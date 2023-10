¿Quién es Alexander Volkanovski? El cotendiente al título de peso ligero de UFC, al detalle

Ilia Topuria es un fenómeno de masas en España por su considerable ascenso en la UFC. El hispano georgiano tendrá la oportunidad de disputar el título del peso pluma (145 libras) de la empresa americana el 20 de enero en Canadá, tal como anunció ayer en El Hormiguero. En frente tendrá a Alexander 'The Great' Volkanovski (26-2-0, 13 KO), un luchador que es serio candidato a erigirse como mejor de la historia de su peso, y el segundo mejor luchador libra por libra de la UFC. Temido por muchos, Topuria nunca cerró la puerta a una posible pelea ante el australiano y, ahora que ha llegado, no da síntoma alguno de temor ante el campeón. Sin embargo, es una seria amenaza para el aspirante, que tendrá que realizar el trabajo de su vida si quiere derrotarle.

Alex Volkanovski debutó en el año 2016 en el Ultimate Fighting Championship. Con 27 años, subió por primera vez al octágono más famoso del mundo en Melbourne, donde noqueó a Yusuke Kasuya en un estreno brillante para presentar sus credenciales en la empresa. Su pasado, marcado por el rugby profesional, deporte al que dedicó su tiempo antes de convertirse en artista marcial mixto, lo ha dotado de un fuerte tren superior con el que afrontar las peleas en la UFC y es una clara ventaja a su favor.

Tras cinco peleas dentro de la empresa, con tres knockouts dentro de las mismas, llegó la oportunidad de pelear ante Chad Mendes, un histórico de la división y un campeón sin cinturón, y frente a José Aldo, para muchos el mejor de la historia de la división. Un resolutivo y más joven Volkanovski acabó con el americano en dos rondas con un knockout técnico y con el brasileño en las cartulinas de los jueces, cuyos resultados dieron lugar al inevitable ascenso del nuevo candidato de las 145 libras, que vapuleó a dos históricos 'cocos' de la división cómodamente.

La criptonita de Max Holloway

El hawaiano es la bestia moderna más letal de la división de peso pluma en la UFC. Holloway realizó un monólogo de defensas de campeonato durante dos años, donde no dio ni un ápice de debilidad ante sus rivales dentro del octágono. José Aldo por partida doble, Brian Ortega, Frankie Edgar, nombres de peso dentro de la división que parecían amateurs dentro del octágono con Holloway. Su suerte cambió cuando 'The Great' tuvo la oportunidad en 2019 de pelear por el título: el australiano estudió a la perfección a un Holloway superado en striking por primera vez desde su reinato y perdió el título en las cartulinas de los jueces. La criptonita de Holloway había llegado.

La trilogía de peleas entre Volkanovski y el hawaiano tienen el color de la bandera australiana. Holloway no ha podido contrarrestar lo planteado por 'The Great' en ninguna de las tres peleas y el resultado ha sido siempre el mismo: el campeonato se queda en la cintura de Alexander Volkanovski. Son hoy cinco defensas de campeonato en las que salen a la palestra nombres como Yair Rodríguez, 'The Korean Zaombie' o Brian Ortega, el único que ha estado cerca de finalizar al campeón con una guillotina, pero la fisionomía de Volkanovski evitó, por muy poco, que saliera derrotado por sumisión ante el mexicoamericano. La solvencia con la que resuelve sus peleas de campeonato lo ha ascendido al primer puesto del ranking pound for pound (libra por libra) de la UFC hasta el regreso de Jon Jones a la empresa, factor que lo bajó, para muchos de manera injusta, hasta el segundo puesto.

La aventura del doble campeonato

La ambición define a los campeones, y precisamente fue la misma la que llenó el corazón del australiano. Volkanovski retó a Islam Makhachev nada más conseguir el ruso el campeonato de las 155 libras tras derrotar a Charles Oliveira en Abu Dabi. El de Majachkalá aceptó, y la pelea formó parte del segundo evento numerado del año 2023, que resultó ser todo un éxito. El australiano estaba envuelto en un mar de dudas respecto a su actuación, pues su rival era uno de los luchadores más dominantes de la historia de su peso, y el pupilo del retirado Khabib Nurmagomedov, el mejor luchador de la historia de la división de peso ligero.

Alexander Volkanovski salió derrotado esa noche tras uno de los combates más igualados de la época moderna de la UFC. El australiano sorprendió al ruso con su juego de suelo, y Makhachev salió con un boxeo y juego de manos estiloso ante el campeón de las 145 libras. Ni uno ni otro esperaban tan alto nivel de su rival, y salió una pelea pareja, entretenida para los fans y que daba comienzo de manera espectacular a los eventos numerados del año. Islam Makhachev ganó por decisión unánime (48-47, 48-47, 49-46) a Alexander Volkanovski y retuvo su título del peso ligero.

Topuria y Volkanovski, frente a frente

No es lo mismo llamar al león que verlo venir. Ilia Topuria estuvo presente en la última defensa del título de Alexander Volkanovski ante Yair Rodríguez el pasado mes de julio, un combate que el australiano hizo parecer fácil con una finalización a su oponente en la tercera ronda de la contienda. Volkanovski admitió que el hispano georgiano era el siguiente, y nada más acabar el combate bajó hasta la valla del público, donde Topuria estaba, a intercambiar palabras con él. Con la confianza característica que 'El Matador' demuestra en sus apariciones públicas, encaró al campeón e intercambiaron palabras después de la rivalidad que ha ido gestándose todo el 2023.

"Ésto le da publicidad para una pelea en el futuro… Si Ilia quiere humo va a haber del bueno, porque yo sé que se va a hablar mucha basura y eso es divertido. Golpear a la gente que habla basura es mucho mejor", declaró el australiano después del suceso con Topuria en los momentos posteriores de su pelea.

Ahora, sus caminos se cruzan tras meses de negociaciones y una lesión de Volkanovski, por la que tuvo que pasar por quirófano. El 20 de enero, en Canadá, la afición española vivirá la pelea más importante de la historia de las MMA españolas con el nombre de Ilia Topuria, alguien que, como el propio 'The Great' lo fue para Holloway, puede ser la criptonita que acabe con su reinado. Topuria es el primer cinturón negro de jiu-jitsu de la historia de Georgia junto a su hermano, y pasó por encima de un Josh Emmett siempre peligroso para presentar sus credenciales ante el campeón. La cuenta atrás ha comenzado y, a tres meses de la contienda, los nervios están a flor de piel.