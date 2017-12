Anuario VAVEL 2017: NXT Tag Team Championship: revolución manteniendo la calidad

Foti¡omontaje: Jesús Pascual Polo (Vavel)

Como recomponerse de un año 2016 donde ocurrió de todo, donde en la lista de los mejores combates esta división encabeza el planten. Los dos principales equipos de NXT han dejado la división, DIY se han separado tras el ataque de Tommaso Ciampa a su compañero Jhonny Gargano tras su combate en NXT TakeOver Chicago, mientras que The Revival ascendieron al main roster en el mes de abril.

El año comenzó con DIY como campeones después de obtener los cinturones en el que se calificó como el mejor combate del año 2016. Ciampa y Gargano empezaron una rivalidad con Authors of Pain, los cuales habían conseguido proclamarse campeones del Dusty Rhodes Tag Team Classic. Antes de que Ciampa y Gargano pusiesen su título en juego en NXT TakeOver: San Antonio, lo defendieron en la revancha que tenían The Revival.

WWE.com

En el especial de NXT de enero, The Authors of Pain consiguieron imponerse a DIY para conseguir por primera vez el campeonato de la división por parejas de NXT. Durante el combate en NXT TakeOver: San Antonio, Ciampa y Gargano aplicaron sus llaves de sumisión, sin embargo, The Authors of Pain consiguieron imponerse tras aplicar el The Last Chapter.

Los nuevos campeones continuaron su rivalidad con DIY, sin embargo, The Revival interfirió en la misma, provocando que la siguiente defensa de Authors of Pain fuese una triple amenaza en NXT TakeOver: Orlando. El combate era descalificatorio y fue uno de los mejores combates de la noche. Durante el combate DIY y The Revival dejaron atrás sus diferencias para realizar llaves conjuntas con el fin de acabar con Authors of Pain, sin embargo, los campeones eliminaron primero a DIY y después a The Revival para retener los cinturones. Este combate se ha colado como el octavo mejor combate del año para la WWE.

The Revival ascendieron al roster principal, por lo que el protagonismo de la división por parejas fue entero para DIY Y The Authors of Pain. Los dos equipos se enfrentaron en un nuevo combate en NXT TakoOver: Chicago, en un Ladder Match. Authors of Pain y DIY protagonizaron el main event en un gran combate, que quedo ensombrecido por el combate que habían tenido antes Pet Dunne y Tyler Bate. Authors of Pain consiguieron retener los cinturones por parejas, pero lo importante vendría tras la lucha. Ciampa decidió atacar a Gargano, rompiendo de esta forma uno de los equipos más carismáticos de la historia de NXT.

WWE.com

Sin ninguno de sus dos equipos rivales tradicionales, Authors of Pain empezaron la búsqueda de unos nuevos rivales. Los primeros en aparecer fueron los miembros de Sanity, que decidieron atacar a David Ramos y Timothy Bumpers antes de un combate contra Akam y Rezar para posicionarse como retadores al cinturón. El stable de Sanity siguió escalando posiciones en la lista de retadores, hasta el punto que tuvieron su oportunidad en NXT TakeOver: Brooklyn III. Authors of Pain se enfrentaron a Wolfe y a Young, los cuales representaban al stable, en un combate bastante decepcionante. Los miembros de Sanity salieron como portadores de los campeonatos tras aplicar un Belly to back suplex/diving neckbreaker combination.

WWE.com

Los nuevos campeones retuvieron en la revancha que pidieron Authors of Pain, sin embargo, se encontraron un nuevo escoyo en su camino, el nuevo stable creado por Adam Cole, The Undisputed Era. El nuevo stable liderado por Cole, Sanity y Authors of Pain entraron en una rivalidad que llevo a los tres equipos a un enfrentamiento histórico en NXT TakeOver: WarGames. The Undisputed Era salió como stable campeón después de un combate que robo todos los focos del evento.

Con la victoria en el combate de WarGames, Boby Fish y Kyle O'Reilly se ganaron una oportunidad para optar a los cinturones por parejas de NTX. El combate entre Sanity y los miembros de The Undisputed Era tuvo lugar en el episodio del 20 de diciembre. Fish y O’Reilly se impusieron para conseguir los cinturones de la división gracias a la intervención de Adam Cole.

WWE.com

La división por parejas de NXT ha sabido durante este 2017 recomponerse de las salidas de sus dos principales equipos. Además de los equipos que se encuentran en la órbita titular han aparecido nuevos tag teams que han demostrado estar a un gran nivel, por lo que se puede decir que la división tag team de la marca amarilla esta más viva que nunca.