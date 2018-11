Noche de goles en la LNFS

CA OSASUNA MAGNA 7-3 VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS

- CA Osasuna Magna: Asier, Araça, Juninho, Martel y Saldise. También jugaron Martil, Rafa Usín, Llamas, Bynho, Álex Diz y Chino.

- Viña Albali Valdepeñas: Mendiola, Mimi, Dani Santos, Terry y Kike. También jugaron C. Muñoz, M. García, Naranjo, Zamo, Juanan y Thiago Cabeça.

- Goles: 1-0 Chino (min 9); 2-0 Llamas (min. 9); 3-0 E. Martel (min.18) 3-1 Mimi (min.21); 3-2 Dani Santos (min.22); 4-2 Araça (min.23); 5-2 Rafa Usín (min.26); 6-2 Rafa Usín (min.33); 7-2 E. Martel (min 38); 7-3 Dani Santos (min 39).

- Árbitros: Gallo Suárez y Velasco Martínez. Mostraron tarjeta amarilla al local Bynho y a los visitantes Mimi y Zamo.

- Pabellón: Anaitasuna. Partido correspondiente a la décima jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

El encuentro comenzó a un ritmo muy alto, con ambos conjuntos realizando una presión asfixiante sobre su rival. Los visitantes tuvieron las primeras ocasiones, pero como bien se dice en el mundo del fútbol sala "quien perdona lo acaba pagando"... Y así fue, tras varias oportunidades desperdiciadas por parte de los azulones, fue Osasuna Magna el que abrió la lata en el marcador con dos goles prácticamente consecutivos gracias a Chino y Llamas, que en menos de un minuto ponían a los verdes con dos tantos de diferencia. Los de Imanol Arregui seguían disponiendo de situaciones muy claras para ampliar su renta, pero el gol se resistía gracias a los palos y al acierto de Mendiola bajo palos. El que no falló fue Eric Martel, que aprovechó un lanzamiento de doble penalti para llegar al término de los primeros veinte minutos con el 3-0 favorable a los locales.

En la reanudación, Mimi y Dani Santos daban esperanzas a los suyos batiendo a Asier por partida doble en apenas dos minutos para dar esperanzas a los suyos ante un CA Osasuna Magna que asistía atónito a un gran comienzo visitante de la segunda parte, pero que reaccionó con un tanto del veterano Araça en el minuto 23 que volvíaa poner tierra de por medio en el luminoso. Rafa Usín confirmó la reacción verde a falta de 14 minutos para la conclusión al marcar un auténtico golazo que dejaba muy tocados a los valdepeñeros.



Tras el quinto gol de los navarros, Leo Herrera apostó por el portero-jugador, tratando de recortar distancias a través del juego de cinco. Pero fueron los locales quienes volvieron a golpear de nuevo a través de Rafa Usín al aprovechar una pérdida en el minuto 33, encarrilando la victoria después de un arranque difícil en la segunda mitad. Eric Martel selló el triunfo en el 38 haciendo el séptimo para los locales mientras que Dani Santos anotó poco después el 7-3 definitivo con una gran maniobra que cerraba el partido.

Con esta victoria, Osasuna Magna se coloca sexto con 15 puntos, puesto que le otorgaría el premio de disputar la tan ansiada Copa de España 2019. Por su parte, Viña Albali Valdepeñas sigue en la parte baja con 6 puntos, empatado con UMA Antequera, equipo que marca la zona de descenso a la categoría de plata.

PALMA FUTSAL 5-0 NATURPELLET SEGOVIA

- Palma Futsal: C. Barrón, Tomaz, Joselito, Catela y Mati Rosa. También jugaron Bruno Taffy, D. Quintela, Lolo, Joao, Diego Nunes, Hamza y Nico Sarmiento.

- Naturpellet Segovia: Thiago Soares, Edu, Raya, Álvaro López y Chus. También jugaron Buitre, Alvarito, Antonio Diz, Iago Rodríguez, Álex Fuentes y Pedro.

- Goles: 1-0 Mati Rosa (min. 10); 2-0 Mati Rosa (min. 11); 3-0 Bruno Taffy (min. 18); 4-0 Tomaz (min. 37); 5-0 D. Quintela (min. 38).

- Árbitros: Rodrigo Miguel y Sánchez Molina. Mostraron tarjeta amarilla a los locales Tomaz y Catela y al visitante Álex Fuentes.

- Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix. 3.025 espectadores. Partido correspondiente a la décima jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Palma Futsal empezó el partido enchufado y buscando los tres puntos desde un primer momento. Mati Rosa tuvo en sus botas el primer gol en dos ocasiones, pero el primer disparo lo cruzaría demasiado, y el segundo lo bloqueaba un defensa rival. El dominio de los de palmenses seguiría siendo absoluto pese a no materializar dichas oportunidades.



Pasados unos minutos, era el guardameta Thiago Soares el que tuvo que intervenir para evitar el gol de Quintela. En el otro lado Alvarito, dispuso de una clara ocasión que no logró transformar en gol. Pasado el ecuador de la primera parte, Mati Rosa inauguraba el marcador con una gran acción individual tras girarse con rapidez en el área.



Acto seguido el pívot argentino conseguía su segundo tanto en su cuenta particular, ofreciendo un recital de recursos a su propia afición. El cuadro de Antonio Vadillo seguía asediando la portería de los segovianos y antes de llegar al descanso, Taffy anotó el 3-0 que dejaba las cosas muy de cara para los baleares.



El primer aviso de la segunda parte fue de nuevo de los locales. Tomaz estrellaba una volea al palo en una jugada de pizarra. Thiago Soares tuvo que aparecer una y otra vez para mantener a su equipo con vida con muchísimas paradas de mérito, como en un remate de Joao en boca de gol, y, posteriormente, en otro de Mati Rosa, que también se encontraba en una posición óptima para enviar el balón al fondo de las mallas.



Los de Diego Gacimartín apostaron con el juego de 5 que tanto rendimiento les ha dado en las últimas jornadas, y de esa forma tuvieron sus mejores minutos del partido. Sin ir más alla, dispusieron de la oportunidad de estrenar su casillero con un lanzamiento de diez metros que Nico Sarmiento se encargó de detener. Sin embargo, Tomaz haría el cuarto desde campo propio a tres minutos del final.



Le daría tiempo a los visitantes a estrellar también un balón en el palo. Ya con el rival volcado, Diego Quintela hacía el quinto y definitivo tanto para el Palma Futsal, después de regatear a Thiago Soares y batir al meta cerrando el marcador con un contundente 5-0 que permite a los de Vadillo recuperar el liderato. En la otra cara de la moneda, Naturpellet Segovia sigue colista pese a los buenos resultados cosechados en los últimos tiempos.