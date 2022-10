Las lesiones azotan a la NHL

La NHL es uno de los deportes más duros, con más contacto y que exige un nivel físico muy alto. Sin embargo, ello no exime de cualquier lesión, y apenas una semana después de que empezara la temporada, ya tenemos que lamentar más de las que nos gustaría.

Tyler Bertuzzi, que bloqueó un disparo con la mano en la victoria de los Red Wings por 5-2 en casa de los Devils, estará fuera entre cuatro y seis semanas. En solo dos partidos, el delantero había repartido ya una asistencia y ahora se suma a Robby Fabbri, otro de los atacantes de Detroit, que no estarán disponibles por un tiempo. Con estas dos ausencias y sumada a la de Jakub Vrana por razones personales esta semana, Filip Zadina se ha convertido en el principal sustituto.

"Por cosas así tenemos profundidad"

“Es una pérdida importante, dos de nuestros seis mejores atacantes están fuera, incluso dos que podrían estar en primera línea. Por cosas así tenemos profundidad. Tuvimos un gran mercado. Me gusta nuestra alineación, juegue quien juegue, y hay que darle a Steve Yzerman [General Manager] el crédito que se merece”, explicó Derek Lalonde, técnico de los Red Wings.

Nick Schmaltz | Fuente: NHL.com

Otro de los damnificados es Nick Schmaltz, center de los Coyotes, que podría estar fuera los dos próximos meses de competición tras haber abandonado el partido inaugural frente a los Penguins a los pocos minutos del primer periodo. Y por si fuera poco, Conor Timmins también se fue en los primeros compases del choque frente a Boston el pasado sábado y desde entonces no ha vuelto a jugar, aunque su vuelta parece inminente. Sin ellos, Arizona logró su primera victoria de la temporada este lunes contra los Maple Leafs.

Y otra franquicia que a la que no le sobra ningún efectivo es Montreal, que no contará con Mike Matheson durante las próximas ocho semanas debido a una distensión abdominal. El zaguero no juega desde el 6 de octubre en un partido amistoso contra los Senators y tendrá que esperar para hacer su debut oficial con los Canadiens.