El futuro de Henrik Lundqvist

Tras el anuncio de que Henrik Lundqvist no seguiría formando parte del equipo de los New York Rangers las especulaciones han empezado a inundar los pensamientos de todos los fans del hockey y de seguro que muchísimos equipos desearían hacerse con los servicios del arquero sueco por un par de años más… ¿Quién no querría tener en sus filas a un futuro Salón de la Fama?

Hoy vamos a hablar de los posibles caminos que podría tomar El Rey Lundqvist a sus 38 años para su futuro deportivo.

Hay que recordar que si Lundqvist decide continuar en la NHL tendrá que entrar en la Agencia Libre junto con arqueros ganadores de la Stanley Cup como Braden Holtby y Corey Crawford o con el recientemente finalista de Stabley Cup, Anton Khudobin.

Washington Capitals

Los Caps son por el momento la opción que toma más peso y aunque se nos va a ser muy extraño ver a Henrik con otro jersey, si es que decide quedarse en la NHL su opción pasa por un equipo contender a la Stanley Cup. Los Capitals son un equipo maduro en todas sus líneas excepto en una, la portería, y con Holtby fuera del equipo queda un joven (23 años) Ilya Samsonov muy desamparado para un equipo en el que su core tiene que buscar pronto una Stanley Cup antes de que sea demasiado tarde para repetir la hazaña. Lundqvist añadiría veteranía y determinación por conseguir una Stanley Cup y aunque no sería el titular, su trabajo de mentor sobre el talentoso Samsonov sería muy beneficioso para la franquicie.

Vegas Golden Knights

La polémica en la portería de Vegas esta lejos de acabar y tras la contratación de Robin Lehner por parte de Vegas, la salida de Marc-André Fleury hacia otro equipo no es una idea descabellada y ahí es donde entra a la ecuación Henrik Lundqvist. Los Golden Knights son un equipo que aspira a ganar la Stanley Cup en el corto plazo y sin duda no tienen miedo por apostar por jugadores experimentados para conseguir ese objetivo. La llegada de una super estrella como Lundqvist aliviaría una salida de otra super estrella como Fleury y el arquero sueco estaría listo para entrar al hielo cuando sea necesario, pero además estaría más cerca de poder conseguir una Stanley Cup.

Frolunda HC

"No. Esa puerta está cerrada. Puedo decir eso. No va a suceder, hay mucho que entra en juego en tal decisión. Pero recibo esa pregunta constantemente y solo para matar la especulación y otras cosas. Ese no será el caso."

Esta era la contundente respuesta del hermano gemelo de Henrik, Joel Lundqvist, quien es la estrella del exitoso Frolunda sueco.

Aunque Joel Lundqvist diga que esa puerta está cerrada para Henrik muchas veces hemos visto que en el desenlace de los acontecimientos los jugadores terminan llegando a ese equipo que negaba conexión alguna con el jugador. Sin duda sería un sueño para los dos hermanos poder volver a jugar juntos en el equipo que los vio consagrarse en la máxima categoría del hockey sueco. Henrik Lunqvist tiene en su palmarés: una medalla dorada olímpica, una medalla de oro en un mundial y dos campeonatos de SHL así que… ¿Qué otro título le falta para engrandecer más su legado? Una Hockey Champions League y para lograr ese objetivo no hay mejor club europeo que el Frolunda HC.

Jokerit

Si nos ponemos más exóticos en las posibilidades de Henrik ¿Por qué no buscar una Gagarin Cup? Si no puedes conseguir una Stanley Cup, buscar un titulo en la segunda mejor liga de hockey del mundo no es mala opción. Ahí es donde entra en la ecuación el Jokerit, el equipo de Helsinki podría ser un buen lugar para buscar ser titular y llevar al equipo a la ansiada Gagarin Cup. Si es que llega al Jokerit, tendría de compañero en el arco al sueco Anders Lindbäck además de varios compatriotas suecos y ex jugadores NHL como Jordan Schroeder de compañeros.

Seguir siendo titular en un equipo podría asegurarle otra chance para asistir a unos Juegos Olímpicos y la oportunidad de repetir una presea dorada por lo que jugar en Europa no es para nada mala idea para el futuro de El Rey Sueco.