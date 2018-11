Alexa Bliss, sobre Evolution: "La atmósfera fue increíble en cada combate"

El pasado sábado Vavel España tuvo la suerte de asistir a la rueda de prensa en el Hotel Crowne en Madrid junto a otros medios especializados en wrestling. Las superestrellas con las que realizamos la rueda de prensa fueron Sasha Banks, el campeón Intercontinental y por parejas de RAW Seth Rollins y Alexa Bliss.

Foto: Óscar García Cuevas (Vavel España)

Ya que sólo unas horas antes, el campeón Intercontinental estaba en Arabia Saudia participando en Crown Jewel, confesó que "fue muy entretenido el evento en su totalidad durante sus tres horas de duración". También señaló "que el viaje hacia España fue complicado para mi y todo el roster pero he tenido tiempo para relajarme durante el vuelo". Los recientes acontecimientos junto a Dean Ambrose fue un tema abordado en la entrevista a lo que el campeón respondió que "siempre es especial enfrentarme a Dean Ambrose, pero que ahora mismo lo que más me preocupa es conservar mi título Intercontinental. " Centrándose en un futuro cercano ahora, "lo único que me preocupa ahora mismo es el combate contra Nakamura en Survivor Series dentro de dos semanas". También hubo tiempo para recordar su momento favorito de su carrera a lo que respondió "que sin duda fue el canjeo en el ME de Wrestlemania 31 y convertirse en WWE World Heavyweight Championship". Hablando de su escenario ideal para la 35 edición de Wrestlemania es el de estar en el ME en un 1 vs 1 y que no le importa para nadie quién sea el rival.

Después de poder conversar con Seth Rollins tuvimos el placer de hablar con dos de las mujeres más relevantes de la llamada "Women´s Revolution" (Sasha Banks y Alexa Bliss)que tuvo su momento álgido el 28 de octubre con el primer PPV exclusivo femenino,Evolution.

Foto: Óscar García Cuevas (Vavel)

La pregunta para ambas mujeres fue obligada y sobre como se sintieron tras Evolution para ambas fue un momento increíble, con una atmósfera irrepetible. Particularmente para Sasha "fue un sueño hecho realidad, nunca me imaginé que llegara a suceder, todas estamos juntas en esto y estamos muy orgullosas de este PPV".

Con Alexa Bliss pudimos preguntarle sobre su momento favorito de toda su carrera a lo que señaló que "Wrestlemania 33 fue sin duda su momento favorito entrando como campeona femenina de SmackDown, teniendo a su familia ahí y sin duda es su momento favorito". Con vistas al 2019, la cinco veces campeona femenina nos comunicó que "conseguir un nuevo título es mi objetivo y convertirme por cuarta vez en campeona femenina de RAW, aunque ahora no esté en la escena del título, con suerte espero conseguirlo de cara al año que viene".