Todo estaba desértico en España antes de que el despliegue de Ilia Topuria conquistase el oro de los peso pluma la pasada madrugada ante el mejor luchador de las 145 libras en la historia de la UFC. No terminaba por surgir ese Moisés dispuesto a abrir las puertas del deporte en el país. El chico ambicioso al que nadie tomó en serio cumplió lo que prometió años atrás, cuando las grandes ligas seguían siendo un sueño, uno asequible para sus intereses y que, inevitablemente, acabaría sucediendo. El hito que 'El Matador' consiguió certificar anoche en el Anaheim Arena de California fue un duro revés para el mundo de las MMA y cualquier aficionado alrededor del mundo, salvo para dos países, España y Georgia, que hermanados se desviven por sus triunfos. Como sucede con cualquier español en los deportes de contacto, nunca lo quisieron ver venir. El huracán Topuria les ha sorprendido con la guardia baja y ante alguien que parecía invencible. El indestructible Volkanovski ya tiene su rosa, como vaticinó el hispanogeorgiano meses atrás.

La ambición desmedida suele conducir a todo el que la posee hacia dos caminos distintos, pero de mismo progenitor: el éxito o el fracaso. Al igual que la fábula de la hormiga y la cigarra, aquel que cosecha y sabe prever aquello que sucederá, termina recogiendo los frutos que tanto tiempo ha estado persiguiendo. Sin sangre y sudor no hay gloria. Se preguntaba Topuria en un vídeo publicado esta misma mañana en sus redes si el viaje había merecido la pena, pero la respuesta ya la halla en una sociedad española con un nuevo héroe, un referente más en el escalafón de la élite deportiva. Al alcance de muy pocos, tanto nacional como internacionalmente, la dicha conseguida por el pupilo de los hermanos Climment ya es historia del deporte español, un lugar que muy pocas personas en la historia reciente pueden alardear de pertenecer.

Un claro aviso hacia todo el roster

Ilia Topuria, con el cinturón en el hombro como reciente campeón | UFC

La UFC siempre observó muy de cerca a Ilia Topuria. A medida que su éxito ha ido creciendo, también lo ha ido haciendo la hostilidad hacia su figura y comenzó a cuestionarse, desde algunas figuras destacadas, su capacidad como artista marcial mixto. Un O'Malley que halagaba el comienzo de 'El Matador' cambió su discurso cuando se postuló como próximo retador al título y ha insistido incluso en competir ante el hispanogeorgiano por el oro de los peso pluma, con un trabajo fácil por delante según sus poco inteligentes predicciones. Lo mismo hizo Holloway, quien en la rueda de prensa para promocionar su pelea ante Gaethje en el UFC 300 cuestionó las razones por las que la UFC no quiso ofrecer a Ilia como próximo retador para el hawaiano: "La UFC no quiso hacer esta pelea porque sabía que esta (ante Volkanovski) no iba a llegar a suceder". El propio elenco de luchadores invitaba a la opinión popular a la duda

La interrogante se disipó esta misma madrugada con el espectacular knockout ante el mejor de la historia de la división. La caída del imperio que Volkanovski forjó a base de grandes actuaciones ante los nombres más prestigiosos de la división hizo retumbar los cimientos del deporte. Como Odoacro con Roma, Ilia prometió que el reinado del mejor campeón de las 145 libras de todos los tiempos iba a terminar, y así sucedió. Vino, vio y venció ante los ojos de un mundo que no cesó de criticar su optimismo y clara visión de lo que pudimos presenciar en Anaheim, California: "Vais a ser testigos del nacimiento de la nueva generación de luchadores de UFC, y todos los que hoy abucheáis, mañana seréis mis fans", vaticinó en la rueda de prensa previa al evento. Es un peligro andante para todo el roster, y él lo sabe.

La paciencia, la mayor de las virtudes

Ilia Topuria conectando a Volkanovski | Getty

La madurez y paciencia que a la mayoría de los rivales de Alexander Volkanovski no supieron proponer a la hora de enfrentar al campeón estuvo presente en el gameplan de Ilia Topuria. Si algo caracteriza al luchador y a su esquina es la sinceridad y precisión con la que planean sus estrategias. Saben sus fuertes, sus debilidades y lo que el contrincante va a proponer. Con Volkanovski, reto mayúsculo, no iba a ser diferente. El pateo del campeón parecía comenzar a hacer mella en un Topuria que cada vez recuerda más a Canelo en sus fintas de boxeo, un aspecto donde se vio superior en todo momento al australiano. Ilia ya avisaba con explosivas ráfagas de lo que podía suceder si 'The Great' no mantenía a ralla esa distancia que formaba parte de su estrategia. El hispanogeorgiano pronto supo leer que su fuerte iba a estar en acercar al monarca hacia las paredes del octógono, donde debilitar su movilidad y convertir en inevitable lo que terminaría sucediendo. Pese a ello, Alexander Volkanovski se llevó el primer asalto por la actividad y por saber mantener, hasta el momento, a ralla esos explosivos intentos de ataque de 'El Matador'.

El segundo asalto comenzó con la misma fórmula, pero con un final diferente. Ilia conectaba más, y la expresión facial del australiano, que implementó aún más el pateo a las piernas, pronosticaba cierta preocupación en cuanto a lo que 'El Matador' proponía. A pesar de ser su talón de Aquiles, las patadas a las piernas de Volkanovski no alteraron el enfoque del retador, que después de tres minutos y medio del segundo round noqueó de manera espectacular al longevo campeón, enmudeciendo a los aficionados más acérrimos de 'The Great' y provocando una explosión de efusividad en el Honda Center de Anaheim, California. La historia está para escribirla, y Topuria ya es un pionero. El pionero de España en las MMA. Hoy la bandera de la nación, junto a la de Georgia, está en lo más alto de la empresa gracias a un chico que no cesó de contemplar en su mente todo lo que hoy está viviendo, y que es claro ejemplo de que el único que puede conducir al éxito a un individuo, es él mismo. Ilia Topuria, el 'vine, vi y vencí' de la UFC.