Nuevo paso para el wrestling femenino

Foto: WWE.com

El 28 de enero de 2018 será una nueva fecha clave para la historia del wrestling femenino. Tras conseguir que parezca algo normal que la división femenina pueda ser el main event de la noche en un programa normal y en un PPV, tras dos luchas Iron Man de 30 minutos, un combate Hell in a Cell y combates en casi todas las estipulaciones, el wrestling femenino dará un nuevo paso en 2018, al darse la primera lucha Royal Rumble femenina de la historia.

El combate fue anunciado en el capítulo de Raw de esta semana por la hija de Vince McMahon, Stephanie McMahon. La comisionada de Raw salió al final del programa para frenar un brawl que había sucedido tras el combate entre Mickie James, Sasha Banks & Bayley y The Absolution (Paige, Sonya Deville & Mandy Rose) y que al final del mismo provocó que todas las luchadoras del roster salieran a pelear. La presencia de Stephanie hizo que todas las luchadoras cesaran en sus ataques, lo que permitió a la comisionada tomar el micro, mientras el resto se colocaban detrás para escuchar las palabras.

“Hace tres años empezó una revolución en la WWE, encabezada por todas las mujeres de este ring, todas las mujeres del vestuario de SmackDown y todas las mujeres que en algún momento pusieron un pie en este ring incluidas The Fabulous Moolah y la gran Mae Young. Y todas vosotras cambiaron la revolución en evolución. Porque vosotras, la División de las Divas os habéis convertido en la División de Mujeres. Vosotras os habéis convertido en superestrellas que protagonizan como los chicos main events de Raw, SmackDown, NXT PPV… Porque vosotras habéis tenido el primer combate Hell in a Cell femenino, el primer Money in the Bank femenino y hace dos semanas las mujeres lucharon dentro de un ring en el Medio Oriente por primera vez la historia de la WWE por el campeonato de la WWE. El cambio es esperanza. Inspiráis a personas por todo el mundo, con vuestro calor, con vuestra pasión, con vuestro talento, pero esto no es suficiente. ¿Qué decís hacemos historia otra vez?, ¿Queréis público ver otra vez a estas mujeres hacer historia otra vez? El 28 de enero el camino a WrestleMania comenzará en Philadelphia y tendremos por primera vez en la historia un Royal Rumble femenino”. Con este discurso la hija del dueño de la WWE anunció el combate que tendrá lugar el 28 de enero.

Tras este anuncio las reacciones no tardaron en llegar, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para las luchadoras:

“La división femenina de WWE ha evolucionado, han roto techos de cristañ, han tirado abajo barrera, han inspirado a hombre y mujeres por todo el mundo… y han hecho historia en cada oportunidad que han tenido. Estoy listo, todos estamos listo para el primer combate Royal Rumble femenino de la historia. #Orgullo”. Triple H, directivo de la WWE.

“¡Romper techos de cristal y hacer historia en la WWE! Ser tan buena no se puede ignorar. Tan sorprendente para las mujeres #RoyalRumble #NotJustBoysFun”. Lita, antigua luchadora

El combate seguirá la estructura normal de una Royal Rumble y la ganadora tendrá la oportunidad de luchar por el cinturón femenino en WrestleMania 34. La incursión de las mujeres en este tipo de combates es un paso más, pero ¿cuál será el siguiente?, ¿el main event de WrestleMania?