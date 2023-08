Troy Terry volará siete temporadas más con los Ducks

Se ha hecho de rogar, pero los Anaheim Ducks y Troy Terry han llegado a un acuerdo para seguir manteniendo su relación contractual tras convertirse el de Denver en agente libre restringido el pasado 1 de julio. Siete años de contrato a razón de siete millones anuales son las condiciones que mantendrán al delantero unido a la bandada ya no solo en los años de formación, si no en los que se espera que sean los mejores de su carrera como jugador.

El acuerdo se alcanzó una jornada antes de que las partes fueran llamadas a la mesa de arbitraje, apurando al máximo el plazo de negociaciones disponible desde que se abriera la agencia libre. Nada extraño ya que Pat Verbeek, gerente general de la franquicia, no gusta negociar contratos con futuros agentes libres restringidos durante el desarrollo de la temporada en orden a no despistar a esta clase de jugadores, que por edad, no están acostumbrados a la presión de negociar su futuro a la vez que tienen que dar el máximo desempeño en el hielo.

Luz dentro de la oscuridad de Anaheim

Aún así Terry, sobre todo en el número de goles, no ha estado a la altura de la temporada anterior en la que dio el salto adelante, pero ha tenido una temporada consistente dentro de una paupérrima temporada colectiva de los Anaheim Ducks con el peor registro de los 32 equipos participantes en 2022-23. Sus 23 goles y 38 asistencias (61 puntos) demuestran que el progreso en su juego sigue su curso y le ha dado los argumentos necesarios para hacer valer su postura en las negociaciones y convertirse a día de hoy y a la espera de la mejora de Zegras la temporada que viene, en el jugador mejor pagado de la charca de Arrowhead.

Verbeek es famoso por llevar las negociaciones con agentes libres veteranos hasta sus términos propios términos o no culminarlas, como ocurrió con Hampus Lindholm que tuvo que encontrar su deseado contrato de ocho millones anuales en Boston, y no plegarse a las propuestas que desde la gerencia se le pusieron por delante, pero esa inflexibilidad se reduce con los jugadores jóvenes que sabe van a formar la columna vertebral de su equipo en los próximos años.

Esa capacidad de negociar y el margen que disfruta sobre el límite salarial son sus armas para devolver la Stanley Cup a Anaheim tras la conseguida en 2007.