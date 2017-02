Kurt Angle es el primer inducido al Salón de la Fama de WWE en 2017

(WWE.com)

El 16 de enero la cadena ESPN adelantó en exclusiva la noticia que sería confirmada horas después en Monday Night RAW, Kurt Angle era el primer inducido al Salón de la Fama de la WWE en el año 2017.

El campeón olímpico en Atlanta 96 debutó en la WWE a principios de 1999 en Sunday Night Heat, cuando todavía era WWF. Kurt Angle derrotó a The Rock en No Mercy 2000 ganando por primera vez el WWF Championship y cerrando el mejor año de un novato en la lucha libre profesional. Tras este reinado llegarían cuatro más, siendo uno con el World Heavyweight Championship. Ganó el torneo King Of The Ring en el año 2000. También ha ganado el WWE Intercontinental Championship, el Campeonato Europeo de la WWE y el WWE Tag Team Championship junto a Chris Benoit. Esto le convierte en Campeón de la Triple Corona y Campeón de Grand Slam de la WWE.

Kurt Angle será el segundo luchador en la historia en ser inducido tanto al Salón de la Fama de WWE como al Salón de la Fama de TNA, solamente acompañado por Sting.

También se han rumoreado los nombres que podrían acompañar a Kurt Angle en la ceremonia que se celebrará en Orlando dos días antes del mayor evento en el entretenimiento deportivo, Wrestlemania 33. Estos son los nombres que pasan por la cabeza de los más entendidos en el tema:

- Diamond Dallas Page (ex campeón mundial de WCW)

- Christian (ex campeón mundial pesado y compañero de Edge)

- Owen Hart (ex campeón intercontinental y miembro de The Hart Foundation)

- The British Bulldog (ex campeón intercontinental y miembro de The Hart Foundation)

- Rick Rude (miembro original del grupo D-Generation X)

- Chyna (única mujer en ser campeona intercontinental) (esta es más dudosa por los hechos ocurridos en el pasado)

- Lemmy Kilmister (ex líder de Motörhead y co-compositor junto a Jim Johnston de las canciones de entrada de Triple H y Evolution) (en el apartado de celebridades)