Tomasso Ciampa rompe #DIY

Ciampa lanza a Gargano desde la mesa de comentarista. Foto: WWE.com

El evento empezó con un breve repaso a las rivalidades de los distintos combates por medio de un vídeo. La gran mayoría de los participantes del TakeOver formaron parte del vídeo.

Eric Young (con SAnitY) vs. Roderick Strong

Antes de empezar el combate Strong atacó a los miembros de Sanity dejando solo a Young. Tras sonar la campana Strong empezó dominando sobre Young con varios golpes consecutivos. Young consiguió tomar algo de aire y tras un codazo seguido de un Suplex se hizo con el dominio de la pelea. Strong consiguió darle la vuelta al combate tras un gran Clothesline. Los miembros de Sanity distrajeron a Strong y lo golpearon haciendo que Young volviera a tener el dominio del encuentro. Young buscó en varias ocasiones la cuenta, pero en ningún momento fue mayor a dos. Young buscaba seguir castigando a Strong con un salto desde la tercera cuerda, pero Strong lo invirtió con una doble patada voladora y consiguió hacer el comeback. Para escapar de este comeback, Young salió al ringside, donde le aplicó a Strong un Willborrow Neckbreaker. Tras regresar al ring, Young mantuvo el dominio de la lucha. Strong buscaba el SuperSuplex para darle la vuelta a la pelea, pero no lo consiguió y le aplicó una patada voladora a Young que cayó al ringside sobre sus compañeros de SanitY. De vuelta al ring Strong aplicó su movimiento final y se llevó aplicó una cuenta de tres.

Victoria: Roderick Strong por cuenta de tres.

Jim Ross se sumó a la mesa de comentaristas para narrar el combate por el título del Reino Unido.

Combate por el Campeonato del Reino Unido de WWE: Tyler Bate (c) vs. Pete Dunne

Los luchadores intercambiaron varias llaves en el suelo, sin que ninguno de los dos tomase el control de la pelea. Bate fue el que dio el primer golpe con una patada voladora y tomo por un breve periodo el control de la lucha. Dunne se rehízo y aplicó un Suplex a Bate contra el filo del ring. Dunne centró su ataque en el brazo de Bate con varias llaves y golpes consecutivos. Bate consiguió romper el ataque de Dunne y aplicó un gran Suplex para hacerse con el control de la lucha. Bate continuó su domino con una buena combinación de movimientos que culminó con una cuenta de dos. Bate falló un golpe y permitió que Dunne le aplicase una llave de sumisión, Bate consiguió romper la llave con un Powerbomb y realizó sus característicos giros. Dunne consiguió evitar un golpe de Bate con un gran codazo, tras esto le aplicó una Powerbomb ante la ovación del público. Ambos luchadores intercambiaron golpes rápidos y cundo parecía que había acabado continuaron hasta que Bate trató de cubrir a Dunne. Bate buscó su finisher, pero Dunne lo invirtió y trató de buscar el suyo, pero Bate le acabó dando la vuelta para aplicar un DDT. Dunne tuvo que escapar al ringside para tomar algo de aire, pero Bate lo sorprendió con un Moonsault, al que luego siguió un Dunne con 450° con giro tornillo y tras esto una cuenta de dos. Dunne volvió a salir al ringside para tomar aire, pero Bate trató de lanzarse, sin embargo Dunne lo sorprendió en pleno vuelo con un gran puñetazo. Ambos subieron al ring y Dunne aplicó su Bitter End para llevarse la victoria en un combate espectacular.

Victoria: Pete Dunne por cuenta de tres. Dunne consiguió de esta forma el título del Reino Unido.

Combate por el Campeonato Femenino de NXT: Asuka (c) vs. Nikki Cross vs. Ruby Riot

Nikki Croos no espero a que sonara la campana para atacar a Ruby Riot, sin embargo el dominio inicial fue para Asuka. Tras deshacerse de Cross, Asuka y Rior comenzaron a pelear entre ellas. Cross regresó a la contienda y empezó a dominar sobre Riot, sin embargo no vio que Asuka regresaba al ring y no pudo impedir una doble patada voladora. Asuka se hizo con el control de la lucha con una llave de sumisión sobre Riot, pero Cross rompió esta llave. Cross sacó a Asuka del ring y empezó una pelea individual con Riot, en la que Riot salió reforzada. Riot dominó sobre sus dos contricantes, pero cuando buscaba la cuenta sobre Cross, Asuka reapareció y le aplicó un German Suplex. Tras un intercambio de golpes, Asuka le aplicó el Asuka Lock a Riot, este candado fue rotó por Cross que quedó triunfante sobre el ring. Cross buscó la cuenta sobre Asuka, pero Riot impidió que esta llegase a tres. Riot y Cross hicieron equipo para sacar a Asuka del ring y se quedaron pelando sobre el ring. Riot dominó sobre Cross, pero Asuka impidió que la cuenta llegase a tres con un gran rodillazo, tras esto cubrió a las dos luchadoras y la cuenta llegó a tres.

Victoria: Asuka por cuenta de tres. Asuka retuvo el título femenino de NXT.

Combate por el Campeonato de NXT: Bobby Roode (c) vs. Hideo Itami

Roode empezó la pelea riéndose de su rival con su movimiento de Glorious, pero Itami buscó el Go 2 Sleep. Itami empezó dominado el combate con un candado de cuello. Itami combinó varios golpes y se hizo con el control de la lucha hasta tal punto de robarle la burla a Roode. Roode hizo el comeback con un gran Blockbuster. Roode mantuvo su dominio con golpes rápido seguidos de un candado a la altura del cuello. Itami consiguió romper el candado, pero Roode mantuvo el control con un Clothesline. Los luchadores intercambiaron golpes y el más beneficiado fue Itami que tras un Suplex aplicó una guillotina seguida de un salto desde la tercera cuerda. Itami buscó el Go 2 Sleep, pero Roode lo invirtió, a pesar de esto el control siguió siendo de Itami. Roode sorprendió a Itami con un Spinebuster, para darle la vuelta al combate. Roode buscó el Glorious DDT, pero no llegó a aplicarlo. Roode e Itami intercambiaron golpes en el ringside, hasta quedar los dos tendidos sobre el suelo sin poder levantarse. Roode se levantó primero y entró al ring. Ambos luchadores intercambiaron golpes, pero Itami salió reforzado. Itami buscó el Go 2 Sleep, Roode lo invirtió y aplico el Glorious DDT, seguido de una cuenta de dos. Itami sorprendió con un Go 2 Sleep, de la nada, pero Roode cayó en el ringside. Tras varios golpes Itami volvió a buscar el Go 2 Sleep, pero Roode lo invirtió y aplicó dos Glorious DDTs seguidos para llevarse la victoria.

Victoria: Bobby Roode por cuenta de tres. Roode retuvo el título máximo de NXT.

Combate de escaleras por los Campeonatos en Parejas de NXT: #DIY vs. The Authors of Pain (con Paul Ellering)

Authors of Pain empezaron atacando, pero Gargano y Ciampa los sacaron rápidamente del ring y buscaron las escaleras. Authors of Pain atacaron a Gargano y Ciampa, pero estos se defendieron con movimientos rápidos y tomaron la lucha del combate. Gargano y Ciampa cogieron la escalera más grande que había, sin embargo no la subieron al ring. DIY empezaron a utilizar las escaleras para atacar a sus rivales, sin embargo estos se rehicieron y tomaron el control de la lucha. Authors of Pain centraron sus ataques en los rivales y dejaron a un lado el conseguir los títulos. Authors of Pain buscaba una Powerbomb sobre las mesas pero Gargano y Ciampa la evitaron y tumbaron a sus rivales sobre las escaleras, tras esto se lanzaron desde la escalera más grande. Las dos parejas lucharon sobre las escaleras hasta que Gargano tuvo la oportunidad de tomar los títulos, pero Paul Ellering interfirió a favor de sus pupilos. Authors of Pain se hicieron con el control de la lucha atacando a Ciampa con las escaleras, sin embargo evitó que Ciampa fuese golpeado apartándolo y recibiendo él el golpe. The Authors of Pain subieron la escalera, pero cuando todo apuntaba que iban a coger los título Ciampa lo evita lanzando a uno de los componentes de Authors of Pain sobre una escalera. Gargona y Ciampa le aplicaron un In the middle el cual fue reforzado con una escalera. Ciampa y Gargano subieron al unísono la escalera, pero cuando tenían los títulos cogidos Authors of Pain quitaron la escalera y les aplicaron dos Powerbombs, tras esto Authors of Pain subieron la escalera y tomaron los títulos.

Victoria: The Authors of Pain tras coger los títulos. The Authors of Pain retuvieron el cinturón.

Gargano y Ciampa se levantaron en medio del rng ante la ovación del público y encararon la rampa de los vestuarios. Cuando estaban en el escenario principar se volvieron a parar para escuchar los aplausos del público. De repente Ciampa atacó a Gargano a lo que el público respondió con abucheos. Ciampa no paró el ataque en un solo golpes, sino que le aplicó varios golpes que culminaron cuando lo lanzó desde la mesa de los comentaristas hacia otras mesas que había con cables. Ciampa subió a la mesa de los comentaristas entre abucheos e insultos del público, mientras Gargano era atendido por el personal médico.