Anuario Vavel 2017: Los luchadores revelación

Fotomontaje; Jesús Pascual Polo (vavel)

Este 2017 ha dejado grandes momentos para el mundo del wrestling. Algo bastante destacado ha sido la cantidad de nuevos talentos que se han descubierto durante este año. Estos son algunos de los luchadores revelación y que más han sorprendido durante este 2017:

A-Kid, Adam Chase y Zayas

En primer lugar, cabe destacar la gran actuación de los luchadores españoles de la Triple W, en especial, el trío de A-Kid, Adam Chase y Zayas. A finales de enero, A Kid deleitaba al público con un enfrentamiento en contra del luchador estadounidense Ricochet, en la que fue la participación más destacada de talento internacional en la historia del wrestling español. En verano, este trío de luchadores eran anunciados para participar en el prestigioso "King of Trios" de la empresa Chikara, lo que también hizo que consiguiesen más ofertas de bookeo en el territorio británico. Todo este gran año para el wrestling español culminó con el anuncio de la plataforma "on demand" de La Triple W y con el debut de Adam Chase en el Chapter 59 de PROGRESS, una de las empresas independientes más conocidas del Reino Unido y del mundo.

Tyler Bate

Otro talento a destacar es el joven inglés Tyler Bate. Mucha gente ya conocía a este joven talento británico gracias a su participación en empresas como PROGRESS, en las que luchaba junto a Trent Seven en el Tag Team conocido como "Moustache Mountain". A pesar de ser conocido por muchos, fue durante este 2017 cuando realmente se mostró al mundo como uno de los mejores luchadores jóvenes del mundo. En enero de este año, Tyler Bate conseguía coronarse como campeón de Reino Unido de WWE con tan solo 19 años. Durante el resto del año nos siguió sorprendiendo con grandes combates como el que tuvo contra Pete Dunne en NXT Takeover Chicago que, para muchos, es el mejor combate del año en WWE. Bate no solo brinda grandes combates, también muestra una gran madurez sobre el ring que es bastante inusual para alguien de su edad, ya que, el wrestling es una industria bastante complicada en la cual se necesita de mucha experiencia, de esta manera podemos ver que la mayoría de las estrellas principales de las grandes compañías tienen en torno a unos 30 años de edad.

Juice Robinson

Por otro lado, tenemos al anteriormente conocido como CJ Parker, un luchador que formaba parte de NXT (territorio de desarrollo en WWE), pero no terminó de adaptarse a la marca. A pesar de ser un gran trabajador, parecía que el pro wrestling se le quedaba grande debido a que no era muy bueno en el ring y su personaje no era lo suficientemente llamativo para la grada.

En 2015 fue despedido de WWE, pero firmó un contrato de desarrollo con New Japan Pro Wrestling. El ahora conocido como Juice Robinson, tenía delante una gran oportunidad para empezar de cero en el mundillo, y la aprovechó.

Después de estar más de un año como "Young Lion" (nombre por el que se conocen a los rookies en Japón) Juice causó un gran impacto para los aficionados y directivos durante este 2017. Ha mejorado de tal manera que este año ha conseguido ser retador al título "Never Openweight" e incluso al intercontinental de Tetsuya Naito, una de las mayores estrellas de la empresa. Juice, con gran esfuerzo y dedicación, se ha consolidado como uno de los extranjeros a tener en cuenta para el futuro de la empresa japonesa.

The Velveteen Dream

El último talento a destacar es el luchador norteamericano, The Velveteen Dream. El anteriormente conocido como Patrick Clark (nombre real del luchador), fue participante del torneo "Tough Enough" realizado por WWE, en el que varios concursantes participaban para poder ganar un contrato de desarrollo con la empresa de los McMahon. A pesar de no ganar, Clark llamó la atención de los directivos, que ofrecieron un contrato al estadounidense.

Clark realizó un par de apariciones en NXT, sin que resultase nada destacado, pero durante este verano, la empresa de desarrollo de WWE anunció la llegada de "The Velveteen Dream" que resultó ser Patrick Clark haciendo su regreso con un personaje más que llamativo.

El hecho de ser tan extravagante y tan distinto al resto de personajes, rápidamente captó la atención de gran parte de los fans. Todo esto culminó con su rivalidad contra Aleister Black, que desembocó en un combate en el evento NXT Takeover War Games. Pese a perder el combate, Velveteen Dream consiguió salir como una auténtica estrella debido al gran combate que tuvo con Black, y a la capacidad que ambos han tenido de llevar sus personajes dentro de la lucha. También hay que tener en cuenta que este era la primera lucha en PPV de Velveteen Dream, lo que hace que los fans estemos todavía más ansiosos por ver que le depara a el futuro a este joven luchador.

A pesar de seleccionar los más relevantes de todos los nuevos talento/revelaciones de este año, es justo mencionar que ha habido más talentos que han sorprendido durante estos doce últimos meses, desde Ruby Riot, de la cual se sabía muy poco al verla en la escena independiente, hasta "The Authors of Pain" que no se conocía poco o nada de ellos previamente. Todo esto hace que se afronte el 2018 con grandes expectativas por ver que talentos sorprenderán.