofensiva de los 49ers no pudo ser mejor. Matt Breida llegó hasta mitad de campo en su primer acarreo y luego dos pases certeros de C.J. Beathard hacia Kyle Juszczyk les acercó a zona roja. El marcador se iba a abrir tras un pase corto de Beathard a Breida. San Francisco se jugó a conseguir el punto extra, pero no lo lograron y se fueron arriba 6-0. Sin embargo, Arizona respondió de manera formidable con un bombazo de Josh Rosen a Christian Kirk de 75 yardas para touchdown.

Arizona estaba al frente por la mínima y su defensiva forzaría el primer intercambio de balón del cotejo. Beathard buscaría largo a Garcon y Tre Boston anticipó el envío e interceptó el pase. El receptor Juszczyk leyó bien la jugada y frenó la carrera del safety que se iba derecho para el pic six. Sin embargo, Rosen no aprovecharía la situación y tras dos pases incompletos se vieron obligados a despejar rápido.

Los equipos no se sacaban ventaja pero los 49ers iban a volver a equivocarse. En zona de gol de campo, Raheem Mostert perdió el balón tras un golpe del tackle Rodney Gunter y su compañero Patrick Peterson regresaría el ovoide hacia la yarda 18 de San Francisco. Arizona no desaprovecho el obsequio del corredor y David Johnson anotó su primer touchdown de la tarde para colocar a su equipo arriba 14-6.

Beathard no estuvo fino en la primera mitad y Breida no pudo sacar ventaja por tierra. Alfred Morris y Juszczyk fueron los únicos que sobresalieron en una ofensiva que no carburó. La defensiva sacó la cara por el equipo y detuvo en reiteradas veces a los Cardinals.

Arizona comenzó el tercer cuarto con un tres y fuera y San Francisco tuvo la posibilidad de achicar distancia. No obstante, Chandler Jones presionó a Beathard, forzó un fumble y los 49ers volvieron a regalar el ovoide. Rosen pudo ampliar la ventaja pero un pase incompleto a su ala cerrada Seals-Jones forzó a Andy Lee a despejar nuevamente.

Beathard inició bien su serie ofensiva con pases cortos a Juszczyk y Garcon, además Morris movió las cadenas con acarreos por el centro pero los 49ers volverían a fallar. Robbie Gould no pudo convertir un gol de campo de 45 yardas y el juego seguía igual.

En el último cuarto volvieron las emociones y el juego se iba a tornar más entretenido. San francisco se puso en partido por medio del Trent Taylor que se desmarcó y aprovechó el pase esquinado de Beathard para marcar la anotación. Con el marcador apretado, la defensiva de los 49ers forzó un tres y fuera y la ofensiva volvía al campo para dar vuelta la historia. Sin embargo, Haason Reddick capturó al mariscal de campo y el balón suelto le cayó a Josh Bynes que lo devolvió para touchdown.

Los Cardinals iban a rematar el partido con otro regalo de Beathard. Bené Benwikere, ex Panthers, interceptó al quarterback y llevó el ovoide hasta la yarda 26 de los 49ers. David Johnson anotó tras un acarreo de 6 yardas y dejó el juego 28-12 a favor de Arizona que saboreaba el triunfo.

Con el juego adverso solo hubo tiempo para que San Francisco decorara el resultado. Beathard marcó el touchdown final y en su intento del punto extra que dejara el juego a una posesión no pudo conectar con Kittle.

Arizona (1-4) salió victorioso por primera vez en la temporada y ahora comparte el último lugar de la División Oeste de la NFC junto a los 49ers (1-4), que cayeron por semana consecutiva y no puede disimular la ausencia por lesión de Jimmy Garoppolo. En la semana 6, los Cardinals tendrán que viajar a Minneapolis para enfrentar a los Vikings, mientras que San Francisco visitará a Green Bay Packers en Lambeau Field.

Estadísticas San Francisco 49ers

QB C.J. Beathard: 34/54, 2 TD, 2 INT

RB Alfred Morris: 18 ACARR, 61 YDS

RB: Matt Breida: 8 ACARR, 56 YDS

WR: Trent Taylor: 7 REC, 61 YDS, 1 TD

TE: George Kittle: 5 REC, 83 YDS

Estadísticas Arizona Cardinals

QB Josh Rosen: 10/25, 170 YDS, 1 TD

RB David Johnson: 18 ACARR, 55 YDS, 2 TD

WR Christian Kirk: 3 REC, 85 YDS, 1 TD