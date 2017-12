Anuario Vavel 2017: IWGP Heavyweight Championship: Okada sigue en la cima

Google Plus

Fotomontaje: Jesús Pascual Polo (vavel)

Desde su creación en el año 1987, el título mundial de peso pesado IWGP se ha coronado como uno de los títulos más prestigiosos en el mundo del wrestling profesional. Este campeonato ha sido portado por algunos de los mejores luchadores de la historia y ha brindado a los fans auténticos clásicos que han hecho que New Japan Pro Wrestling se consolide hoy en día como la mayor alternativa al producto de WWE.

Este año ha sido muy importante para la expansión internacional de la empresa nipona. Una de las principales causas que han ayudado a dicha expansión ha sido la repercusión que ha tenido el reinado de Kazuchika Okada como campeón mundial peso pesado IWGP. Sus defensas a lo largo de este año han dejado algunos de los mejores combates de todos los tiempos, tanto para la crítica como para los aficionados.

A comienzos de año, New Japan Pro Wrestling celebraba su evento más importante (Wrestle Kingdom XI) en el Tokyo Dome. El main event de este show fue una lucha entre Kazuchika Okada, que defendía su cinturón IWGP mundial ante el líder del "Bullet Club" Kenny Omega.

Este enfrentamiento se vendió como la primera batalla entre las dos figuras más importantes para el futuro de la empresa a nivel nacional e internacional. Pudo haber gustado más o menos a los aficionados, pero si algo está claro es que ha sido, probablemente, el combate más importante hasta la fecha para la empresa japonesa. El combate tuvo tanta repercusión que, incluso [email protected] y empleados de WWE (que no acostumbran a mencionar otras empresas) se deshicieron en elogios ante el combate, comentando que había sido uno de los mejores combates que habían visto.

El segundo capítulo de la historia de Kazuchika Okada como campeón en 2017 tampoco pasó desapercibido porque en febrero de este mismo año le tocaba defender su cinturón ante la leyenda japonesa Minoru Suzuki, que realizaba su regreso a la empresa. En esta ocasión se pudo disfrutar de un combate totalmente distinto al que tuvimos en Wrestle Kingdom. La lucha fue mucho más pausada, pero se dio otra grandísima defensa del campeón mundial IWGP.

En el mes de abril se celebró el evento "Sakura Genesis" (que sustituía al antiguo PPV "Invassion Attack"). El main event de dicho show fue Kazuchika Okada defendiendo el título mundial IWGP ante "The Wrestler" Katsuyori Shibata. Ambos consiguieron brindar todo un clásico, uno de los combates más brutales y más duros de ver en los últimos tiempos (sobretodo teniendo en cuenta como terminó Shibata el combate). El combate no solo destacó por su brutalidad, también lo hizo por ser el capítulo final de toda una historia de redención. Katsuyori Shibata, junto a Nakamura y Tanahashi, fue elegido por la empresa como uno de sus nuevos "tres mosqueteros" que llevarían a la empresa de vuelta a lo más alto, pero "The Wrestler" abandonó la empresa, lo cual fue visto como un acto de traición. Posteriormente, Shibata regresó a la empresa, pero tuvo que volverse a ganar el respeto de la empresa y de sus compañeros, tanto en la vida real como dentro del kayfabe. En Sakura Genesis tenía la oportunidad de ganar un título que nunca obtuvo por sus errores en el pasado y enfrentar al hombre que ocupó esa posición de tercer referente (ahora el principal) que podría haber tenido.

Okada defendería una vez más su cinturón durante el evento "Wrestling Dontaku" ante Bad Luck Fale. Aunque no fue una de sus defensas más destacadas, ambos dieron un muy buen combate.

Llegado el mes de junio, NJPW realizaba su evento Dominion en el Osaka Jo Hall, donde la mayoría de sus luchas serían revanchas de Wrestle Kingdom. De esta manera, Kazuchika Okada defendería su título ante Kenny Omega en otro auténtico clásico que terminó en empate por límite de tiempo. Para mucha gente, esta revancha superó a su encuentro anterior. Fue un combate que rompió la escala de rating de Dave Meltzer, quien puntuó el combate con 6 estrellas y un cuarto, posicionándolo como el mejor combate de todos los tiempos.

La última defensa del año para Kazuchika Okada llegaría en Octubre durante el evento "King of Pro Wrestling", donde se enfrentaría al miembro de "Los Ingobernables de Japón" Evil. Esta oportunidad por el campeonato venía dado gracias a la victoria de Evil sobre Okada durante el torneo G1 Climax. El combate fue bastante flojo, sobretodo si se tiene en cuenta la calidad de las anteriores defensas de Okada, pero no dejó de ser bastante entretenido y no va a opacar todo el año que ha realizado el campeón.

De cara a 2018, NJPW afronta con Wrestle Kingdom XII su evento más importante de su historia a nivel financiero. Nuevamente, Okada estelarizará el evento defendiendo su título, en esta ocasión frente al líder de "Los Ingobernables" Tetsuya Naito. Simplemente viendo todo el material que tienen para trabajar (teniendo en cuenta la historia entre ambos) todo apunta a que darán otro clásico. El título tiene un duro trabajo por delante para que en 2018 este a la altura del 2017.