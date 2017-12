Anuario VAVEL 2017: Raw Tag Team Championship: regresos entre el dominio de The Bar

Fotomontaje: Jesús Pascual Polo (Vavel)

Seis veces ha cambiado de manos ell cinturón por parejas de Raw en tan solo un año, sin embargo, Cesaro y Sheamus han controlado la división, tal y como hicieron al final del año pasado. La pareja entre el luchador suizo y el irlandés han portado en tres ocasiones durante el año el cinturón de la división, siendo actualmente los campeones de la división. El año ha estado marcado los regresos de los Hardys Boys y The Shield, los primeros marcaron el segundo trimestre del año, mientras que The Shield dominaron, con el permiso de Cesaro y Sheamus, desde su regreso en agosto.

El año comenzó con la instauración de los nuevos cinturones, los cuales eran portados por Cesaro y Sheamus. Los dos luchadores habían conseguido el título en el último PPV del 2016 tras derrotar a New Day, poniendo fin al final de la racha del trío. Tras conseguir defender el título en la revancha que pidieron New Day, Cesaro y Sheamus empezaron una rivalidad con Anderson y Gallows. La rivalidad entre ambos llevo a una pelea por el título en un episodio de Raw, donde el árbitro fue noqueado. Este combate llevo a una pelea en Royal Rumble bajo la estipulación de que habría dos árbitros.

WWE.com

En este combate Anderson y Gallows consiguieron imponerse después de que Anderson aplicase un Roll Up ilegal a Cesaro, de esta forma los antiguos miembros de The Club consiguieron por primera vez el cinturón por parejas de Raw.

Los nuevos campeones consiguieron defender de forma exitosa el título en la revancha de los antiguos campeones y en la breve rivalidad que tuvieron con Enzo Amore y Big Cass, en la cual interfirieron los excampeones, lo que les hizo llegar como portadores de los cinturones al evento magno de la WWE, WrestleMania. La rivalidad entre los tres equipos llegó hasta el punto de firmar una triple amenaza en WrestleMania 33 en un Ladder match donde el equipo que primero descolgase los cinturones sería el ganador. El combate fue programado para ser el cuarto de la noche, pero llego con sorpresa incluida. Antes de que la campana sonase, aparecieron New Day, quienes eran los anfitriones del evento, en la rampa de salida anunciando la incorporación de un cuarto equipo a la lucha. Todo el mundo pensaba que se iban a autoañadir al combate, sin embargo, la música de The Hardy Boyz empezó a sonar. Matt y Jeff Hardy hacían su regreso a la compañía de Vince McMahon después de varios años, llegando por la puerta grande, consiguiendo los títulos.

WWE.com

Jeff y Matt comenzaron a dominar empezando un reinado que duraría 63 días. Los hermanos empezaron con buen pie su camino como campeones defendiendo los cinturones ante Anderson y Gallows y ante Cesaro y Sheamus. Sin embargo, todo se vino abajo con el turn heel de Cesaro y Sheamus, los dos luchadores perdieron ante los hermanos en Payback, pero al acabar el combate decidieron atacarlos por la espalda, volviendo a estar en la órbita titular, echando más leña al fuego de la rivalidad. La rivalidad llego a uno de sus puntos más altos durante el camino a Extreme Rules, donde ambos equipos se enfrentaron en un combate steel cage match, en el que Cesro y Sheamus consiguieron por segunda vez el título.

Los nuevos campeones empezaron su reinado siguiendo la rivalidad con Matt y Jeff Hardy. El primer combate donde el título esteba de nuevo en juego fue el 12 de junio en un combate al mejor de tres caídas. Este combate acabo con empate, pues la tercera caída acabo en un double-countout. La rivalidad llegó a su punto álgido en The Great Balls of Fire donde ambos equipos se enfrentaron en un combate de Iron Man de 30 minutos. Cesaro y Sheamus se adelantaron en el marcador con un 3-1, pero en los últimos diez minutos los hermanos Hardys empataron el encuentro. Con solo dos minutos para finalizar el combate todo estaba por decidir, hasta que a falta de treinta segundos Cesaro cubrió a Jeff aprovechando un descuido de este. Los hermanos tuvieron la oportunidad de poner el empate en el marcador, pero la cuenta de tres sobre Cesaro no llego a tiempo, permitiendo al luchador suizo y a Sheamus que retuvieran los cinturones de la división por parejas de la marca roja.

Tras acabar su rivalidad The Hardy Boyz, Cesaro y SHemaus se lanzaron a la búsqueda de una nueva rivalidad y la encontraron en Ambrose y Rollins. Los dos luchadores empezaron a tontear con el posible regreso de The Shield, mientras eran atacados por parte de los campeones por parejas. Rollins y Ambrose finalmente dijeron juntarse de nuevo en un equipo a mediados de agosto y se lanzaron a por el título de la división por parejas. Los dos equipos se enfrentaron en SummerSlam, siendo la victoria para The Shield.

WWE.com

Tras un mes donde varias parejas intentaron quitarles el reinado a Ambrose y a Rollins, finalmente fueron Cesaro y Sheamus los encargados de retarlos en No Mercy. En este combate ambos equipos lo dieron todo, hasta el punto de que este combate se ha colado en la lista del top 25 de mejores combates de la WWE en el año 2017, estando en el puesto número 13. En este combate Rollins y Ambrose salieron victoriosos después de que el Lunático aplicase un Dirty Deeds a Cesaro, el cual acabó el combate con dos dientes menos.

La rivalidad entre ambos equipos no acabo aquí llegando al punto de que Roman Reigns se unió a Rollins y Ambrose para formar el verdadero The Shield y hacer frente a Cesaro y Sheamus que se habían unido a The Miz, Braun Strowman y Kane. El combate entre los ocho luchadores se iba a dar en TLC, sin embargo, una enfermedad impidió a Roman Reigns ser parte de este enfrentamiento, provocando que Kurt Angle reapareciese sobre un ring. Tras el combate de TLC los dos equipos continuaron su rivalidad, con un combate en el main event del episodio de Raw. Los dos equipos se enfrentaron por el cinturón el 6 de noviembre, donde la victoria fue para Cesaro y Shemaus después de que New Day interviniera para distraer a ambos equipos. En el último episodio de Raw, Rollins hizo equipo con Jason Jordan para conseguir los cinturones por parejas de Raw.

WWE.com

Para el año que viene se espera el ascenso de alguno de los equipos de NXT, además del regreso de The Revival, los cuales han tenido problemas con las lesiones en el 2017 impidiendo dar continuidad. Otro de los regresos que se puede dar en la división por parejas es el de The Hardy Boyz cuando Jeff se recupere, pero la utilización de un gimmick por parte de Matt puede alejar esta opción.