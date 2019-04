Mookie Betts como alternativa

Los Boston Red Sox buscan repetir lo conseguido durante la pasada temporada, es decir, alzarse con el título divisional acabando por delante de sus archirrivales New York Yankees y finalmente, ganar las Series Mundiales, consiguiendo de esta manera un “back to back”.

Una de las sorpresas del año pasado para la franquicia de Boston fue Mookie Betts quien se convirtió en el jugador estrella y en la póliza de seguros para la franquicia de Boston.

Betts, uno de los bateadores más talentosos que los Red Sox tienen en plantilla, hoy por hoy ocupa el puesto de jardinero derecho ya que es su posición natural, pero este, podría ser la clave para solucionar ciertos problemas del equipo ya que el conjunto dirigido por Alex Cora necesita cubrir algunas áreas muy importantes como la de segunda y tercera base.

Por esta razón y según las últimas noticias publicadas por Pete Abraham del Boston Globe, Mookie Betts realizó algunos entrenamientos el lunes por la mañana, donde ocupó el puesto tanto de segunda como de tercera base.

Something to file away: When the #RedSox ran through situational infield drills this morning, Mookie Betts got some reps at second and third.