Entrevista a Javier Plata, jugador de Nordic Vikings

Tres jugadores de la cantera del hockey hielo en Granada jugarán para el equipo Nordic Vikings en su aterrizaje a la liga española; Álvaro García Domínguez, Sabin Matei y Javier Plata Peña.

Javier Plata, nacido en Granada, se aficionó al hockey hielo tras la Universiada de Granada de 2015 llegando a jugar en el Granada Eagles, aunque en los últimos años ha disputado la liga andaluza de hockey línea.

Vavel.- Sabemos de tu trayectoria en el hockey línea, ¿Cual es tu experiencia en el hockey hielo?

Javier Plata .- Mi experiencia es principalmente el hockey hielo a nivel amateur, empecé a jugar en 2016 y en 2019 me vi obligado a cambiar a hockey linea, donde dispute la liga andaluza de hockey linea.

Actualmente los Nordic Vikings me han brindado esta oportunidad y vuelvo al hielo con más ganas que nunca.

V.- ¿Nos puedes contar cuál es tu posición en el hielo y que te gusta más del juego?

JP.- He tocado muchas posiciones en el terreno de juego, pero la principal siempre ha sido ala derecha. El hockey es algo espectacular pero las mejores sensaciones se encuentran cuando tienes compañeros con los que realmente te entiedes y el juego empieza a fluir en la dirección adecuada.

V.- ¿Sigues regularmente la LNHH? ¿Tienes algún jugador o equipo favorito?

JP.- Al haber jugado otras ligas amateur en hielo o la liga andaluza de hockey linea, muchos de los partidos me coincidian con los horarios de la LNHH, por lo que nunca la he seguido activamente, simplemente me informaba de las clasificaciones y resultados.

V.- ¿Como contacto contigo el equipo sueco?

JP.- El proyecto se inició en 2019 con la intención de llevarse a cabo en Granada, fue en ese momento cuando conocimos a Per-Erik. Por desgracia, a causa del Covid-19 no pudo iniciarse y, 2 años mas tarde nos contactaron a través de nuestro entrenador Rafael Alegre, para realizar un camp en Estocolmo con ellos y unirnos de esta forma al equipo.

V.- ¿Que esperas de la temporada?

JP.- Esta temporada va a ser una experiencia nueva tanto para mi como para los otros dos jugadores de Granada, por lo que esperamos disfrutarla al máximo aportando nuestro nivel más alto posible.

V.- Al no poder disputar los títulos de liga y copa, ¿Puedes decirnos que expectativas tiene el equipo?

JP.- El equipo se compone por universitarios procedentes de Suecia mayormente, los cuales quieren vivir esta nueva experiencia y ponerselo dificil a nuestros oponentes. Al no poder optar a los titulos de liga y copa, el objetivo principal del equipo es atraer expectación a la liga con el fin de promover el hockey sobre hielo en España.

V.- ¿Es tu objetivo seguir jugando varias temporadas para Vikings o te planteas dar el salto a una de las plantillas clásicas de la LNHH?

JP.- Como dije anteriormente, el objetivo es promover el hockey sobre hielo en España, por lo que me haría especial ilusión poder llegar a formar un equipo en Granada, como hicieron nuestras chicas en la Liga Iberdrola. Si es cierto que no sabemos no que nos deparará el futuro y todo puede pasar. No me importaría saltar a otros equipos.

V.- Sabemos que Vikings va a jugar principalmente sus encuentros en la pista de hielo del barrio madrileño de Hortaleza. Sería la primera vez que un equipo jugara en Madrid capital en la LNHH, y casi un siglo después de la inauguración de la primera pista de hielo en España en 1922, justamente en el centro de Madrid. ¿Sentís que si la iniciativa triunfa podría significar un punto de inflexión en la fama del hockey en nuestro país?

JP.- Al encontrarse en Madrid capital esperamos cumplir el objetivo principal del equipo. La pista está situada en muy buen lugar con gran afluencia de gente, por lo que podría ser un punto clave en el crecimiento del hockey en España.

V.- Aunque no podáis disputar los títulos, ¿a quien veis favoritos para los mismos esta temporada?

JP.- Los titulos siempre se disputan de formas mas o menos equitativa entre los equipos clásicos de la LNHH, por lo que no veo a ningun favorito. Puede decantarse para cualquier lado.

V.- Parece que vais a colaborar con el SH Majadahonda e incluso intercambiar algunos jugadores, ¿te han hablado algo al respecto?, ¿sabes el perfil de los jugadores majariegos que colaboraron con vosotros?

JP.- Esto es un tema que lleva la directiva de Nordic Vikings. Se que hay acuerdos entre los dos clubes pero sabria decir cuales son exactamente.

Muchas gracias Javier Plata por atendernos y mucha suerte esta temporada.