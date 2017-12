Anuario VAVEL 2017: Top 3 WWE Superstar Of The Year

Fotomontaje: Jesús Pascual Polo - VAVEL

WWE lleva un par de años sin celebrar sus clásicos Slammy Awards donde, entre otras categorías, se elegían al hombre y mujer del año. A pesar de que hay muchos nombres que han destaco, estos son algunos de los que lo han hecho, ahora os toca a vosotros elegir el mejor.

Comenzamos por las mujeres:

Naomi

Naomi derrotó a Alexa Bliss en el mes de febrero en el primer PPV en exclusiva de SmackDown en el año 2017, Elimination Chamber. Pocos días más tarde en el show semanal tuvo que dejarlo vacante debido a una lesión. Dos meses más tarde, en WrestleMania 33, derrotó a todas las mujeres de SmackDown Live para convertirse por segunda vez en campeona femenina de la marca azul de la WWE. Naomi solo defendió el título en shows semanales y en Money In The Bank (ante Lana) antes de perderlo en SummerSlam contra Natalya.

Asuka

Comenzó el año como campeona femenina de NXT. Su primera defensa titular del año llegó en el NXT TakeOver: San Antonio, donde ganó una Fatal 4-Way ante Billie Kay, Peyton Royce y Nikki Cross para retener el título. Siguió con su reinado derrotando a Ember Moon en la noche anterior a WrestleMania 33, para que de nuevo volviese a retener en un combate multitudinario, esta vez una triple amenaza. En la tercera edición de NXT TakeOver: Brooklyn volvió a vencer a Ember Moon. Pocos días después tuvo que dejar el título vancante por una lesión. Debutó en el roster principal de la WWE en el evento TLC, derrotando a Emma. En Survivor Series fue la única superviviente del equipo de RAW, dándole la victoria a la marca roja sobre SmackDown. Finalmente, en el último programa de RAW de 2017 anunció que participaría en el primer Royal Rumble Match femenino. Acabará el año con la mayor racha de victorias en la historia de la lucha libre profesional: 199-0.

Alexa Bliss

El año 2017 inició con Alexa Bliss como campeona femenina de SmackDown. Tras perder el título ante Naomi en Elimination Chamber lo recuperaría rápidamente derrotando a Becky Lynch por el título vacante. En WrestleMania 33 acabaría su segundo reinado como campeona de la marca azul de la WWE. Durante ese mes posterior fue transferida a la marca RAW, donde, directamente, en el primer PPV (Payback) derrotó a Bayley convirtiéndose en campeona de RAW y en la primera mujer en ser campeona de ambas marcas. Tras su rivalidad con Bayley, donde también la derrotó en Extreme Rules, inició un feudo con Sasha Banks. Primero retuvo el título en Battleground a pesar de haber perdido el combate por count out, pero en SummerSlam perdería la presea ante The Boss. Ocho días después, en RAW, recuperó el campeonato convirtiéndose en dos veces campeona de RAW y en cuatro veces campeona femenina de la WWE. Salió victoriosa de una peligrosa Fatal 4-Way ante Nia Jax, Sasha Banks y Bayley en No Mercy. Finalmente venció a Mickie James en una rivalidad para terminar este año tan exitoso para Alexa Bliss.

Turno para la categoría masculina:

Braun Strowman

Desde el principio de año protagonizó la mejor y más intensa rivalidad del año 2017. Perdió ante Roman Reigns en Fastlane, pero en su revancha en Payback salió victorioso. En el combate de desempate, disputado en Great Balls of Fire, derrotó al Emperador Romano en un combate de ambulancias. Participó en el evento estelar de SummerSlam por el Campeonato Universal, dominando la mayor parte del combate antes de que Brock Lesnar cubriera tras un F-5 a Roman Reigns. Volvió a estelarizar el siguiente PPV, en este caso No Mercy, por el título universal pero perdió ante The Beast. Participó también en el main event de Survivor Series siendo, junto a Triple H, el único superviviente del equipo masculino de RAW. Para acabar el año, Braun Strowman fue anunciado como retador en el primer PPV del año 2018, Royal Rumble, para el Universal Championship frente a Brock Lesnar en una triple amenaza donde también estará Kane.

The Miz

Arrancó el año como campeón intercontinental de la WWE, pero tres días después de comenzar el año perdería el título ante Dean Ambrose en SmackDown Live. Comenzó un feudo con John Cena, lo que le llevó a un combate mixto junto a su esposa Maryse ante el propio Cena y Nikki Bella en WrestleMania 33, saliendo derrotados. Al igual que Alexa Bliss, durante ese mes fue transferido a Monday Night Raw, casualmente al igual que Dean Ambrose, rival contra el que perdió el Campeonato Intercontinental. The Miz derrotaría a The Lunatic Fringe en Extreme Rules, recuperando el título y convirtiéndose por séptima vez en monarca intergaláctico. Durante el año lo defendió ante el propio Dean Ambrose, Jeff Hardy y Matt Hardy. En octubre inició un feudo con Roman Reigns, lo que llevó a la reunión de The Shield. En Survivor Series derrotó al campeón de los Estados Unidos Baron Corbin en un duelo de campeones del mid card. Finalmente, el 20 de noviembre perdió el Campeonato Intercontinental ante Roman Reigns en el evento estelar de Monday Night RAW. Durante su largo reinado del año 2017, The Miz adelantó a The Honky Tonk Man colocándose como el tercer campeón con más días de reinado en la historia del campeonato a solo 20 días de Don Muraco y a 98 de Pedro Morales, quien lidera la lista.

Jinder Mahal

Participó en la Andre The Giant Memorial Battle Royal en WrestleMania 33, siendo el último eliminado del ganador, Mojo Rawley, tras una distracción de Rob Gronkowsky. Al contrario que The Miz y Alexa Bliss, Jinder Mahal fue transferido de RAW a SmackDown Live y la semana siguiente ganó un combate convirtiéndose en retador al WWE Championship, comenzando un feudo con Randy Orton. Jinder Mahal se convirtió en el 50º campeón de la WWE ante todo pronóstico en Backlash. Lo retuvo ante el propio Randy Orton en Money In The Bank y en Battleground, donde por primera vez en 10 años volvimos a ver la Prisión Punjabi. En SummerSlam y en Hell In A Cell derrotó a Shinsuke Nakamura, antes de perderlo ante AJ Styles en una edición de noviembre de SmackDown Live. Tuvo una oportunidad de recuperar el título en Clash Of Champions, pero fracasó en el intento. Su reinado duró 170 días, más días que los reinados combinados de leyendas como Edge, Ric Flair, Daniel Bryan o Batista.