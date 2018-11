Ivory: "Three times women champion"

Lisa Mary Moretti, nació el 26 de noviembre de 1961, en Inglewood CA. Al comienzo tuvo un desarrollo en la empresa independiente “G.L.O.W.” ganando el título de dicha compañía, para después en enero de 1999 comenzar su carrera en la WWF y WWE.

Debut en Raw is War

Ivory realizó su primera aparición en la WWF en enero de 1999 acompañando a El Padrino, posteriormente también realizó otra aparición en Raw is War en la que se presentó oficialmente al mundo de la lucha libre profesional. Su debut oficial en un combate en el roster principal de la WWF fue el 15 de febrero de 1999 en una lucha mixta de equipos con Brown, enfrentándose a Jeff Jarret y Debra, la cual finalizó sin resultado. Esta situación propició a que comenzaran las dos divas un feudo que finalizaría en un episodio de Raw is War con derrota para Ivory por descalificación.

En el primer "PPV" en el que apareció fue en WrestleMania XV acompañando a Brown y Test que participaban en un combate por los campeonatos en pareja de la WWF enfrentando a Jeff Jarret y Owen Hart.

Primeros Campeonatos Femeninos

El 14 de junio de 1999 Ivory conseguía su primer campeonato femenino de la WWF al derrotar a Debra en un show de Raw is War, posteriormente esta comenzaría una rivalidad con Tori que las llevaría a luchar por el título en SummerSlam produciéndose la primera defensa de su título contra Tori, la segunda se produjo en un show de SmackDown en la primera lucha extrema femenina de la historia sucediendo el mismo resultado que en SummerSlam.

Ivory como campeona femenina de WWF | Foto: WWE.com

Ivory fue retada por Luna Vachon ocasionándose una lucha por su título en Unforgiven, evento que se saldó con la tercera de defensa que realizaba la luchadora, su reinado terminaría con un feudo que iniciaría con la famosa luchadora The Fabulous Moolah quien la derrotó en No Mercy el 17 de octubre de 1999, ocho días depués recuperaba su título en un programa de Raw is War, cinturón que estaría en sus manos hasta que The Kat la derrotara en Armageddon el 12 de diciembre de 1999.

Entrada en "The Right to Censor"

Después de un tiempo de ausencia Ivory realizó un cambio de personaje pasando a ser ruda y cambiando radicalmente su atuendo entrando al grupo "The Right to Censor" en septiembre del año 2000, esto propició que rápidamente tuviese una rivalidad con la entonces campeona femenina Lita, consiguiendo una prestigiosa victoria en un "Fatal 4 Way" en un show de SmackDown derrotando a grandes estrellas como Trish Stratus, Jaqueline y la mencionada Lita. También retuvo su título en otro muy buen combate, esta vez un "Triple Threat Match" enfrentándose a Trish Stratus y Molly Holly en Armageddon el 10 de diciembre del año 2000.

Ivory con "The Right to Censor" | Foto: WWE.com

Ulteriormente con su grupo comenzó una rivalidad con Chyna por el hecho de que esta posó para la revista "Playboy", esta rivalidad tuvo varios episodios destacables como la lesión que le provocaron en un show semanal de Raw is War Ivory y Val Venis a Chyna, también la defensa de su título en Royal Rumble frente a esta y como gran final a su feudo un combate en WrestleMania X-Seven, segmento en el que salió victorosia Chyna acabando con el reinado más largo de Ivory como campeona femenina.

Últimos años en la compañía

Un tiempo después sin aparecer en los shows Ivory reapareció durante el periodo de la famosa "invasión" que realizaron estrellas de la WCW y la ECW a WWF participando con la sección "The Alliance". Luego el 18 de noviembre de 2001 en Survivor Series participó en una lucha a seis bandas por el campeonato femenino el cual no gano.

En el año 2002 se convirtió en entrenadora en la segunda temporada de WWE Tough Enough, además al producirse el cambio de denominación de la WWF a WWE y la separación en marcas de la misma en Raw y SmackDown fue transferida a esta última comenzando una rivalidad con Linda Miles y Jackie Gayda la cual terminó en WWE Velocity con la victoria de Ivory, más adelante fue intercambiada a Raw, en esta marca comenzó una alianza con Victoria en contra de Stratus.

El año 2003 fue su último año relevante, consiguiendo varias victorias contra Jazz y una lucha en su último PPV Armageddon enfrentando por el título femenino a Molly Holly y saliendo derrotada. Finalmente en 2005 siguió de entrenadora y anunciando varios programas de WWE, hasta que en 2009 abandonó la empresa.

En el 2018 ha reaparecido recientemente participando en Evolution, el primer PPV exclusivamente dedicado al roster femenino, haciendo acto de presencia en la "battle royal".

Legado

El viernes 6 de abril del año 2018 fue inducida en el Salón de la Fama de la WWE.

Foto: WWE.com

Movimientos finales:

-Poison Ivory

-Samoan Driver