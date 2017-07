Austin Aries, fuera de WWE

WWE.com

Austin Aries, campeón mundial de TNA, dos veces campeón mundial de ROH y cinco veces campeón de la X División, ha sido liberado de su contrato con WWE según informó la compañía en un escueto tweet durante la madrugada de ayer, justo antes del live event celebrado en el Madison Square Garden, donde estaba anunciado que se enfrentaría a Neville.

La noticia saltó de forma sorpresiva ya que no se esperaba la marcha del wrestler. WWE no ha dado más información sobre esta situación pero todas las fuentes indican que no ha sido un despido, sino que el propio Aries ha pedido la carta de libertad debido a que no se sentía cómodo con su papel en la empresa y la empresa se la ha concedido sin problema.

La carrera de AA en WWE estuvo marcada por una lesión en NXT durante un match con Nakamura que le tuvo fuera del ring durante cinco meses. Tras recuperarse debutó en el Main Roster dentro de la Cruiserweight Division, llegando a enfrentarse en Wrestlemania y Extreme Rules por el título frente a Neville pero sin éxito. Después del combate apareció en 205 Live la semana siguiente diciendo que tenía lesiones en el cuello y en las rodillas y por tanto tenía que descansar, desde entonces no ha vuelto a aparecer en televisión.

Según informa PWTorch.com Aries estaba molesto con pertenecer a la categoría Cruiserweight y pensaba que podía ofrecer más que ser solo un luchador de 205 Live. Por otro lado WWE estaba dispuesta a dejar ir a “The greatest man that ever lived” debido a que en el backstage tiene una mala reputación debido a su actitud, la cual ya le ocasionó problemas tanto en ROH como en TNA.

La misma web también informa de que se espera que el luchador tomé ahora citas independientes pero no hay previsión de que llegue a Ring Of Honor en las próximas fechas debido a problemas en cuanto a espacio y a cuál sería su posición en el roster. Aries también ha hecho declaraciones sobre su marcha, dos simples tweets donde parece mostrar que está contento con su marcha.