Patrice Bergeron se retira tras 19 temporadas con los Bruins

El capitán de los Bruins dice adiós. Un día después de cumplir 38 años y tras 19 temporadas en Boston, el delantero anunció a través de la web de la NHL que colgaba los patines. Lo hizo en una carta de casi 1.400 palabras y que comienza de manera muy emotiva: “Cuando tenía alrededor de 12 años, un profesor nos pidió a todos los de mi clase que escribiéramos sobre nuestros sueños. Para mí, mi sueño ya estaba claro: convertirme en jugador profesional de hockey”.

Patrice Bergeron, seleccionado en el número 45 del draft de 2003 y ganador de una Stanley Cup en 2011, se retira con 1.464 partidos a sus espaldas, en los que anotó 477 goles y repartió 691 asistencias, incluyendo playoffs.

Pero no es ningún secreto que su gran fortaleza ha sido siempre la defensa. Hasta en seis ocasiones, 2022 y 2023 entre ellas, el canadiense ganó el Selken Trophy, otorgado al mejor delantero defensivo. Para hacernos una idea de la magnitud, el siguiente en la lista es Bob Gainey, el jugador de los Montreal Canadiens que se llevó las cuatro primeras ediciones de este galardón. Más allá de ellos dos, nadie lo ha ganado más de tres veces.

“No fue una decisión que tomé a la ligera”

Pocos jugadores pueden presumir de estar casi dos décadas en una misma franquicia. Bergeron no solo lo ha conseguido, también se va siendo el capitán. El 7 de enero de 2021, la salida de Zdeno Chara dejó huérfana la 'C' tras 14 años, pero Bergeron cogió el testigo y se convirtió en la voz más autorizada del vestuario durante las dos últimas temporadas.

“Es con todo el corazón y mucha gratitud, que anunció hoy mi retirada como jugador profesional de hockey. Por difícil que sea escribirlo, lo escribo sabiendo lo bendecido y afortunado que me siento por haber tenido la carrera que tuve, y que tengo la oportunidad de dejar el deporte que amo por mí mismo. No fue una decisión que tomé a la ligera. Pero después de escuchar a mi cuerpo, y hablar con mi familia, sé en mi corazón que este es el momento correcto para dejar de jugar en el deporte que quiero”.

Fuente: NHL.com

Amado en cada rincón de la ciudad

La relación de Bergeron con Boston ha sido siempre de amor mutuo. No tardó en ganarse el cariño del TD Garden y con el tiempo logró que muchas camisetas en el pabellón llevarán serigrafiado el número 37 en la espalda.

“En los últimos 20 años he sido capaz de cumplir mi sueño cada día. He tenido el honor de jugar delante de los mejores fans en el mundo vistiendo el uniforme de los Bruins y de representar a mi país. Le he dado al juego todo lo que tengo física y emocionalmente, y el juego me ha devuelto más de lo que podría haber imaginado”.

“La increíble gente de Nueva Inglaterra le dio la bienvenida a un joven francocanadiense que no hablaba un gran inglés y lo tratasteis como uno de vosotros. No puedo imaginar estar representando una mejor comunidad o una afición más pasional que la de los Boston Bruins. Vuestra pasión, vuestra dedicación y vuestra amabilidad hacia mí y mi familia nunca la olvidaré. Siempre que salté al hielo lo hice tratando de competir para vosotros de la mejor manera, y fuera del hielo hice lo mejor que pude para devolver a la comunidad que me apoyó”.

Se va tras una temporada tan dulce como amarga. Boston batió el récord de victorias (65) y puntos (135) en un curso regular, pero cayó eliminado a las primeras de cambio en playoffs ante Florida, que dio la campanada tras asaltar el TD Garden en la prórroga del séptimo partido.

“Mientras doy un paso al costado, no tengo arrepentimientos. Solo gratitud por haber vivido mi sueño, y emoción por lo que venga para mi familia y yo. Me dejé todo ahí fuera y me siento honrado de que haya sido representando esta increíble ciudad y a los fans de los Boston Bruins”.