Resultados NXT TakeOver: San Antonio

Foto: WWE.com

Durante el kick off del evento se entregaron alguno de los premios al mejor del año de NXT. Donde destacaron Asuka y Nakamura como mejor superestrella femenina y masculina.

Tye Dillinger vs Eric Young

Young es acompañado por los miembros de Sanity a excepción de Nikki Cross. Young le vuelve a ofrecer que se una a Sanity, pero Dillinger lo rechaza atacando a Young. Dillinger toma el control de los primeros compases del combate con varios golpes. Young le da la vuelta al combate con un piquete de ojos y se lanza desde la tercera cuerda. Neckbreaker de Young que busca la cuenta, la cual solo llega a dos. Young busca altura, pero Dillinger invierte el salto de con una doble patada voladora. Intercambio de golpes que acaba ganando Young, pero le da tiempo a Dillinger a tomar aire. Belly to Belly Suplex desde la tercera cuerda de Dillinger y cuanta que solo llega a dos. Los miembros de Sanity interrumpen la pelea y Dillinger se distrae con ellos, lo que permite a Young tomar el control por un breve tiempo. Tye Breaker sobre Young, la cuenta es interrumpida porque los miembros de Sanity colocan el pie de Young sobre la cuerda. Dillinger se lanza sobre los miembros de Sanity. Dillinger se vuelve a distraer con los miembros de Sanity y Young conecta el Wheelbarrow Neckbreaker y la cuenta llega a tres.

Victoria: Eric Young vía cuenta de tres.

La realización muestra que Samoa Joe está sentado en primera fila.

Roderick Strong vs Andrade "Cien" Almas

Intercambio de llaves rápidas que acaba sin un dominante. Tras varias llaves Andrade consigue dar el primer golpe. Breve dominio de Strong que se rompe con una Guillotina. Andrade lleva el peso de la lucha con varios golpes seguidos que culminan con una llave de brazo buscando la sumisión. Strong rompe la llave, pero consigue el dominio de la lucha. Andrade busca altura, sin embargo Strong invierte la técnica aérea de Andrade y toma el control. Intercambio de golpes que acaba dominando Andrade, sin embargo Strong consigue conectar un rodillazo a la altura de la cabeza. Nuevo intercambio de golpes que acaba con una llave de sumisión de Andrade. Andrade busca altura, pero Strong consigue evitar que salte y golpea a Andrade contra la esquina del ring. Andrade busca el Hammerlock DDT, pero Strong lo evita y consigue conectar una Sick Kick. La cuenta llega a tres.

Victoria: Roderick Strong por cuenta de tres.

NXT Tag Team Championship: #DIY vs The Authors of Pain

Ciampa y Razar empiezan la pelea. Razar tomo ventaja gracias a la fuerza bruta y Ciampa le tiene que dar el relevo a Gargano. Sigue el dominio de The Authors of Pain, pero Ciampa entra al cuadrilátero y consigue darle la vuelta al combate. Relevo en The Author of Pain que castigan a Gargano con un Suplex. Relevos rápidos en The Authors of Pain que castigan a Gargano. Gargano consigue dar el relevo a Ciampa que hace el comeback atacando a los dos integrantes de The Authors of Pain con dos German Suplex. The Authors of Pain se rehacen, pero DIY sorprenden con una doble Spear desde el filo del ring hacia dentro. Relevo para Ciampa y The Authors of Pain invierten una técnica combinada de DIY para acabar aplicando una Powerbomb Neckbreaker sobre Ciampa. The Authors of Pain buscan el Last Chapter,sin embargo Gargano lo evita con una Superkick, DIY buscan la doble sumisión, pero The Authors of Pain rompen las llaves lanzando a Gargano sobre Ciampa. Powerbomb de The Authors of Pains y Last Chapter sobre Ciampa. La cuenta llega a tres.

Victoria: The Authors of Pain por cuenta de tres. The Authors of Pain consiguen su primer reinado como campeones por parejas de NXT.

Seth Rollins sale al cuadrilátero y pide que salga Triple H. Rollins dice que sabe que Triple H es quien dirige todo y que salga. Triple H sale en dirección al ring, pero son los guardias de seguridad los que tratan de expulsar a Rollins. Seth se deshace de los primeros guardas y trata de ir al vestuario, donde se ha ido Triple H. De camino a los vestuarios varios guardias de seguridad consiguen llevarse a Rollins.

NXT Women's Championship: Asuka vs Nikki Cross vs Billie Kay vs Peyton Royce

Kay y Royce escapan al ringside nada más sonar la campana y entran cuando Asuka y Cross empezaban a pelear. Asuka consigue deshacerse de las dos luchadoras y empieza a pelear contra Cross. Kay y Roy vuelven a interrumpir atacando a Cross, pero Asuka les aplica un Doble German Suplex. Cross y Asuka intercambian golpes hasta que Asuka consigue conectar un German Suplex. Asuka se distrae con Kay y Royce y permite que Cross tome el control de la lucha con un Swinging Neckbreaker. Cross busca altura y se lanza sobre Kay y Royce. La dos luchadoras se rehacen y hacen equipo para aplicar un Doble Suplex sobre una mesa a Cross. Kay y Royce atacan conjuntamente a Asuka y buscan la cuenta que solo llega a dos. Asuka se rehace y ataca a Kay, mientras que Royce consigue conectar un Widow's Peak sobre Asuka. La luchadora japonesa se rehace y conecta varias patadas consecutivas a la cabeza de Royce y la cuenta llega a tres.

Victoria: Asuka por cuenta de tres. Asuka continua con su reinado como campeona femenina de NXT.

NXT Championship: Shinsuke Nakamura vs Bobby Roode

Suena la campana y el público corea la canción de Nakamura. Roode realiza la primera llave, pero Nakamura consigue romperla rápidamente. Burlas por ambos lados y el combate empieza de nuevo. Roode se refugia en las cuerdas siempre Nakamura trata de golpearle. Codazo de Roode que consigue el dominio inicial del combate. Roode se burla de Nakamura que le ataca con un rodillazo y una patada giratoria. Roode escapa al ringside y Nakamura lo persigue para seguir con el castigo. Roode sorprende a Nakamura y lo lanza desde la tercera cuerda al ringside. Roode lanza a Nakamura contra los escalones metálicos en dos ocasiones y toma el control de la lucha. De vuelta en el ring, Roode se lanza sobre Nakamura y busca la cuenta, pero solo llega a dos. Roode conecta dos rodillazos a la cabeza de Nakamura y busca la cuenta, pero solo llega a dos. Nakamura reacciona y conecta varios golpes consecutivos llegando a tumbar a Roode. Nakamura realiza la secuencia de movimientos previos al Kinshasa, pero Roode no se levanta. Roode estaba fingiendo y conecta un Roll Up que no llega a nada y un Doble Rodillazo a la espalda de Nakamura. Spinebuster de Roode y cuenta que solo llega a dos. Roode busca el Super Suplex, pero Nakamura lo invierte lanzando a Roode en plancha contra el ring. Nakamura busca el Kinshasa, pero Roode lo invierte con una cuenta ilegal. Roode vuelve a tomar el control del combate por escasos segundos, pues Nakamura se rehace. Triangle Choke de Nakamura que rompe Roode, pero Nakamura consigue conectar el Kinshasha; la cuenta de Nakamura solo llega a dos. Roode escapa al filo del ring, sin embargo Nakamura aplica un Kinshasha desde la segunda cuerda. Nuevo Kinshasha, pero Nakamura no puede cubrir a Roode porque parece estar lesionado. Entra el personal de seguridad para examinar la pierna de Nakamura que dice que quiere luchar. Glorious DDT de Roode y cuenta que solo llega a dos. Roode castiga la pierna lesionada de Nakamura con un Single Leg Boston Crab, pero Nakamura consigue romper el candado. Glorious DDT de Roode y cuenta que llega a tres.

Victoria: Bobby Roode por cuenta de tres. Roode consigue por primera vez el título de NXT.