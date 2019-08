Guía NFL VAVEL 2019: Ezekiel Elliott

Pocos pueden dudar en la NFL, que Ezekiel Elliott es uno de los corredores más importantes de la actualidad y que su aportación o no aportación a los Dallas Cowboys, provoca el éxito o fracaso que tengan en una temporada. Por eso mismo, la directiva debe culminar cuanto antes los problemas que hay en la negociación de contrato, para que Elliott se incorpore a los trabajos y no se pierda ningún partido de la temporada regular.

¿Por qué es vital en el equipo?

Lo trascendental que es Ezekiel Elliott para Dallas no está en tela de juicio, desde que llegara como la cuarta selección del draft de 2016, se convirtió en el jugador más importante de la franquicia, a tal grado de que sus ausencias por lesión (que han sido mínimos) o suspensiones (siendo la mayoría), decantan si van ir los Vaqueros por un camino de playoffs o serpa una temporada de capa caída.

Foto: The Spun

Desde que llegara ‘Zeke’ a la NFL en 2016, ha sido el corredor con más yardas con un total de 4048 acarreadas y anotando 28 touchdowns. Su aporte no solo se limita al ataque por tierra, sino que poco a poco ha ido prosperando con el paso de los años ha ser una buena alternativa en ataques aéreos con un acumulado de 119 yardas, la mejor fue el año anterior con 567 y totalizando en estos tres años 6 anotaciones.

Son muy claros los números, Elliott sí o sí deberá llegar a un acuerdo con las personas de pantalón largo en el menor tiempo posible para que pueda comenzar a estudiar las nuevas jugadas para la temporada entrante. Porque de iniciar la campaña sin Ezekiel en el campo, seguramente habrá un impacto totalmente negativo para Dallas.

Campeonatos, nombramientos y marcas más importantes en su carrera

Como se vienen mencionando, Zeke ha sido un jugador no solo trascendental para los Cowboys desde que llegó a la NFL, sino para la liga en general. En dos de sus tres temporada que lleva, se ha llevado la condecoración de líder corredor en 2016 con 1,631 y el año pasado con 1434. Para su mala fortuna, su gran año de novato no se pudo llevar el Rookie of The Year, porque su compañero Dak Prescott se lo arrebató.

Foto: The Blogging Boys

Sin embargo, a pesar de no tener aún un premio individual en sus tres años como profesional, ha sido seleccionado para dos encuentros del Pro Bowl, también en 2016 y 2018. Además de haber sido tomado en cuenta para el equipo All – Pro de 2016 y del Second – Team All Pro de la temporada concluida el año anterior.

¿Cómo le irá en la temporada 2019?

Todo depende del éxito o no que tenga Elliott en 2019 de que tan rápido o que tan tarde pueda llegar a un acuerdo en su contrato con los Dallas Cowboys. Ya que de alargarse la situación, se podría repetir el caso ahora con Zeke y los Vaqueros como el año pasado que vivieron los Pittsburgh Steelers con Le’Veon Bell. Por lo que para ambas partes, lo mejor será llegar a un buen término y que el potencial que tienen sea explotado en el emparrillado con los números esperados y las estadísticas acostumbradas.

Foto: The Big Lead

Dejando de lado este tema de negociación de nuevo contrato, si todo llega a buen término, Ezekiel Elliott volverá a ser el jugador más importante por parte de los Cowboys. Haciendo esa gran dupla con Dak Prescott como el dúo dinámico al ataque, seguirá siendo el ataque terrestre, uno de los péndulos para prosperar a lo largo de la temporada. Desde el final de 2018 cuando llegó Amari Cooper al cuerpo de receptores y con la incorporación de Randall Cobb, las defensas rivales estarán más al pendiente del aire, siendo ahí donde Elliott puede explotar para volverse a consolidar como el mejor corredor de toda la NFL.