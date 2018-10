AFC SUR: Tres líderes, distintas realidades

La División Sur de la Conferencia Americana vive un momento muy particular. En la previa, los jaguares de Jacksonville eran candidatos a repetir el título divisional como en 2017. Sin embargo, el comienzo del equipo de Doug Marrone no fue el ideal y esto permitió que Houston Texans y Tennessee Titans se metan en la pelea. Los tres equipos comparten el liderato con un record de 3 victorias y 3 derrotas, mientras que los Indianapolis Colts se hunden en el último puesto con record 1-5.

Los Jaguars arrastran dos derrotas muy duras ante los Kansas City Chiefs y Dallas Cowboys. En ambos juegos se evidenció un enorme déficit defensivo, permitiendo 63 puntos y 802 yardas combinadas. Estadísticas inusuales para una defensiva de élite que en las primeras semanas había mostrado un nivel muy similar al alcanzado el año anterior. Por otra parte, la ofensiva tampoco lució bien con seis entregas de balón por parte de su quarterback, Blake Bortles. En ese sentido, su Head Coach, Doug Marrone, reconoció que “se alejaron de fundamentos básicos del futbol americano” en los últimos juegos, aunque recalcó que “una semana es tiempo suficiente para corregir esos errores”.

Difícil momento para la ofensiva de Boartles (Imagen: Jacksonville Jaguars)

Houston Texans será el rival de los Jaguars en la semana 7 y llega con el ánimo por las nubes. Tras un inesperado inicio con tres derrotas al hilo, el equipo se recuperó con triunfos ante los Colts, Cowboys y Bills. La defensiva fue decisiva en esos juegos con 8 capturas y 4 intercepciones a quarterbacks rivales y el ataque también levantó su nivel de la mano de Deshaun Watson y DeAndre Hopkins. El receptor combinó 383 yardas áreas y 2 anotaciones en las tres victorias. Además, también fue importante la aparición del novato Keke Coutee, quien fue auxilio permanente para Watson.

El otro líder, los Titans, jugarán por primera vez un partido de temporada regular fuera de los Estados Unidos cuando enfrenten a Los Ángeles Chargers en el mítico estadio de Wembley. Tennessee es un equipo muy irregular y pasó de vencer con claridad de los Eagles a jugar su peor partido ante Baltimore. Frente a los Ravens no pudieron anotar y solo tuvieron 106 yardas totales. La línea ofensiva deberá mejorar la protección a Marcus Mariota, quien fue capturado en 11 oportunidades por la defensiva “cuerva”.

Por último, los Colts no levantan cabeza y las lesiones le están jugando una mala pasada. En la derrota 42-34 ante los Jets perdieron al corredor Robert Turbin y a los receptores Ryan Grant y Marcus Johnson, ellos se unen a una extensa lista que se completa con T.Y. Hilton, Jack Doyle, Denico Autry y Clayton Geathers. Sin embargo, el Head Coach, Frank Reich, es optimista con la evolución de Hilton y espera que el receptor sea de la partida ante los Buffalo Bills.

La AFC Sur es consideraba una de las más flojas de la NFL pero no deja de ser atractiva. Tres equipos pelean por el liderato y eso no suele verse en todas las divisiones. Jacksonville asoma como el principal candidato, aunque los Texans parecen recuperados y prometen dar pelea hasta el final. Mientras que, el potencial de los Titans no puede ser olvidado y los Colts que están comprometidos pueden dar el salto dada la irregularidad que domina en esta división.