Anuario VAVEL IWGP US Heavyweight Championship 2017: el inicio de un nuevo cinturón

Fotomontaje: Jesús Pascual Polo

Kenny Omega es la demostración de que cuando los luchadores norteamericanos consiguen tener una gran reacción en Japón son más que reconocidos a nivel internacional. Tras la marcha a WWE de AJ Styles ha conseguido ser el gaijin más importante y su sucesión de combates por el cinturón máximo le llevó a un status en el cual es considerado uno de los mejores luchadores del mundo además de una de las caras principales de NJPW. Con todo esto no sorprendió la decisión de entregarle el título con el nombre de Estados Unidos.

G1 Special In USA el debut

Evidentemente el cinturón no se otorgó directamente al luchador canadiense, se decidió hacer un torneo por eliminatorias en el cual participaron Elgin, Lethal, el propio Omega, Page, Robinson, Sabre, Ishii y Naito. En este torneo la victoria de Omega frente a Ishii fue el mejor combate del tour de la empresa japonesa por Estados Unidos y la demostración de que pretendían darle relevancia, al ser el principal atractivo junto con el Okada vs Cody Rhodes por el título mundial de NJPW.

La decisión respecto al bookeo de Omega ha sido clara, en el G1 fue derrotado por Juice Robinson para tener un aspirante, siendo por tanto las rivalidades del campeón de este estilo. Luchadores que no son principales, en el midcard sin mucho que hacer y con la necesidad de buenos combates para poder seguir creciendo tanto dentro del cuadrilátero como en cuanto a importancia.

Esto también sirve para darles algo de espacio a los Omega vs Okada sin que sean repetitivos y con la opción de que el luchador canadiense tenga un calendario más relajado que le permita recuperarse sin problemas de las lesiones. Unido a su aparición en otras empresas actualmente Omega tiene poca presencia en NJPW, con combates en la parte baja de las carteleras, un método habitual para permitirle reposar antes de otra batalla por la NJ Cup o el G1 que le devuelva a la escena principal.

Con todo esto el cinturón parece destinado a que acabe lejos de las manos de Omega, pasando a estar al nivel del NEVER pero más centrado en luchadores extranjeros como puede ser Juice Robinson o Beretta (dos de los tres contendientes que ha tenido el cinturón, siendo el otro Yoshi-Hashi). Aún con ello de momento el título va a tener un co ME de Wrestle Kingdom, algo que solo ha tenido el título Intercontinental gracias al enfrentamiento entre Omega y Jericho.

Aún queda mucho para saber cómo se desarrollara el 2018 para el nuevo cinturón pero en 2017 al menos ha tenido un arranque mucho más positivo de lo que lo tuvo el Intercontinental cuando fue puesto en circulación, el cual tardó dos o tres años en alcanzar el prestigio que tiene actualmente. Un buen enfrentamiento entre los dos canadienses puede ser el punto que necesite el cinturón para alcanzar nuevas cotas de interés para el espectador medio e incluso de importancia para la compañía.