Anuario VAVEL 2017:  WWE Intercontinental Championship : Miz deja su huella

Fotomontaje: Jesús Pascual Polo

El campeonato Intercontinental es conocido como el segundo campeonato más importante en torno a tradición ya que es el segundo más antiguo, aunque al conseguirlo no te conviertes en campeón mundial, cosa que si ocurre si te haces con el Universal Championship.

Fue creado en 1979 por la entonces llamada WWF. Se le otorgó a Pat Patterson. Junto con el WWE Championship es el que más prestigio tiene. Los combates por este título suelen ser constantes en los PPV, que se encuadran en la mitad de la cartelera. A diferencia con el campeonato de los Estados Unidos, el campeonato Intercontinental accede a su portador a ser un potencial campeon de las tres coronas.

El año empezó con The Miz como campeón ya que venció a Dolph Ziggler el 15 de noviembre de 2016 en el episodio 900 de SmackDown Live. Recién estrenado el año 2017, fue el lunático, Dean Ambrose, quien venció al Miz en SmackDown Live y así se hizo con su segundo reinado. No fue hasta Wrestlemania 33 donde Ambrose defendió su campeonato al derrotar a Baron Corbin en el Kickoff del evento.

Ambrose retuvo el título hasta que en junio lo perdió ante The Miz en Extreme Rules. La primera defensa llegó en RAW ante Heath Slater. En Great Balls of Fire consiguió una sufrida victoria ante Dean Ambrose. Una batalla real ganada por Jeff Hardy le otorgó una oportunidad por el título, el cual no consiguió. La última victoria conseguida por Miz por el título de por medio fue contra Jason Jordan en No Mercy.

La noche del 20 de noviembre de 2017, Roman Reigns se lo arrebató en Monday Night RAW haciéndose así con su primer reinado y poniendo fin a los 169 días como campeón del Miz. Hasta día 27 de diciembre de 2017, Roman Reigns ha tenido cuatro luchas por el campeonato Intercontinetnal venciendo a Elias, Jason Jordan y Cesaro. Perdió contra Samoa Joe el 25 de diciembre de 2017 en el episodio de RAW pero fue por descalificiación por lo que sigue siendo campeón.