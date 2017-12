Anuario VAVEL 2017: WWE United States Championship: el título inestable

Google Plus

Kevin Owens, tres veces campeón | Fotomontaje: Jesús Pascual Polo

El WWE United States Championship, aunque no tiene el prestigio y la importancia que poseen otros, ha sido uno de los títulos que más cambios y variaciones han sufrido en 2017. Además, el renombre de sus portadores ha ayudado a que más gente se interesase por su desarrollo, y es que algunas de las historias más llamativas han venido de la mano de este campeonato.

El año comenzó a lo grande con la coronación de un nuevo campeón. El 9 de enero, en un episodio de Monday Night Raw, Chris Jericho aprovechó la ventaja numérica (Kevin Owens participaba en el combate) para derrotar a Roman Reigns y ganar un campeonato en WWE después de siete años. La alianza entre Jericho y Owens parecía inquebrantable, pero se terminó con la traición de The Prizefighter. Esto llevó a una lucha titular en WrestleMania 33, la cual cayó del lado de Kevin Owens. De esta manera finalizaba el reinado de 83 días de Y2J.

En WWE Payback, Jericho recuperó su cinturón tras vencer a Owens, cuyo reinado se extendió hasta los 28 días. La alegría le duró bien poco, ya que dos días más tarde, en el show semanal de SmackDown LIVE, K.O. pasó por encima de su antiguo amigo para redimirse y ser campeón por segunda vez. Debido al Superstar Shake-up y el consecuente traslado del título a SmackDown, Owens empezó a referirse a sí mismo como The New Face of America durante sus apariciones en el show azul.

El 7 de julio, durante un evento en vivo desde el Madison Square Garden, AJ Styles derrotó a Kevin Owens para concluir el reinado de 66 días del canadiense. La revancha tuvo lugar en WWE Battleground, saliendo Owens como vencedor. Este tercer y último reinado apenas duró dos días, pues Styles logró hacerse nuevamente con el campeonato en SmackDown. Este combate, en el que también estaba involucrado Chris Jericho, marcó el inicio del segundo reinado de The Phenomenal One.

En WWE SummerSlam, con Shane McMahon como árbitro especial, AJ Styles retuvo su cinturón ante Kevin Owens, que veía cómo las oportunidades se le acababan. Finalizada esta rivalidad, AJ comenzó a realizar retos abiertos y defendió su presea dos veces contra Tye Dillinger, quien se encontraba inmerso en un feudo con Baron Corbin. Esto derivó en una lucha a tres bandas en WWE Hell in a Cell, la cual se llevó The Lone Wolf para dar por concluido el reinado de 75 días de Styles.

Tras tener varios enfrentamientos con Sin Cara, Corbin se vio obligado a defender su título en WWE Clash of Champions ante Bobby Roode y Dolph Ziggler. Este último se impuso y se convirtió en el nuevo campeón, cerrando un reinado de 70 días por parte de Baron Corbin.

Actualmente, la situación que concierne al WWE United States Championship es realmente convulsa. Ziggler, voluntariamente, ha dejado el título vacante y se ha creado un torneo para coronar un nuevo monarca. Bobby Roode y Jinder Mahal ya han ganado sus respectivos combates para avanzar de ronda. Uno de ellos podría inaugurar el año 2018 con un campeonato en su cintura.