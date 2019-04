Yasiel Puig no se acuerda de los Dodgers

Durante os últimos días se puede afirmar que Yasiel Puig no se está perdiendo el tiempo con Los Angeles Dodgers. Entrando a su primera serie en Chavez Ravine desde que fue traspasado a los Cincinnati Reds, el outfielder le dio un golpe a su exequipo.

"Mis compañeros siempre me apoyan. Esa es una de las cosas más hermosas que tengo con mi nuevo equipo", dijo Puig a Jorge Castillo de Los Angeles Times.

"No se trata solo de ganar o jugar bien. Hay apoyo. Comemos todos los días y nos hablamos todos los días en el vestuario, en el autobús, en el vuelo. En el campo, fuera de él. Siempre estamos bien comunicados y eso es lo que me hace sentir que no siento tanta nostalgia como crees por no jugar para los Dodgers".

El jugador de 28 años, que llegó 70 minutos tarde a su conferencia de prensa previa al partido, dio ejemplos específicos de nuevos compañeros con los que ha desarrollado amistades, incluido el primera base de los Reds, Joey Votto.

"(Votto es) el mejor hombre que he conocido en mi vida", dijo Puig, según Bobby Nightengale de Cincinnati Enquirer. "Cena conmigo todos los días, me habla todos los días, me envía mensajes de texto".

Si bien Puig no siente mucha nostalgia por su antiguo club, todavía tiene una afinidad con sus fanáticos. Puig dijo que "podría llorar" si los fieles de los Dodgers cantan su nombre antes de su primer turno de bateo en Los Ángeles, según Alden González de ESPN.

"No he visto los partidos", dijo Puig sobre los encuentros en casa de los Dodgers hasta el momento. "No sé cuántas personas, cuántos fanáticos han estado viniendo aquí. Pero estoy seguro de que cuando jugué aquí había más fanáticos".

Durante seis temporadas con los Dodgers durante las cuales el club llegó a la postemporada cada año, Puig bateó para .279 / .353 / .478 con 108 home runs y 60 bases robadas. Con un año restante en su contrato y un atasco en el outfield, los Dodgers enviaron al antiguo All-Star polarizante a Cincinnati junto con Matt Kemp y Alex Wood.

“Cuando está motivado, incentivado, es un muy buen jugador", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. "Esto es toda la motivación que puede estar frente a él".