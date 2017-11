Roderick Strong: "Mr. Ring of Honor"

Google Plus

Foto: WWE.com

Chris Lindsey más conocido por Roderick Strong es un luchador en activo que trabaja actualmente en la marca de desarollo de WWE (NXT). Lindsey ha competido en varias industrias independientes como ROH y Pro Wrestling Guerrilla. Lindsey es cinco veces Campeón Mundial (tres veces Campeón Mundial Peso Pesado de FIP, una vez Campeón Mundial de PWG y una vez Campeón Mundial de ROH) . Además, ha sido dos veces Campeón de la División X de Florida de la NWA, dos veces Campeón en Parejas de FIP, tres veces Campeón Mundial en Parejas de PWG, u vez Campeón Mundial en Parejas de ROH y una vez Campeón Mundial de la Televisión de ROH lo que le convierte en Triple Corona.

En otoño de 1994, el padre de Lindsey, antiguo luchador amateur, empezó a entrenar bajo la tutela de Jim Neidhart, entrenamientos a los cuales Lindsey asistía con normalidad. Lindsey también fue entrenado por Neidhart y otros luchadores de Tampa, Florida, debutando en 2000 bajo el nombre de The Jester en el circuito independiente de Florida.

Strong debutó en la Independent Professional Wrestling, compitiendo en una Battle Royal de 20 personas entre pesos crucero. Luego, fue parte de un stable conocido como Risk Factor junto a The Kamikaze Kid & Kid Lethal. The Strong Brothers derrotaron a Wrongful Death (Naphtali & Dagon Briggs), ganando el Campeonato en Parejas de la IPW el 28 de junio de 2002. Retuvieron el título durante tres meses, perdiéndolo el 20 de septiembre ante Naturally Marvelous (Scoot Andrews & Mike Sullivan) en un Steel Cage match. Después de que perdieran muchas peleas a causa de Sedrick, Roderick giró a heel al atacar a su hermano.

Strong se unió a la promoción Ring of Honor (ROH) en septiembre de 2003. El 22 de mayo de 2004, formó un stable conocido como Generation Next junto a Alex Shelley, Austin Aries y Jack Evans. Generation Next dominó rápidamente. Después de derrotar a otros stables, derrotaron a CM Punk, Ace Steel, John Walters & Jimmy Jacobs el 2 de octubre.

Tras esta victoria, Strong hizo su primera aparición en una empresa mayor nivel, en la Total Nonstop Action Wrestling, perdiendo ante Austin Aries en el evento Unbreakable. El 22 de septiembre, se anunció que había firmado un contrato con la empresa, luchando contra AJ Styles en el primer episodio de TNA Impact! el 1 de octubre.

En 2006, formó un stable con Austin Aries y Alex Shelley, pero en febrero de este mismo año él y Aries fueron suspendidos durante dos meses por llegar cuatro horas tarde al evento TNA Against All Odds. Regresó de su suspensión en abril de 2006, pero fue despedido al poco tiempo.

Strong debutó en la Full Impact Pro el 10 de noviembre de 2006, derrotando al Campeón Peso Pesado de FIP Bryan Danielson en una pelea donde Strong se apostó su carrera, ganando el título. Durante su reinado, lo defendió en Liverpool ante Pac el 3 de marzo. Tras retenerlo durante más de un año, lo perdió el 30 de diciembre de 2007 ante Eric Stevens. A pesar de esto, lo recuperó 48 días después, pero lo perdió ante Stevens el 19 de julio de 2008. Tras esto, empezó a hacer pareja con el mismo Stevens, ganando ambos el Campeonato en Parejas de FIP el 20 de diciembre de 2008. Retuvieron el título hasta que lo perdieron ante The British Lions (Chris Gray & Tommy Taylor).

Roderick Strong alternó sus apariciones en los distintos circuitos independientes durante toda su carrera. El luchador de Wisconsin tuvo una gran carrera en PWG donde debutó el 12 de febrero de 2005 en el evento All Nude Revue siendo derrotado por Ricky Reyes. Su segunda aparición fue en diciembre en el evento Astonishing X-Mas donde hizo pareja con Jack Evans derrotando a El Generico y Human Tornado. En marzo de 2006 en el evento Hollywood Globetrotters, junto a Evans tuvieron una oportunidad por el Campeonato en Parejas de PWG, pero fueron derrotados. El 16 de julio de 2006 obtuvo su primera victoria individual en la PWG derrotando a TJ Perkins. Participó en el torneo Battle of Los Angeles 2006, en primera ronda logró derrotar a Rocky Romero y en la segunda ronda derrotó a Dragon Kid, pero en la semifinal fue derrotado por Davey Richards. En el evento All Star Weekend IV ganó el Campeonato en parejas junto a Davey Richards tras derrotar a Super Dragon y B-Boy, sin embargo la noche siguiente lo perdieron.

Strong hizo su debut NXT como compañero de Austin Aries en el segundo torneo por equipos en el torneo Dusty Rhodes Tag Team Classic. El 25 de octubre, WWE anunció oficialmente a Strong como parte del último grupo de reclutas que une el centro de rendimiento de la WWE.

Movimientos característicos:

Reverse cloverleaf

Half Nelson backbreaker

End of the hertache