Kenny Omega renueva contrato con NJPW y su combate contra Jericho consigue las cinco estrellas

Omega tras su combate contra Jericho en Wrestle Kingdom 12 | Fuente: NJPW

Kenny Omega, uno de los mejores luchadores del mundo, ha renovado con la empresa nipona hasta el 31 de enero de 2019, según Dave Meltzer, desde el portal Wrestling Observer. Normalmente, en NJPW los contratos acaban después de Wrestle Kingdom para renovar su roster anualmente, sin embargo, antes de esta confirmación, Omega estaba confirmado para aparecer en el primer evento mensual de 2018 tras WK, The New Beginning in Sapporo, el día 28 de enero, en el que pondrá en juego su título frente a "Switchblade" Jay White. Debido a esto, se descartan todos los rumores que apuntaban a un posible acercamiento a WWE, además de que el propio luchador ha declarado en varias ocasiones que nunca firmaría con la empresa de los McMahon.

Además parece ser que si no es este 2018, en el próximo Wrestle Kingdom 13 de 2019 Omega desvancará a Okada, ganando el título máximo de la empresa nipona y rompiendo uno de los reinados más largos del título máximo de esta compañía. Y no es por el capricho de muchos, debido a que Okada ha derrotado a prácticamente todo el roster de NJPW, incluyendo a Omega en el WR 11, sin embargo el único con la suficiente credibilidad para desbancar al actual campeón es el mismo Omega, por todos sus años en los que ha trabajado en Japón, la experiencia y el prestigio que le da actualmente al campeonato estadounidense. Así que no habrá que esperar mucho para ver al fundador de Bullet Club como campeón máximo de la empresa japonesa.

Pero, sobre todo, lo mejor de este mes de Omega fue su combate contra Jericho en el pasado WR, cuya lucha ha recibido la puntuación máxima de un combate de wrestling: cinco estrellas. A pesar de su rápido desarrollo y de las pocas apariciones que hizo Jericho antes de su combate, ha sido uno de los mejores combates del año, aunque parece que solo es el comienzo de un gran año para ambos luchadores.