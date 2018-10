Newton lidera la remontada de los Panthers

Los Panthers visitaban el Lincoln Financial Field para enfrentar al último campeón de la NFL, Philadelphia Eagles, y conseguir una victoria clave para seguir arriba en la División Sur de la Conferencia Nacional. Philly llegaba al juego tras vencer a los Giants en La Gran Manzana mostrado un nivel más cercano al obtenido en la campaña pasada.

La victoria fue para el equipo de Ron Rivera tras un excelente último cuarto, en el cual consiguieron todos sus puntos. Fueron 21 puntos sin respuesta de los Panthers gracias a la gran tarde de quarterback, Cam Newton.

Ambas ofensivas lucieron erráticas y dos despejes inauguraron el juego en Pennsylvania. Carson Wetz logró mover cadenas y la ofensiva empezó a agarrar ritmo. El ala cerrada Zach Ertz y Allison Jeffery consiguieron dos primeras oportunidades y los Eagles tendrían la chance de lograr los primeros puntos. Sin embargo, Jake Elliott no consiguió el gol de campo de 36 yardas y el partido continuaba sin emociones.

El defensivo ex Seahawks, Michael Bennett, le llegó a Newton y la captura obligó a otro despeje. Ertz hacía daño por el centro y sus recepciones acercaron a los Eagles a zona roja. Jeffery iba a lograr la anotación tras un bonito pase de Wentz hacia la esquina izquierda. Elliott se recuperó de su error anterior y consiguió el punto extra.

La ofensiva de Carolina no lograba carburar y le devolvió el balón a los locales que lo aprovecharon para aumentar el marcador. Jeffery llegó a medio campo con una recepción para 29 yardas y Agholor se adelantó a su defensivo para escapar hasta la yarda 27 de Carolina. No obstante, Wentz no se deshizo del ovoide a tiempo y Mario Addison lo capturó para evitar otra anotación. Elliott volvió a convertir y Philly se fue arriba 10-0.

Carolina tuvo la posibilidad de achicar el marcador pero dos errores increíbles lo privaron de hacerlo. Newton le dio el balón a su corredor McCaffrey, quien le devolvió el ovoide al receptor Jarius Wright para escaparse a la yarda 26 de los Eagles. Una jugada especial que dio resultado por dos bloqueos importantes de “supercam”. Newton fue capturado y perdió terreno, aunque un acarreo suyo los acercó para un gol de campo. Sin embargo, dos castigos consecutivos por false Start, obligó Ron Rivera a cambiar de estrategia e intentar encajonar a los Eagles. La defensiva de los Panthers reaccionó y contuvo a Wentz, evitando irse al medio tiempo abajo por una diferencia mayor.

Philadelphia volvió a pegar en el comienzo del segundo medio y todos presagiaban una victoria cómoda en el Lincoln Financial Field. Una enorme recepción de Ertz, el mejor de Philly, los colocó en mitad de campo. Con otra recepción del ala cerrada quedaron en zona roja y Wentz iba a concretar el touchdown con Dallas Goedert. Fue un gran drive de Wentz donde recorrió 99 yardas en 9 minutos y dejó el juego 17-0.

Los Panthers iban a decir presente en el comienzo del último cuarto. Newton consiguió conectar seis pases cortos consecutivos e iban a colocarse en terreno enemigo. El novato D.J Moore iba a conseguir quedarse con el balón ante la presión del safety Malcolm Jenkins y logró el 1 y 10 en la yarda 14 de los Eagles. Finalmente, Curtis Samuel iba a conseguir el touchdown tras una reversión de pase y calmó la euforia de los hinchas locales. Graham Gano malogró el punto extra y dejó el juego 17-6 abajo.

La defensiva también fue clave para la remontada (Imagen: Panthers.com)

Con 6.52 por jugar, Newton volvía al campo para lograr una anotación que le diera vida a su equipo. Una hermosa recepción de Jarius Wright dejó a Carolina rápidamente en zona de gol de campo y luego, “supercam” logró la anotación tras un envío pase preciso a la esquina izquierda para Devin Funchess. Wright consiguió los dos puntos extras y llenó de dramatismo el final del juego.

El partido había cambiado por completo en minutos. La ofensiva liderada por Wentz no lograba mover las cadenas, estaba bloqueada y golpeada ante la reacción de los Panthers. Por el contrario, Newton encontró la forma de dañar a una defensiva que se había mostrado bien hasta ese momento. Un nuevo despeje de Johnson, le dio la chance a Carolina de igualar o ganar el juego. Con 4 y 10, la defensiva de los Eagles tenían el partido a una jugada de cerrarlo pero el quarterback encontró a Torrey Smith y con un pase de 35 yardas mantuvo la serie con vida. McCaffrey logró el 1 y gol tras un pase pantalla y la remontada de los Panthers era posible. Finalmente, el experimentado Greg Olsen se quedó con la recepción de partido y desató la euforia.

Carolina logró un triunfo que parecía imposible cuando comenzaba el último periodo. Newton se vistió de héroe y demostró que está hecho para este tipo de momentos. Los Panthers llegaron a record de 4-2 y se mantiene detrás de los Saints en la NFC Sur, mientras que los Eagles quedaron como escoltas de los Redskins en la División Este con 3-4.

La próxima semana, Carolina tendrá otra prueba de carácter cuando reciba en Charlotte a Baltimore Ravens. Por su parte, Philadelphia visitarán a los alicaídos Jacksonville Jaguars en el TIAA Bank Field.