Drew Galloway no renueva con Impact Wrestling

Foto: The Huffington Post

Tras varios meses deshojando la margarita de la renovación de su contrato, Drew Galloway no seguirá en Impac Wrestling. El propio luchador ha sido el encargado de anunciar su decisión por medio de un tuit: “Thank you @IMPACTWRESTLING for these past two years & everything we achieved together. I'll miss everyone & I'll see you down that long road (Gracias Impact Wrestling por estos dos año y por todo lo que hemos logrado en estos dos años. Os echaré de menos y espero verlos en la carretera)”.

Galloway había trabajado durante los dos últimos años para TNA. En este breve periodo de tiempo Gallaway se ha convertido en una de las claves de la empresa, llegando a ganar en una ocasión el título mundial de la misma. Para el recuerdo feudo con Lashley, el cual duro hasta Slammiversary.

El año 2016 fue un gran año para Galloway, pues la prestigiosa revista Pro Wrestling Illustrated lo situó en el puesto número once en la lista de los mejores luchadores de 2016. Galloway ocupó una posición bastante superior a otros luchadores que son considerados leyendas como Jericho, número 21, o Brock Lesnar, número 19.

Antes de trabajar para Impact Wrestling, Galloway trabajo para la WWE durante siete años. Galloway recibió un push inicial muy fuerte con grandes feudos y llegó a ser coronado como campeón intercontinental. Galloway portó el título por 161 días, tras este periodo de tiempo, Kofi Kingston se lo arrebató. Además del título intercontinental, el luchador escocés ganó el título por parejas con Cody Rhodes. Su reinado duró 35 días. Galloway no triunfó en la compañía de Vince McMahon y dejó la compañía cuando se le acabo el contrato en 2014.

Al no renovar el contrato con Impact Wrestling han empezado a sonar los rumores de una posible vuelta a WWE, sin embargo todo parece indicar que se mantendrá como un luchador independiente. Galloway es un habitual en las empresas indies como What Culture Pro Wrestling y EVOLVE.