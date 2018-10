Cartelera WWE Evolution 2018

Este domingo se emitirá a través de WWE Network Evolution, el primer PPV exclusivo de mujeres con superestrellas actuales, leyendas del pasado y miembros del Salón de la Fama.

6-Woman Tag Team Match:

Sasha Banks, Bayley & Natalya vs The Riott Squad

Mae Young Classic Finals:

Toni Storm vs Io Shirai

Future Women's Championship Match:

Women's Battle Royal (Asuka vs Nia Jax vs Ember Moon vs Naomi vs Ivory vs Carmella vs Dana Brooke vs Kelly Kelly vs Lana vs Mandy Rose vs Sonya Deville vs Zelina Vega vs Michelle McCool vs Molly Holly vs Tamina vs Billie Kay vs Peyton Royce vs Alundra Blayze vs Maria Kanellis vs Torrie Wilson)

NXT Women's Championship:

Kairi Sane (c) vs Shayna Baszler

SmackDown Women's Championship:

Becky Lynch (c) vs Charlotte Flair (Last Woman Standing Match)

Tag Team Match:

Lita & Trish Stratus vs Alicia Fox & Mickie James (w/ Alexa Bliss)

RAW Women's Championship:

Ronda Rousey (c) vs Nikki Bella