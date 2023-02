Mark Stone, operado y baja indefinida

Malas noticias en la tierra del pecado, Vegas Golden Knights pierden a su capitán Mark Stone por un tiempo indefinido tras ser sometido el pasado 31 de enero, en Colorado, a una operación de espalda. Ello fue consecuencia de la lesión sufrida el pasado 12 de enero en el partido que les enfrentó a Florida Panthers y que ganó el equipo de Nevada por 4-2.

Desde la franquicia de Las Vegas hicieron público que tras producirse la lesión comenzó la rehabilitación para volver lo antes posible al hielo, pero un contratiempo en su recuperación provocó que finalmente la mejor opción fuese la de pasar por el quirófano. A pesar de comunicar que estará en el dique seco sin un plazo de vuelta a los rinks, confían en que se tendrá una plena recuperación.

Sin ausencias esta campaña

Stone había jugado todos los partidos de esta campaña con los Golden Knights hasta que sufrió la lesión que a posteriori le hizo pasar por quirófano. Algo que no sucedió la pasada campaña ya que se perdió un total de 45 encuentros por una lesión en la espalda que también acabó en operación. Esta temporada había disputado un total de 43 partidos sumando 38 puntos (17 goles y 21 asistencias).

¿Recambio para Stone?

La lógica dice que tras esta lesión no buscarán un sustituto para Stone, ya que aporta cosas al equipo que no puede ofrecer cualquier jugador y con una gran cantidad de minutos en el hielo ante los mejores jugadores. Si a pesar de que en la franquicia esperan su regreso para esta temporada, en el caso de que no sea así podrían plantearse colocarlo en la lista de lesionados de larga duración y ganar espacio en el tope salarial que abra la puerta a una posible incorporación.

Lo que sí podría ocurrir a largo plazo es que se planteasen en Las Vegas el futuro de su capitán en la franquicia, ya que ha sufrido dos operaciones de espalda en menos de un año y podrían surgir dudas sobre posibles lesiones a futuro con un contrato aún de cuatro años.