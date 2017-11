¿En qué consiste una WarGames match?

War Games Match en el evento Fall Brawl de WCW. Foto: WWE.com

El COO (jefe de operaciones) de WWE, Triple H, quien dirige NXT, anunció el regreso del evento WarGames para la empresa de desarrollo, que trae consigo el combate del mismo nombre, una estipulación que dio inicio en NWA, posteriormente WCW. El combate debutó en el evento Great American Bash de 1987, y el formato del encuentro fue ideado por el miembro del salón de la fama Dusty Rhodes.

El último combate de este tipo fue celebrado el 4 de septiembre del año 2000, en una edición de WCW Monday Night Nitro. 17 años después de este evento este tipo de combate hará su regreso. La vuelta de este tipo de combate será protagonizada por tres equipos de tres integrantes cada uno: SAnitY (Alexander Wolfe, Eric Young, y Killian Dain, actuales campeones de NXT) vs. The Undisputed Era (Adam Cole, Bobby Fish, y Kyle O'Reilly) vs. The Authors of Pain (Akam y Rezar) y Roderick Strong.

La compañía que dirige Vince McMahon estableció las reglas para los WarGames de NXT Take Over:

-Los equipos combatirán en el interior de una larga jaula de acero, la cual rodeará por completo dos cuadriláteros.

-Los tres equipos estarán separados en “jaulas para tiburones” colocadas en la rampa de entrada, donde ellos mismos elegirán a un miembro para iniciar el combate dentro de la celda.

-Al paso de 5 minutos, ambos miembros restantes de un equipo serán liberados para ingresar al combate.

-Tres minutos después, los miembros de un segundo equipo serán liberados de la jaula para entrar a la acción.

-En un lapso de otros tres minutos, los miembros del último equipo podrán unirse a la lucha, de forma que los 9 participantes estén dentro de ambos rings.

-Únicamente con el ingreso de los tres equipos en su totalidad a la WarGames Match, un equipo podrá llevarse la victoria por conteo de tres o rendición.