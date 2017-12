Anuario VAVEL 2017: El camino a WWE Survivor Series

Braun Strowman, el último hombre en pie | Fotomontaje: Jesús Pascual Polo

WWE Survivor Series se ha convertido en los dos últimos años en el único día del calendario en el cual se puede ver a los dos rosters de la empresa (Raw y SmackDown LIVE) batallar para dilucidar qué marca es mejor. En la edición de 2017, al contrario que en la de 2016, el bando rojo impuso su dominio tras ganar cuatro combates. La marca azul se quedó en tres triunfos.

El camino al evento estuvo marcado por las clásicas invasiones, en las que el roster de una marca asalta el programa rival para mandar un mensaje de cara a la batalla final. SmackDown LIVE fue el primero en dejar su sello, mientras que Raw contraatacó en el último show previo a Survivor Series. La guerra estaba servida.

Tras un año irregular y por debajo de las expectativas, WWE se propuso hacer de esta fecha una de las más memorables, presentando una cartelera muy atractiva que suscitó un enorme hype. Tres luchas tuvieron lugar en el Kickoff, entre ellas la única en la que había un título en juego. Enzo Amore derrotó a Kalisto para retener su WWE Cruiserweight Championship. Además, Elias venció a Matt Hardy (no estaba Woken todavía) y el dúo formado por Kevin Owens y Sami Zayn se impuso a Breezango.

El primer combate del show enfrentó a The Shield y The New Day, saliendo vencedores The Hounds of Justice. La contienda, que suponía el regreso oficial de The Shield tras la enfermedad de Roman Reigns, fue un gran inicio para el evento. Dos de las mejores facciones de la historia dieron un buen nivel en el ring tras una breve pero intensa rivalidad. A continuación, el equipo femenino de Raw (Alicia Fox, Sasha Banks, Bayley, Asuka y Nia Jax) venció al de SmackDown (Becky Lynch, Naomi, Carmella, Natalya y Tamina), poniendo el 2-0 en el marcador. Que después de cada combate se reflejase el resultado fue un punto negativo, ya que restó un grado de imprevisibilidad. Baron Corbin derrotó a The Miz en el duelo de los campeones del midcard para recortar las diferencias.

Luego se llegó al choque entre los campeones por parejas. The Usos derrotaron a Cesaro y Sheamus en uno de los combates más destacados de la noche, reafirmando que esta división ha sido uno de los elementos más firmes en el año de la empresa. Charlotte Flair, que se coronó en el show de SmackDown previo al evento, hizo rendirse a Alexa Bliss para poner un momentáneo 2-3 en el marcador.

El combate entre los campeones máximos no defraudó. Brock Lesnar derrotó a AJ Styles en una lucha que se extendió hasta los quince minutos, algo poco habitual en The Beast, que tuvo uno de los mejores combates que se le recuerdan. Con AJ enfrente todo se hace más fácil. En principio, Lesnar se iba a medir a Jinder Mahal, pero ante el escaso interés que despertaba este duelo, el WWE Championship cambió de manos dos semanas antes de Survivor Series en pos de generar una mayor expectación. El resultado, 3-3. Todo quedaba pendiente de la lucha tradicional por equipos.

El nivel del show había sido notable hasta llegar al evento principal, el que enfrentaba al equipo masculino de Raw (Kurt Angle, Braun Strowman, Finn Bálor, Samoa Joe y Triple H) y al de SmackDown LIVE (Shane McMahon, Randy Orton, Bobby Roode, Shinsuke Nakamura y John Cena). Victoria para el bando rojo para establecer el 4-3 definitivo. Las críticas al desarrollo de la lucha no se hicieron esperar, ya que el protagonismo recayó en los veteranos y no en gente que lo necesitaba como Bálor, Roode o Nakamura, que fueron eliminados a las primeras de cambio. Tras el conteo final, Braun Strowman atacó a Triple H, quedando como el luchador más dominante.

La edición 2017 de Survivor Series tuvo altos y bajos, pero seguramente será recordada por los errores creativos expuestos en el main event. Un fiel reflejo del año que ha tenido WWE.