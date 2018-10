Eagles vencen a Giants en TNF

La sexta jornada de la NFL abrió con un TNF divisional, los Philadelphia Eagles visitaban a los New York Giants en un MetLife Stadium en el cual los locales todavía no pueden darle una alegría a sus aficionados, dado que llegaban al encuentro con récord de cero victorias y dos derrotas.

La temporada del conjunto dirigido por Pat Shurmur no es exactamente la que estaban esperando los fanáticos, y esta realmente muy lejana de ser buena. Y las ilusiones de que comenzara a mejorar anoche, empezaron a derrumbarse a los 45 segundos de juego cuando en la segunda jugada de la noche el pase que intentó Eli Manning hacia Scott Simonson rebotó en las manos de un defensa para caer en las de Kamu Grugier-Hill, quien consiguió de esta manera su primera intercepción de la temporada.

De esta manera Carson Wentz tendría su primera oportunidad a la ofensiva a solo 16 yardas de la goal line rival, la cual seria aprovechada por la ofensiva coordinada por Mike Groh, cuando luego de un pase incompleto y una carrera de tres yardas de Wendell Smallwood, Wentz encontraría a Alshon Jeffery en un pase corto y este recorrería las 13 yardas para ingresar a la end zone, para que luego Jake Elliot convirtiese el extra point y de esta manera adelantar a los Eagles por siete a cero.

La siguiente ofensiva solo dejaría tres puntos para el local, pero nos dejaría una de las mejores jugadas de la noche cuando Saquon Barkley encontraría espacios por la derecha de su línea y avanzaría 46 yardas, hasta que Avonte Maddox lo taclearía en la yarda 18 del campo de Philadelphia. Pero nuevamente la ineficiencia del ataque neoyorquino le negaría sumar de a seis y tendría que conformarse con un field goal de 33 yardas, convertido por Aldrick Rosas para dejar el tanteador en 7 a 3.

El partido continuó con un par de series que terminaron con sendos punts, aunque viéndose de forma diferentes, con los Eagles consiguiendo 46 yardas en seis jugadas, mientras que los Giants fueron retirados del campo después de solo tres jugadas y siete yardas avanzadas.

Luego de un retorno de 23 yardas por parte de DeAndre Carter, Carson Wentz movería las cadenas para un primero y diez con dos pases hacia Jeffery de cuatro y 17 yardas, para dejar que sea el juego terrestre a partir de ese momento, quien llevara las riendas del drive hacia una nueva anotación. Anotación que conseguiría Corey Clement con una carrera de una yarda, corriendo hacia la izquierda, para que Elliot convirtiera su segundo extra point y aumentar de esa manera la ventaja a 14 a 3.

Poco más quedaría para comentar de ese primer cuarto, ya que nuevamente las defensas y los errores en ataque nos darían solo dos nuevos tres y fuera rápidos.

El inicio del segundo cuarto seguiría con la tendencia del final del primero, dos nuevos despejes en los dos drives iniciales del cuarto, pero serian los locales quienes volverían a sumar números al score luego de una ofensiva de nueve jugadas, donde desde la combinación de Barkley y Manning, 64 yardas de las 65 de la serie llegarían por esa vía, para dejar en los pies de Rosas un field goal de 21 yardas que acortaría la distancia a ocho puntos, dejando el resultado en 14 a 6.

Era el momento para que la defensa diera la cara y dejara a Manning con la oportunidad de seguir acercándolos en el tanteador o incluso lo empatara, pero lo que pasaría seria diametralmente opuesto, por que luego de que Wentz encontrara a Nelson Agholor en una ruta profunda, para una ganancia de 58 yardas, el mismo Wentz se conectaría tras un play action con Zach Ertz para un touchdown de diez yardas y volver a alejar a Philadelphia por 21 a 6.

Las cosas se pondrían cada vez más cuesta arriba cuando los Giants no solo no conseguirían un primero y diez en el siguiente avance, tendrían una perdida total de seis yardas en tres jugadas, sino que además los Eagles volverían a aumentar su diferencia tras un field goal de Elliot de 33 yardas para dispararse en el marcador por 24 a 6.

La parte final de la primera mitad nos dejaría solo dos intentos de field goal fallados, uno por parte de Rosas de 52 yardas y uno por parte de Elliot de 54 cuando quedaban solo siete segundos en el cronometro.

Con la recepción del ovoide al inicio del segundo tiempo, los Eagles demostraron que irían a jugar la segunda parte a otro ritmo. De haber tenido un drive de un poco más de tres minutos durante la primera mitad como serie ofensiva mas larga, esta serie inicial lograrían alargarla a un poco más de seis minutos, variando jugadas cortas de pase con carreras tanto de Smallwood como de Clement, con las cuales llegarían a un tercero y gol en la yarda uno. Y nuevamente serian los campeones reinantes los que marcarían primero, cuando en un pase pantalla a Jeffery, volverían a ingresar a la end zone contraria y luego del extra point subirían el score a 31 a 6.

Si hay algo que podemos marcar en esta 6ta fecha de la NFL es que Barkley tiene todo para ser una estrella de la liga, y nuevamente lo demostraría, no solo en este partido, si no en esta serie en particular, cuando luego de una recepción de Odell Beckham Jr, que daría un primero y diez en la yarda 50, Manning ordenaria un no huddle, y desde formación escopeta el egresado de la universidad de Penn State correría las 50 yardas para entrar en la end zone y acercar a los Giants por 31 a 13.

Otra vez los Eagles sabrían manejar el reloj, teniendo otra serie por arriba de los 6 minutos, variando el juego aéreo con el terrestre, siendo consistente en el movimiento del ovoide y arrinconando a la defensa de los Giants cada vez mas cerca de su goal line. Aunque esta vez deberían conformarse con tres puntos, en un nuevo field goal de Elliot, que pondría el resultado en 34 a 13, resultado que no se movería hasta el final, luego de que dos series por equipo resultaran infructuosas para anotar más puntos.

La victoria deja a Philadelphia con récord de tres ganados y tres perdidos, con un buen partido por la vía aérea donde Carson Wentz termino con 278 yardas por aire, 3 touchdowns y sin intercepciones y a los receptores Nelson Agholor con 91 yardas en 3 recepciones y Alshon Jeffery con 74 yardas y 2 touchdowns en 8 recepciones. Por parte del juego terrestres los Eagles sufrieron mucho la falta de Jay Ajayi, ya que ni Wendell Smallwood, quien tuvo 51 yardas en 18 acarreos, ni Corey Clement, que sumo 43 yardas mas un touchdown en 11 acarreos demostraron demasiado contra una defensa que permite un poco mas de 120 yardas por partido.

Por el lado de la mitad azul de New York, la mirada seguramente ya estará más en la próxima temporada que en esta, ya que cayeron a una victoria y cinco derrotas y su juego no parece mejorar semana tras semana. Eli Manning lanzo para 281 yardas, sin touchdowns y con una intercepción, pero los números individuales más increíbles del conjunto de la gran manzana vienen nuevamente por el lado del Rookie Saquon Barkley, quien termino con 229 yardas totales, 130 por tierra y 99 por aire, cuando el resto de sus compañeros sumaron en conjunto 199, con 44 yardas en 6 intentos para Odell Beckham Jr y 52 yardas en 3 intentos para Cody Latimer.

La victoria podría ser un trampolín para Wentz y sus Eagles, quienes la próxima semana recibirán a Carolina Phanters en busca de repetir la victoria, mientras que Manning y sus Giants tendrán un nuevo duelo mas que complicado cuando tengan que visitar a los Atlanta Falcons.