Roberto Luongo dice adiós al hockey tras 19 años

Los Florida Panthers están listos para ser una de las franquicias que más se mueven en esta temporada muerta en cuanto a fichajes se refiere, ahora también tendrán que buscar a un guardameta. Roberto Luongo anunció su retiro el pasado miércoles.

En una carta dirigida a los aficionados, el veterano de 40 años señaló que escuchó a su cuerpo y decidió no volver al hielo. "Me encanta el juego, pero el compromiso que necesitaba para prepararme, para mantener mi cuerpo listo, se ha vuelto abrumador. Desde que me sometí a una cirugía de cadera hace un par de años, he estado apareciendo dos horas antes de cada práctica y tres horas antes de cada juego para resolver mi cadera. Incluso por la noche, ya sea la noche anterior a un juego o incluso a una noche libre, allí me estaba yendo, haciendo ejercicios de fortalecimiento. Toda mi vida giró en torno a la recuperación, fortaleciéndome y asegurándome de que estaba lista para irme al día siguiente", se puede leer en la carta.

Cuando llegó el mes de mayo, miraba el calendario y temía volver a mi rutina. Mis entrenamientos de temporada baja siempre comienzan en la tercera semana de mayo y no tenía ganas de volver al gimnasio. Se requiere mucho trabajo y esfuerzo, encontré a mi cuerpo diciéndome que no quería pasar por eso. Luego, pensando en meterme en el hielo a finales de julio, por primera vez en mi carrera no estaba emocionado por eso; esa fue la señal para mí. No es que ya no me guste jugar al hockey, pero tuve que escuchar mi cuerpo. Estoy en el punto en que mi cuerpo me decía que solo necesitaba un descanso. Realmente no quería ponerse en marcha."

"Bobby Lu" ganó dos medallas de oro en los Olímpicos con Canadá, dos campeonatos mundiales de la IIHF y la Copa del Mundo de de Hockey en 2004.

Luongo fue la cuarta selección en la primera ronda del draft de 1997 por parte de los New York Islanders, culmina su carrera con mil 44 partidos jugados (segundo entre porteros), 489 victorias (tercero en todos los tiempos) y 77 porterías en blanco (noveno en la historia de la NHL) con tres equipos, Islanders, Panthers y los Vancouver Canucks. Es uno de los tres porteros que participó en más de mil compromisos, fue seleccionado cinco veces al Juego de Estrellas, ganó un Trofeo Jennings (portero menos goleado en la temporada), fue tres veces finalistas del Trofeo Vezina (mejor portero), finalista por el Trofeo Hart (jugador más valioso de la temporada) y finalista por el Trofeo Bill Masterson (perseverancia, deportividad y dedicación al hockey sobre hielo en toda la carrera deportiva).

En cuanto a la vida después de jugar, Luongo dice que está construyendo una casa en Parkland donde permanecerá su familia. Un orgulloso ciudadano, quien dio un discurso apasionado a la multitud de la Arena BB&T antes de su primer juego en casa después del tiroteo en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas el año pasado. Él espera ser parte de la organización de los Panthers en alguna capacidad en el futuro. "Por ahora soy solo otro jubilado en el sur de la Florida", escribió Luongo. "Voy a tener mi tarjeta de jubilado muy pronto".