Dudas sobre la permanencia de Kyle Dubas como gerente general de Toronto Maple Leafs

Kyle Dubas realizó unas declaraciones públicas tras la eliminación del equipo en la segunda ronda de los playoffs reflexionando sobre su posible continuidad como gerente general dado que su contrato que expira a fines de junio. Su próxima decisión tendrá un gran impacto en la dirección de la organización.

“Requiere que tenga una discusión familiar completa”, dijo Dubas, con la voz temblorosa por la emoción, en una conferencia de prensa vespertina. “Mi familia es una parte muy importante de lo que hago. Para mí comprometerme con algo sin tener una comprensión más completa de lo que este año les quitó … probablemente sea injusto para mí responder dónde estoy. Todavía no hemos podido tener esas discusiones completas, pero fue un año muy difícil para ellos”.

Dubas agregó que no dejaría Toronto para unirse a otro club la próxima temporada. “Definitivamente no tengo ganas de ir a ningún otro lado. O estaré aquí o me tomaré un tiempo para reflexionar. Pero no me verán aparecer la próxima semana en otro lugar”.

Toronto ganó una serie de playoffs por primera vez desde 2004 al derrotar a Tampa Bay Lightning en la primera ronda antes de caer ante Florida Panthers en un decepcionante revés de cinco partidos que empañaron un avance de casi dos décadas.

“Creo que en el mundo de Kyle”, declaró el defensa de Toronto, Morgan Rielly. “Es un gerente general de clase mundial. No estoy a cargo de lo que sucede con su contrato. Pero todo lo que hizo fue en el mejor interés del equipo”

Dubas además dijo que si seguía en el cargo consideraría cualquier cambio en la plantilla, incluido en el núcleo de Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares y William Nylander al que ha respaldado incondicionalmente en todo momento. “No quitaría nada de la mesa. Todo tendría que ser reconsiderado”.

El presidente del equipo, Brendan Shanahan, no compareció y dijo que esperaría unos días antes de hacer declaraciones. “Yo soy el responsable”, declaró Dubas cuando se le preguntó si se debería leer algo con la ausencia de su jefe. “Las decisiones que se toman sobre los intercambios, la plantilla, todo, dependen de mí. Siento que debería sentarme y asumir la responsabilidad por ellos”.

Renovaciones de jugadores

La decisión de Dubas, ya sea de él o de Shanahan, es una de las muchas que enfrentan los Leafs en lo que podría ser un verano tumultuoso. Matthews y Nylander entran en el último año de sus contratos y pueden firmar extensiones a partir del 1 de julio.

John Tavares, por su parte, tendrá 33 años y contará con $11 millones contra el tope salarial la próxima temporada. “Me encanta estar aquí”, declaró el capitán, quien firmó en la agencia libre en 2018 siendo el primer movimiento de Dubas. “Me comprometí aquí durante siete años, a ser un Leaf, y quiero estar aquí”.

Tampoco es ningún secreto que Auston Matthews, quien indicó que le gustaría quedarse en Toronto y quiere firmar una extensión este verano, y Dubas tienen una buena relación fuera del hielo. “Construí una muy buena cultura aquí”, dijo el ganador del Trofeo Hart de la temporada pasada como MVP de la NHL. “Cuando las expectativas no se cumplen o te quedas corto, la gente señala con el dedo. Pero mi experiencia con Kyle ha sido realmente positiva”.

El entrenador de Toronto, Sheldon Keefe, ha estado adjunto a Dubas durante la última década, y su futuro con la organización también podría estar ligado a lo que suceda con el gerente general. “Kyle y yo tenemos mucha historia”, declaró Keefe. “Creo en muchas de las cosas que ha hecho aquí para ponernos en una posición de éxito. Tengo un gran respeto por Kyle... en términos de lo que suceda a partir de aquí, está fuera de mi control".

Hay muchas otras preguntas que necesitan respuesta en Toronto. El veterano Ryan O'Reilly, adquirido de St. Louis Blues en la fecha límite de traspasos, es un agente libre sin restricciones. Lo mismo ocurre con los delanteros Michael Bunting, Alexander Kerfoot, Noel Acciari y David Kampf, junto con los defensas Luke Schenn y Justin Holl.

Mitch Marner, quien creció como fan de los Leafs al norte de la ciudad y se le preguntó sobre la posibilidad de ser canjeado, dijo que espera quedarse. “He sido muy afortunado de jugar en este equipo”, dijo. “Quiero seguir jugando para este equipo y espero poder jugar para este equipo. Es todo lo que siempre soñé cuando era niño. Ojalá pueda continuar con ese honor”.