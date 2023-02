Dylan Larkin y Vladimir Tarasenko, dos estrellas frente a la agencia libre

El fin de semana de las estrellas aparte de los eventos en el hielo nos trae la interacción de los jugadores con la prensa en los actos de promoción del mismo, y junto al río de declaraciones tópicas de los que tienen poco que decir, también están aquellos que enfrentan situaciones como la del fin de sus contratos, y si están en el All Star, no se trata de jugadores cualquiera. Dylan Larkin y Vladimir Tarasenko han hecho mención a su futuro cuando enfrentan los últimos meses de sus actuales contratos.

Permanecer en Detroit, el deseo de Larkin

Siendo capitán del equipo y uno de los puntales sobre los que se han querido reconstruir los Wings tras la gloriosa etapa de las 25 apariciones consecutivas en playoff, el hecho de que Dylan Larkin pueda convertirse en agente libre el próximo 1 de julio da que hablar y provoca preguntas de los periodistas.

Las negociaciones de cara a renovar la relación contractual se hallan en un impasse, y era de esperar que el jugador no revelase sus cartas, pero lejos de eso no ha ocultado que su voluntad principal es la de seguir vistiendo el jersey rojo de Detroit Red Wings.

“Ya lo he dicho todo este tiempo y me mantengo en ello; me veo a mi mismo como un Red Wing,” declaró. “Hay una negociación pendiente y es todo lo que diré acerca de eso. Es la primera ocasión en la que me veo como (futuro) agente libre, pero dudo que los contratos vayan bien hasta que se firmen.”

Larkin aún pudo disfrutar de la postemporada en su primer curso profesional, pero ha cerrado tras la temporada regular todas las que siguieron a ese año de debut, una sucesión de temporadas nada exitosas que podrían haber minado la voluntad de cualquiera, pero Larkin parece confiar en el rumbo actual de la franquicia propulsado por el talento joven que ha llegado a la misma.

Los novatos Raymond y Seider iluminan el futuro de Detroit | Foto: NHL.com

“Ha habido días muy difíciles, temporadas difíciles y en esos días hay veces que siento que no he tenido oportunidad de jugar en un buen equipo, que podría haberme ayudado a jugar (mejor) con otros grandes jugadores. Con dos jóvenes jugadores, Lucas Raymond y Mo Seider llegando al equipo, me han traído luz, a nuestro equipo y a nuestros aficionados. Esos chicos son realmente muy importantes. Miro a nuestras promesas y a los elegidos en el draft y estoy muy ilusionado con algunos de los que hemos elegido, algunos jugadores que están creciendo (pero aún no están en la NHL). Estoy atento a eso.”

Un futuro incierto para Tarasenko

Al igual que Larkin, Vladimir Tarasenko solo ha vestido un jersey en toda su carrera profesional, en su caso el de St. Louis Blues, y también está en la recta final de su contrato, pero la posibilidad de que esta situación no cambie parece mucho menor que la del capitán de los Wings. Una situación nada extraña para Tarasenko que quedó fuera de la lista de protegidos de los Blues para el draft de expansión de Seattle o que pidió el traspaso en la pretemporada de 2021 aunque el equipo no atendiera el requerimiento.

Aprovechando el encuentro con la prensa, el especialista en los St. Louis Blues, Jeremy Rutherford preguntó sobre el tema al jugador obteniendo la siguiente respuesta acerca de si su traspaso es plausible: "Si, obviamente si, porque incluso Vladi no conoce el futuro de Vladi,,” declaró Tarasenko a Rutherford. “Solo hay una persona que sabe más que yo, y su nombre es Doug Armstrong (gerente general de los Blues). Creo que es la persona con la que deberías hablar acerca de mi futuro (con) los Blues.”

Aún así no todo el poder está en manos de la gerencia de los Blues, el último contrato de Tarasenko incluye una cláusula de no traspaso dándole la opción de dar el visto bueno, desestimando dicha cláusula, a su nuevo destino.