Power Rankings: Semana 3

Se completó una nueva jornada del fútbol americano de la NFL, y tras una segunda semana de Power Rankings, aquí una nueva actualización de los PR de NFL Vavel (con récord y cambios entre parentesis):

1. New England Patriots (3-0, =)

New England sigue primero porque lo cierto es que no pierde un partido de fútbol americano desde el 16 de diciembre del año pasado. Y no se trata solo de la valía de los rivales que han enfrentado esta temporada, hay formas de ganar y los Patriots muestran la mayor la solidez para conseguir cada victoria. El próximo domingo el desafío será de un mayor nivel, visitan a los Bills y ponen en juego el número 1.

2. Kansas City Chiefs (3-0, =)

En el podcast de esta semana de NFL Vavel hubo polémica en relación a los Chiefs. Puede escucharlo haciendo click aquí.

Kansas City le ganó a otro de los fuertes equipos que tiene la AFC, y con eso se consolida como el único equipo capaz de pelearle la primera siembra a los Patriots hasta el final de la temporada.

3. Green Bay Packers (3-0, =)

Hasta aquí llega Green Bay y sin presentar aun la mejor versión de Aaron Rodgers. La secundaria de Matt LaFleur es la que da espectáculo cada semana. Están invictos y piensan hacerse con la NFC Norte quizás, la división más competitiva de la liga. El jueves frente a los Eagles es un partido estelar que empezará a definir la temporada de ambas franquicias.

4. Dallas Cowboys (3-0, =)

No, Dallas todavía no ha jugado contra un equipo que parezca ponerle un freno. Pero Prescott está en un gran año, Elliott tiene más yardas en los primeros tres partidos de una temporada que en cualquier momento de su carrera, y la defensiva simplemente ha mejorado muchísimo.

5. Los Angeles Rams (3-0, =)

Otra defensiva en lo alto del ranking. Aaron Donald y su unidad, sale al frente para ganar los juegos que hay que ganar. Y así es como Goff y Gurley consiguen tiempo para encontrar su mejor forma. Los Rams siguen invictos y volveran a jugar en horario estelar el domingo por la noche, frente a Dallas será uno de los juegos imperdibles de la semana.

6. New Orleans Saints (2-1, +2)

¿No Brees? No problem. New Orleans va a seguir ganando partidos ante rivales complicados como los Seahawks.

Alvin Kamara se ve cada vez mejor, y el equipo de Payton se beneficia de colaboraciones en todos los lugares del campo.

7. Baltimore Ravens (2-1, -1)

En el enfrentamiento de los dos mariscales de futuro, el que tropezó fue Lamar Jackson. Pero Baltimore es un gran equipo y si sigue por este camino va a quedarse con su división. Sin embargo para llegar más arriba también es necesario ganar los juegos que uno sabe que puede perder.

8. Indianapolis Colts (2-1, +8)

Colts es uno de los equipos que más subió en el ranking por superarse semana a semana en sus expectativas. En una AFC Sur difícil de predecir, Indianapolis es el equipo más serio, y lo demostró en su victoria 27-24 a Atlanta.

Indianapolis no ganaba en su primer partido del año en casa desde hace 5 años.

9. Buffalo Bills (3-0, +3)

Buffalo está invicto. Su record 3-0 es la mejor noticia. Y el funcionamiento defensivo. Claro, ahora tendrá que recibir a Brady y los Patriots. Un enfrentamiento del que históricamente suelen salir dañados. Esta vez tienen herramientas para estar a la altura del desafío, el mismo Josh Allen parece estar esperando con ansias un juego así.

10. Minnesota Vikings (2-1, +1)

Dalvin Cook está jugando de manera increíble estas primeras semanas para Minnesota, y esto es gran parte por el trabajo de la linea ofensiva.

La irregularidad en el ataque aéreo y en la defensiva les costará partidos, pero sin dudas son uno de los equipos más fuertes de la NFL.

11. Seattle Seahawks (2-1, -2)

Seattle camina por la cornisa. Están a un par de buenos resultados de convertirse en el caballo negro de la conferencia nacional. Pero con actuaciones fallidas como las del domingo, también están a un par de derrotas de ser una de las decepciones de la liga. La división Oeste se empareja para arriba y obliga a los Seahawks a ser mejores.

12. Houston Texans (2-1, -2)

Deshaun Watson es una especie de Russell Wilson 2.0: corre por su vida, y a la vez es capaz de ganarle el partido a su equipo.

Los QBs rivales tampoco la tienen tan fácil. El nivel defensivo ha sido extraordinario, y Whitney Mercilus no hace sentir la ausencia de Javedeon Clowney.

13. San Francisco 49ers (3-0, +1)

San Francisco ganó sin jugar su mejor partido, pero el ataque terrestre está funcionando y a la ofensiva encubre los errores de su mariscal. La defensa también dice presente y demuestra que puede ganar partidos. Quizás el invicto se lo deban más a su calendario que a su juego, ahora le toca descansar y volver a jugar recién el lunes por la noche de la semana 5.

14. Los Angeles Chargers (1-2, -1)

Este equipo esta 1-2, pero podría estar 0-3, y a la vez 3-0. La representación de la irregularidad son los Chargers, a quienes les ha ido bien sin Melvin Gordon (podría presentarse a entrenar esta semana), pero mal sin Derwin James.

15. Chicago Bears (1-2, =)

La temporada de la NFL ha comenzado con las defensas mucho más en alto que las ofensivas. Será cuestión de darle tiempo al tiempo y ver si algunos libros de jugadas comienzan a traer el éxito a sus franquicias. Por los pronto Chicago es el ejemplo más claro de lo que estamos diciendo.

16. Philadelphia Eagles (1-2, -10)

Philadelphia ha sufrido lesiones clave en la posición de receptor en este arranque de temporada, pero se ha mostrado flojo en varios aspectos de su juego.

Doug Pederson debe de estar preocupado ante el mal juego por tierra y la defensiva que tiene muchas complicaciones para no permitir puntos. Tendrá una prueba de fuego ante los Packers.

17. Detroit Lions (2-0-1, +3)

La victoria en Philadelphia dice mucho de este equipo. Pero en la semana 4 les toca bailar con la más fea, recibiendo a Mahomes y los Chiefs. Hasta el momento Kerryon Johnson no aparece como el corredor estelar de élite que se espera, pero sin tantos nombres Detroit podría estar 3-0 sino fuera por la levantada que le permitieron a los Cards.

18. Atlanta Falcons (1-2, =)

Un ataque que depende de Matt Ryan y Julio Jones con una defensa con flojo rendimiento y que además se ha quedado sin uno de sus referentes, no va a ganar muchos partidos. Los Falcons pueden progresar en su juego, pero sin dudas no están rindiendo en comparación con su talento.

19. Tennessee Titans (1-2, -2)

Tennessee dio un paso en falso esta semana. Ante Jacksonville debían ganar para marcar posición en la división sur de la americana. Sin embargo, Marcus Mariota no pudo engranar el juego aéreo de los Titans y con presentaciones similares pone en juego no solo la temporada de su equipo, sino quizás su propia carrera.

20. Carolina Panthers (1-2, +6)

Este equipo pareció otra cosa con Kyle Allen en los controles. El nuevo QB de Carolina mostró sobriedad en momentos clave, y complementa correctamente al talento que aporta Christian McCaffrey.

Además, de manera silenciosa, estos Panthers tienen una de las mejores defensivas de la liga.

21. Cleveland Browns (1-2, =)

Es cierto lo que se dice de la lìnea ofensiva de Cleveland. Quedó comprobado con las facilidades que les dieron a los Rams toda la noche del domingo. Tampoco hay dudas que el playbook de Kitchens tiene demasiadas páginas en blanco para un equipo que pretende se contendiente. Pero hay algo más, toda la franquicia de los Browns es la que aun debe aprender a ganar.

22. Jacksonville Jaguars (1-2, +3)

Los Jaguars no son el equipo de la primera semana, a pesar de no abrirle la boca a nadie. Minshew está más suelto y da pintas de que tendrá una muy buena temporada reemplazando a Nick Foles, y la defensiva, que si bien extrañará y mucho a Jalen Ramsey si es cambiado, ha dado muestra de carácter por momentos.

Ha sido muy bajo el rendimiento de Leonard Fournette, y Jacksonville debería apuntar a un futuro reemplazo.

23. Oakland Raiders (1-2, -4)

Después de su triunfo en la semana 1 se veía con buenos ojos la temporada de Oakland. Sin embargo, van dos fechas seguidas de duras derrotas en las cuales el ataque no ha funcionado excepto por su ala cerrada Darren Waller y la defensiva sin mostrar nada nuevo, terminan por convertir al equipo de Grunden en una versión desteñida similar al años anteriores.

24. Arizona Cardinals (0-2-1, -2)

Si bien Arizona rinde a su potencial en algunos tramos del partido, sigue fallando en momentos clave. David Johnson está siendo poco utilizado por tierra, y la defensiva no puede reemplazar sus bajas sensibles. Kliff Kingsbury, bienvenido a la NFL.

25. Tampa Bay Buccaneers (1-2, -1)

Tampa Bay quiere mostrar otra cara. Ahí viene Bruce Arians haciendo cambios que prometen y empiezan a revelarse en buenas actuaciones, aunque los resultados todavía no acompañen. El partido se les escapó entre las manos en la segunda mitad. Pero si la conexión Winston – Evans se mantiene y se fortalece quizás finalmente cambie el viento para el barco de los bucaneros.

26. New York Giants (1-2, +5)

Lo que te dan por un lado, la NFL parece quitártelo por el otro. Si, Daniel Jones tuvo un excelente debut y parece estar preparado para la NFL, a pesar de que su victoria inaugural puede cargársela al pateador de Tampa. Pero New York no puede hacer mucho en ofensiva sin Saquon Barkley, quien estará por lo menos mes y medio afuera con una lesión en el tobillo.

Además, a la nula producción ofensiva podemos agregar que la defensa está totalmente desaparecida en este arranque de temporada.

27. Pittsburgh Steelers (0-3, -4)

Pittsburgh está 0-3 y lo cierto es que Mason Rudolph dejó muchas más dudas que certezas en su primera presentación del año como titular. Contra San Francisco la defensa recuperó balones y provocó pérdidas, pero no fue sufiente. Ahora viene Cincinatti enfrentamiento del lunes por la noche y hay promesa de primera victoria para los de Mike Tomlin.

28. Denver Broncos (0-3, +2)

Joe Flacco no da soluciones, pero el juego terrestre no ayuda: Lindsay no ha explotado y Freeman está entre algodones. A pesar de eso, la falta de creatividad ofensiva no es lo que sorprende.

Los Broncos tienen una de las mejores parejas en el edge de la NFL, con Von Miller y Bradley Chubb. Todavía no tienen capturas, y con los QBs rivales con tiempo para lanzar, los de Vic Fangio van a seguir perdiendo partidos.

29. Cincinnati Bengals (0-3, =)

Cincinatti lucha año tras año por no cometer los mismos errores. Pero ahí sigue derrotado por sí mismo. La ofensiva comete demasiados errores y Andy Dalton ya se sabe no es la solución a nada. Estuvieron cerca contra Bills, igual que frente a Seattle en la primera semana de la liga, pero como manta corta se tapan la cabeza y se les enfrían los pies.

30. New York Jets (0-3, -2)

La derrota ante Patriots siempre está en los planes, pero este equipo de New York con un QB3 como titular y una defensiva que no se parece en nada a la de la primera semana no va a ir muy lejos. Darnold podría volver en la quinta tras esta fecha libre, pero el margen de error es mínimo cuando se arranca 0-3.

31. Washington Redskins (0-3, -4)

Case Keenum hizo todo lo posible para perder el partido. Ahora está en el reporte de lesionados y Dwayne Haskins podría ver acción en el juego frente a Giants. Sería un lindo juego entre mariscales novatos. Mientras tanto, Washington no muestra signos positivos que al menos le den una esperanza a sus aficionados.

32. Miami Dolphins (0-3, =)

Si bien parecieron competitivos en algunos tramos del partido ante Cowboys, no hay mucha vuelta que darle: Miami es el peor equipo de la liga.