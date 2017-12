Anuario VAVEL 2017: Impact World Tag Team Championship: L.A.X., los rudos monarcas de IMPACT

Google Plus

Fotomontaje: Jesús Pascual Polo

Al igual que con los demás campeonatos pasó de ser el campeonato por parejas de Impact a pasar a ser campeón unificado, campeonato por parejas de GFW y actualmente es el Campeonato Global de parejas de Impact

Este año empezó con The Broken Hardys como campeones (la versión broken de los hardys en Impact) que consiguieron los títulos el 2 de Octubre del año pasado en The Bound Of Glory. Defendieron con éxito los campeonatos frente a los mejores equipos de la compañía hasta que el 3 de Marzo se les acabó el tiempo del contrato y tuvieron que dejar vacantes los títulos (posteriormente debutaron en WWE en el combate por los títulos por parejas de RAW en Wrestlemania 33). Tuvieron un reinado de 152 días.

Al día siguiente, el 4 de Marzo, el equipo mexicano L.A.X. derrotaron a Decay, Reno SCUM (Adam Thornstowe & Luster The Legend) y Laredo Kid & Garza Jr para proclamarse nuevos campeones por parejas y se cambió al título unificado. En Slammyversary XV salieron victoriosos tras un combate de cuatro esquinas en el cual cada equipo representaba una empresa. Este equipo destacaba por sus grandes promos, explotando al máximo sus personajes, pero apenas tuvieron defensas titulares y en todas salieron plenamente victoriosos. Hace unos meses llegó un equipo llamado EvO, y empezó a destacar entre todos los equipos, así que retaron a los campeones. El 20 de Agosto en Victory Road EvO derrotó a L.A.X. y consiguieron los campeonatos apenas cuatro meses de debutar en Impact. El reinado del equipo mexicano duró un total de 169 días.

OvE tomó el control de la división por parejas, ganando prácticamente todos sus combates hasta la fecha, reteniendo casi siempre contra L.A.X., aunque sus combates individuales fueron decepcionantes. A día de hoy acumulan un total de 128 días como campeones.