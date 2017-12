Anuario VAVEL 2017: Impact Global Championship: Eli Drake, el mayor oportunista

Google Plus

Fotomontaje: Jesús Pascual Polo

Debido al gran cambio que protagonizó la empresa fundada por Jeff Jarrett, que se unificó con GFW (Global Force Wrestling) el título máximo ha recibido varios nombres este año. En Enero era el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Impact, y durante el año fue recibiendo diferentes nombres: Campeonato Unificado de GFW, Campeonato Mundial de GFW, hasta hoy en día que se llama Campeonato Global de Impact, todo debido a su fusión con GFW.

Este año comenzó con el reinado de Lashley tras derrotar a Eddie Edwards en un episodio semanal el 8 de Enero. Tuvo varias defensas buenas con el título ya renombrado como Campeonato de Peso Pesado, y a pesar de que Alberto El Patrón era campeón mundial de GFW al mismo tiempo Impact no reconoció su título al no estar todavía unificado con esta. El 2 de Marzo, en una lucha no televisada El Patrón le arrebató el título a Lashley, durando su primer reinado 175 días. Sin embargo, tras un final controversial al día siguiente se quedo vacante el título que posteriormente le sería otorgado a Lashley de nuevo. Finalmente, en Slamiversary XV se unificaron las marcas y Lashley y el Patrón se enfrentaron para la unificación de los títulos máximos y ganó el Patrón, ganando el Campeonato Unificado de GFW.

Sin embargo, el mexicano seguía sin tener suerte, de nuevo tuvo que dejar vacante el título por unas acusaciones de violencia doméstica contra la luchadora de WWE y exnovia en la vida real Paige. Después se organizó un torneo para decidir un nuevo campeón, el cual fue Eli Drake el 17 de Agosto en un episodio semanal. De todos los títulos mundiales del wrestling este es el único que ha cambiado en un evento pago por ver. Eli drake acumula un total de 131 días como campeón y sumando.