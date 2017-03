Resultados SmackDown Live: 28 de Febrero

Foto: WWE.com

Daniel Bryan y Shane McMahon en backstage ven la repetición del final de la Battle Royal de la semana pasada. AJ Styles aparece y dice que Harper claramente cayó antes que él, y que debería ir al main event de WrestleMania inmediatamente. AJ se va, y Harper se acerca a Bryan y Shane para darles las gracias.



The Miz y Maryse salen al ring para conducir Miz TV. Miz no pierde el tiempo y presenta a su invitado: John Cena. Miz dice que tiene 10 años de frustración, porque Cena le ha costado muchas oportunidades. Cena no está en la cima por ser bueno, sino porque manipula a todo el mundo en la directiva. La gente corea el nombre de Cena. Miz dice que no es "el otro", pero eso es todo lo que Cena le deja ser. Recuerda que le ganó a Cena en WrestleMania 27. Le dice que es un hipócrita, por cómo se metió con The Rock por irse a Hollywood, y luego él hizo lo mismo.

Miz dice que ya no es Súper Cena, sino apenas decente Cena. Lo critica por querer meterse con el legado de Ric Flair. La semana pasada le arruinó la chance de luchar por el título en WrestleMania, y volvió para hacer que Cena sienta lo que él ha sentido por tanto tiempo. Cena por fin responde, dice que si realmente pudiese manipular las cosas en backstage, tan cerca de WrestleMania no estaría encarando a Miz, sino a Undertaker. Habla de cómo Miz llegó de los reality shows, le robó la personalidad a Chris Jericho, le robó la Figure Four a Ric Flair, le robó los movimientos a Daniel Bryan, y le ha robado el discurso a AJ Styles. Miz se dedica a culpar a todo el mundo, mientras que él asume las cosas como un hombre. Le recomienda a Miz que la próxima vez venga mejor preparado, porque si bien no es el Undertaker, si se vuelve a meter con él, será hombre muerto. Cena está por irse, pero Maryse lo detiene, abofetea a Cena, y Cena le dice riendo que ha cometido el peor error de su vida. Nikki Bella corriendo, y Miz y Maryse se van.



Becky Lynch vs Mickie James. 2 de 3 caídas:



Mickie toma el control del combate atacando la cabeza de Becky. Becky hace el comeback, pero Mickie consigue lanzarla contra el esquinero y remata con el Jumping DDT para llevarse la primera caída. Mickie salta desde la esquina, pero Becky esquiva el ataque y cubre con un roll-up para igualar el marcador. Alexa Bliss aparece para ver el combate en ringside. Becky aplica un Pumphandle Slam y cubre, pero Alexa distrae al árbitro. Mickie busca atacar a Becky, pero Becky se hace a un lado y el golpe le cae a Alexa. Becky termina aplicándole el Disarmer a Mickie para someter y llevarse la victoria.

Ganadora: Becky Lynch



Luke Harper hace una promo en backstage, hablando de batallar con sus demonios interiores. Tiene nuevos ojos y puede ver la maldad. Dice que no le teme a Bray Wyatt, y que será Bray quien le tenga miedo a él. Bray Wyatt responde con otra promo en backstage.



Dasha Fuentes entrevista a Alexa Bliss en backstage. Natalya interrumpe, y aunque al inicio parece unirse a la celebración de Alexa, termina amenazando con retar por el título.

Renee Young entrevista a AJ Styles. AJ repite que Luke Harper cayó antes que él la semana pasada en la Battle Royal. Dice que hoy vencerá a Harper e irá a dónde todo el mundo sabe que debe estar: el main event de WrestleMania.





AJ Styles vs Luke Harper: #1 Contender's Match

Harper al inicio muestra su ventaja en fuerza, pero también consigue aplicar un Dropkick y hace la pose de AJ. AJ hace caer a Harper en el filo del ring y le aplica una Pele Kick ahí mismo. Hay cánticos del público para ambos. Harper toma el control, aplicando un Senton Atómico, un Tope hacia afuera, un Half and Half Suplex. Harper aplica un Sit-down Powerbomb, pero AJ sobrevive. AJ se recupera y consigue aplicar un Phenomenal Forearm. Cubre y la cuenta llega a tres, pero Harper tenía un pie en la cuerda. Shane McMahon aparece mientras AJ está celebrando y decide hacer que se reinicie el combate. Harper va a atacar a AJ, pero AJ esquiva y a Shane le cae un Superkick. AJ le aplica un Springboard 450 Splash para llevarse la victoria.

Ganador: AJ Styles



Renee Young entrevista a John Cena y Nikki Bella en backstage. Antes de que puedan hablar, James Ellsworth y Carmella aparecen riéndose. Nikki se molesta, y Carmella hace que Ellsworth la defienda. Cena y Nikki completan sus frases para decir que se les ha ocurrido un combate mixto de parejas para la próxima semana.



Daniel Bryan encuentra a AJ Styles en backstage y lo felicita por entrar al main event de WrestleMania. AJ no responde el saludo, y dice que asistirá a la invocación de Bray Wyatt más tarde.



Dean Ambrose debe luchar con Curt Hawkins, pero Ambrose llega y le aplica el Dirty Deeds de inmediato. Toma un micrófono y dice que en las últimas semanas se ha visto presionado por Baron Corbin, pero está listo para responder. Meterse con Dean Ambrose en una muy mala idea. Llama a Corbin para pelear, pero Corbin aparece en la pantalla. Corbin dice que no va a salir al ring cuando Ambrose lo dice. Ambrose le costó el título de WWE en Elimination Chamber, y ahora él va a quitarle todo.



Dolph Ziggler vs Apollo Crews: Chairs Match.



Apollo ataca a Ziggler mientras va entrando al ring. Apollo saca ventaja al inicio, pero Ziggler le ataca la pierna que ya lastimó con una silla en alguna ocasión. Ziggler cubre a Apollo con un roll-up poniendo los pies en la cuerda, pero cuenta en 2. Apollo le aplica a Ziggler un Angle Slam sobre una silla, pero Ziggler sobrevive. Apollo levanta a Ziggler para el Toss Powerbomb, pero Ziggler le ataca los ojos y lo hace caer de garganta sobre el espaldar de una silla. Ziggler luego lo lanza en Atomic Drop sobre el espaldar y cubre para llevarse la victoria.

Ganador: Dolph Ziggler



Bray Wyatt sale al ring para dirigir un mensaje. Dice que no le importaba si su oponente era AJ Styles o Luke Harper. AJ Styles se enfrentará a una deidad, y sentirá la fuerza de lo sobrenatural. De pronto, Randy Orton aparece en la pantalla. Se encuentra dentro de lo que parece ser una cabaña, y Bray lo recibe con gusto. Randy dice que este es el mundo de Bray, pero que no es su lugar. Es ahí donde se encuentra el espíritu de la hermana Abigail, y sus restos yacen bajo sus pies. Randy detiene la silla mecedora y rocía gasolina en toda la cabaña. Dice que irá por Bray y por el título en WrestleMania. Bray le ruega que no lo haga, pero Randy le prende fuego a la cabaña, mientras Bray enloquece en ringside. Y con la destrucción del espíritu de la hermana Abigail termina el show.