Franquicias perdedoras del NFL Draft 2019

Hace pocos días, entre los días 25 y 28 de Abril, se llevó a cabo el Draft 2019 en la ciudad de Nashville, Tennessee.

Fueron tres días de máxima ansiedad y adrenalina que dejaron un poco de todo: excelentes picks, muchísimas elecciones impensadas, algunos steals sorprendentes, varios movimientos entre equipos, momentos muy divertidos -como las discusión del ex receptor de los Colts de Indianápolis, Reggie Wayne y la fanaticada de los Titans, cuando el ex jugador subió al escenario al decir la elección de su ex franquicia (recordar que Colts y Titans son rivales de división y por lo tanto Wayne los enfrentó en más de 20 ocasiones) y selecciones desde distintos puntos del país del norte y hasta de otro continente (los Jacksonville Jaguars draftearon desde Londres, en la ronda 5 al corredor, Ryquell Armstead de la Universidad de Temple). Pero por sobre todas las cosas y producto de sus diferentes picks, este draft dejó equipos ganadores y perdedores.

Entre quienes parecieran haber elegido de manera insuficiente de acuerdo a sus necesidades, cabe destacar los siguientes equipos

1-Houston Texans

OT Tytus Howard

CB Lonnie Johnson

OT Max Scharping;

TE Kahale Warring

DE Charles Omenihu

CB Xavier Crawford

RB Cullen Gillaspia

La necesidad primordial de los Texans era darle protección al Deshaun Watson. La temporada anterior sufrió 62 embolsadas en toda la temporada (mayor de la NFL). Si bien, su primera elección tiene que ver con esta obligación (escogieron al tacle ofensivo de la Universidad de Alabama State, Tytus Howard), esta pick no fue un la mejor decisión posible, porque Howard no era de los mejores lineros disponibles en esos momentos. Lo mismo ocurre con las incorporaciones del esquinero Lonnie Johnson (surgido de la Universidad de Kentucky) y el ala cerrada Kahala Warring (proveniente San Diego State) que no tienen la calidad suficiente para ser merecedores de ser elegidos tan rápidamente. Asimismo, no draftearon un receptor abierto que era otra de sus debilidades. Los picks del RB Cullen Gillaspia y del CB Xavier Crawford son una apuesta muy grande que posiblemente no resulte como quisiesen.

La única buena selección la del EDGE de la Universidad de Texas, Charles Omenihu.

Tytus Howard, primera elección de los Texans (foto NFL.com)

2-Atlanta Falcons

OG Chris Lindstrom

OT Kaleb McGary

CB Kendall Sheffield

DE John Cominsky

RB Qadree Ollison

CB Jordan Miller

WR Marcus Green

Fue una sorpresa no muy grata que las primeras selecciones (ambas en la primera ronda del draft 2019) de los Falcons sean dos lineros ofensivos (OG Chris Lindstrom de Boston College y OT Kaleb McGary de Washington). Si bien, mejorar la línea ofensiva era una prioridad (secundaria), el principal problema de Atlanta y en el cual debían actuar con rapidez, se encuentra en el lado de la defensiva secundaria. Además, en el caso de los Falcons, se agrega otro problema; para poder elegir a Kaleb McGary realizaron un intercambio con los Rams, donde el equipo comandado por Matt Ryan subió en su posicionamiento en el Draft para poder elegir este jugador, pero entregaron su pick en segunda y tercer ronda. Está claro que no hacia falta ese movimiento porque en esas rondas les hubiese llegado este McGary.

Recién en la cuarta ronda draftearon su primer jugador defensivo. Fue el esquinero de la Ohio State, Kendall Sheffield. En el esquema defensivo del entrenador en jefe, Dan Quinn, Sheffield será un esquinero interno, situación que jamás practicó en la Universidad (siempre fue puesto en las esquinas del emparrillado) y que posiblemente tenga más de un problema en su primera temporada en la NFL.

Las demás incorporaciones entre los que se destacan el DE John Comisky, el corredor Qadree Ollison y el esquinero Jordan Miller traen más dudas que certezas a franquicia del dueño Arthur Blank.

Chris Lindstrom, primera elección de los Atlanta Falcons (foto NFL.com)

3-Oakland Raiders

DE Clelin Ferrell

RB Josh Jacobs

S Johnathan Abram

CB Trayvon Mullen

DE Maxx Crosby

CB Isaiah Johnson

TE Foster Moreau

WR Hunter Renfrow

OLB Quinton Bell

La franquicia de la bahía de San Francisco tenía absolutamente todo para realizar un excelente draft, especialmente porque poseía tres elecciones en la primera ronda, pero su labor fue bastante ineficiente. Su única buena selección fue la del corredor Joshua Jacobs, de la Universidad de Alabama, que seguramente sea el líder la ofensiva terrestre de los Raiders. Con la cuarta elección global, draftearon al EDGE, Clelil Ferrell de la Universidad de Clemson. Este movimiento sorprendió a propios y extraños ya que no era el mejor talento ni el mejor cazador de mariscal disponible (principal debilidad desde la salida de la Khalil Mack a los Bears de Chicago). El profundo Johnathan Abram fue una decisión adelantada porque la necesidad primaria de Oakland en el perímetro, se encuentra en las esquinas y no en la profundidad. El esquinero Trayvon Mullen escogido en la segunda ronda no fue un mal movimiento, pero a esa altura del draft, había jugadores más talentosos y con experiencia que podrían haber reclutado.

La ida del ala cerrada Jared Cook dejo un hueco muy grande que la elección en cuarta de Foster Moreau de LSU difícilmente pueda cubrir.

Las Raiders también tenían déficit en la posición de linebackers pero ningún jugador ha sido seleccionado.

Joshua Jacobs, segundo pick de los Raiders (foto NFL.com)

4-New York Giants

QB Daniel Jones

DT Dexter Lawrence

CB Deandre Baker

DE Oshane Ximines

CB Julian Love

LB Ryan Connelly

WR Darius Slayton

CB Corey Ballentine

OT George Asafo-Adjei

DT Chris Slayton

Al igual que los Raiders, se esperaba mucho de los Giants en este Draft ya que tenian tres picks el día jueves (cuando se elige para la primera ronda). La elección del mariscal de la Universidad de Duke, Daniel Jones, en el pick 6 global fue algo apresurada. Si bien necesitan un mariscal a largo plazo, esta elección podría haberse efectuado en rondas superiores o en el año venidero donde había una mejor camada de mariscales de campo y podrían haber utilizado este selección para elegir algún lineros ofensivo, pass rusher o defensivos secundario, que son los lugares donde más problemas tienen. El Tacle defensivo Dexter Lawrence elegido en la posición 17 fue otra decisión difícil de entender, no porque sea un mal jugador, al contrario es un excelente jugador con gran futuro, sino porque los Giants ya poseen dos buenos tacles defensivos con BJ Hill y Dalvin Tomlinson. La debilidad de la línea proviene de falta de cazadores de mariscales naturales por fuera de la línea (recién en la tercer ronda eligieron Oshane Ximines, DE, Old Dominion para que meta presión al QB rival). La única posición que se reforzaron de gran manera fue la de esquinero. Con Deandre Baker y Julian Love, los Giants tienen dos talentosos esquineros que pueden brindar años de calidad en el perímetro.

Los siguientes jugadores elegidos por New York no tienen mucho renombre ni se espera que puedar ser titulares en la franquicia.

Si bien, los Giants no realizaron un mal draft, con las cantidades de selecciones que tenían y los jugadores que podrían haber elegido, han sido uno de los perdedores de esta draft porque no pudieron suplir todas las necesidades que atesoraban.

Deandre Baker, esquinero seleccionado por los Giants en su tercer pick (foto NFL.com)

5-Cincinatti Bengals

OT Jonah Williams

TE Drew Sample

LB Germaine Pratt

QB Ryan Finley

DT Renell Wren

OG Michael Jordan

RB Trayveon Williams

LB Deshaun Davis

RB Rodney Anderson

CB Jordan Brown

El trabajo de la gerencia de los Bengals en este draft fue muy opaco. Salvo de la elección de OT Jonah Williams en la ronda 1, la mayoría de los jugadores escogidos entre los que se encuentran el ala cerrada Drew Sample, el LB Germaine Pratt y CB Jordan Brown no van a tapar innumerables agujeros que tienen los Bengals a corto y mediano plazo en mayoría de los sectores del campo de juego. La sorpresa y la elección que muestra que se esperan cambios en el equipo, es la decisión de elegir un mariscal de campo. En la ronda 4 del Draft 2019 escogieron al mariscal de campo Ryan Finley de la Universidad de North Carolina State. Es posible que este sea el último año de Andy Dalton en la franquicia del estado de Ohio.