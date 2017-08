Adam Cole: “Adam Cole Bay Bay”

Foto: rohwrestling.com

Austin Jenkins más conocido por los aficionados del wrestling como Adam Cole, nació el 5 de julio de 1989 en Panama City, Florida. Tras trabajar nueve años, el luchador ha conseguido cuatro campeonatos mundiales, tres de Ring Of Honor y uno de PWG, además ha portado una vez el Campeonato Mundial Televisivo de ROH y una vez el Campeonato Mundial Peso Pesado Junior de la CZW. Tras trabajar durante nueve años en las ligas independientes de wrestling, donde destacó su paso por Ring of Honor, y por tanto apareció en algunos eventos de NJPW, Cole ha firmado en el último mes por la WWE.

El luchador americano empezó su carrera entrenando en la Combat Zone Wrestling Wrestling Academy, donde Jon Dahmer y DJ Hyde fueron sus maestros. A pesar de entrar en la academia en noviembre de 2007, no fue hasta junio del año siguiente que se dio su debut en un ring como profesional. En su primer combate Cole hizo equipo con The Reason, pero sufrió una derrota ante Joe Gacy & Alex Colon. Tras coger experiencia en la empresa de wrestling extremo Cole apareció por primera vez en Ring of Honor en 2009, en un drak match contra John Kerman. El primer combate televisado de Jenkins en Ring of Honor tuvo lugar en julio de ese mismo año, pero hasta agosto de 2010 no firmó un contrato con la empresa.

Antes de firmar por Ring Of Honor, Cole ganó el título Campeonato Mundial Peso Pesado Junior de la CZW, al derrotar a Sabian y Ruckus. El luchador mantuvo el título por 553 días, por lo que Cole es el luchador que más días ha portado el título. Cole finalmente perdió el cinturón en noviembre de 2011 ante Sami Callihan.

Mientras Cole portaba el cinturón de CZW firmó un contrato con Ring of Honor, donde se convirtió en uno de los principales luchadores. Cole empezó haciendo equipo con Kyle O'Reilly con quien tendría una oportunidad por los títulos por parejas el 8 de julio. Cole y O'Reilly como equipo debutaron en Pro Wrestling Guerrilla en octubre de 2011, enfrentándose a The Young Bucks. El equipo de los dos luchadores se disolvió a principios de 2012, cuando Cole se unió a Eddie Edwards.

El año 2012 fue un gran año para Cole, pues en Ring of Honor consiguió el Campeonato Mundial Televisivo tras derrotar a Roderick Strong, mientras que en Pro Wrestling Guerrilla consiguió a final del año el Campeonato Mundial de PWG. El campeonato Televisivo de ROH le duro a Cole 246 días, siendo su último combate con el título el 2 de marzo de 2013, mientras que el título mundial de PWG le duro al luchador de florida 538 días, siendo uno de los reinados más largos de la historia de este campeonato. El encargado de acabar con el reinado de Cole como campeón de PWG fue su antiguo compañero Kyle O'Reilly, el cual consiguió el cinturón el 23 de mayo.

En septiembre de 2013 el cinturón mundial de ROH quedó vacante, por lo que se realizó un torneo para poder nombrar a un nuevo portador. Este torneo lo acabó ganando Cole tras imponerse en el campeonato a Mark Briscoe, Jay Lethal y Tommaso Ciampa en las fases previas y a Michael Elgin en la final, de esta forma Cole consiguió su primer reinado como campeón mundial de ROH. Este primer reinado de Cole duro 275 días cuando lo perdió ante Michael Elgin en junio de 2014.

En 2016 Cole se unió al Bullet Club siendo uno de los principales exponentes del stable en EEUU. Gracias a esta unión Cole consiguió una nueva oportunidad para el título mundial de ROH en Death Before Dishonor XIV. En este evento Cole derrotó a Jay Lethal para conseguir el cinturón por segunda vez, iniciando un reinado de 105 días. El encargado de poner fin a este segundo reinado de Cole fue Kyle O'Reilly en diciembre de 2016. A pesar de perder el título, Cole se mantuvo en la órbita titular, lo que le llevó a ganar el cinturón por tercera vez en Wrestle Kingdom 11. El tercer reinado de Cole fue el más corto pues solo pasaron 65 días antes de que Christopher Daniels le arrebatase el cinturón. Debido a la unión de ROH y de NJPW, Cole participó durante su carrera en algunos eventos de la compañía japonesa.

Con los tres reinados de Cole como campeón mundial de ROH, el luchador de Florida suma 445 días como campeón. Con esta cifra Cole es el cuarto luchador que más tiempo ha portado el cinturón, solo por detras de Sama Joe, Nigel McGuinness y Bryan Danielson.

En mayo de este año el contrato de Cole con Ring of Honor llegó a su fin, aun así participo en War of the Worlds. En la tercera noche Cole perdió contra Hiroshi Tanahashi, pero lo importante llegaría tras el combate, cuando Kenny Omega apareció en la pantalla para anunciar que era expulsado del Bullet Club y The Youngs Bunks atacaron a Cole.

En agosto Cole firmó por la WWE pasando al roster de NXT. El luchador de Florida debutó en TakeOver Brooklyn: III atacando a Drew McIntyre después de que este ganara el título máximo de la marca amarilla.

Movimientos finales:

Corona Crash

Figure-four leglock

Florida Key

Last Shot

Panama Sunrise