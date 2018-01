100 mejores momentos en la historia de Monday Night RAW

Foto: WWE.com

Esta es la lista publicada en WWE.com:

100. Hugh Jackman golpea a Dolph Ziggler

Foto: WWE.com

99. Mike Tyson noquea a Chris Jericho

Foto: WWE.com

98. Santino Marella gana el Intercontinental Championship en Milan

Foto: WWE.com

97. Big Show lanza a Floyd Mayweather fuera del ring

Foto: WWE.com

96. Mr. McMahon anuncia a Kurt Angle como nuevo mánager general de RAW

Foto: WWE.com

95. Stephanie McMahon anuncia su embarazo

Foto: WWE.com

94. The Shield y The Wyatt Family cara a cara

Foto: WWE.com

93. El debut de Paige

Foto: WWE.com

92. The New Age Outlaws meten a Cactus Jack y Chainsaw Charlie en un contenedor de basura

Foto: WWE.com

91. Kofi Kingston rompe una mesa con el cuerpo de Randy Orton en el Madison Square Garden

Foto: WWE.com

90. Stephanie McMahon es arrestada tras golpear a Brie Bella

Foto: WWE.com

89. Sting aparece por primera vez en RAW

Foto: WWE.com

88. El coro de The Wyatt Family informa a John Cena: "He's got the whole world in his hands"

Foto: WWE.com

87. Sasha Banks y Charlotte Flair estelarizan RAW

Foto: WWE.com

86. Chris Jericho lanza a Shawn Michaels contra el JeriTron 5000

Foto: WWE.com

85. AJ Lee ataca verbalmente al elenco de Total Divas

Foto: WWE.com

84. Randy Orton patea a Shane McMahon y le aplica un RKO a Stephanie McMahon

Foto: WWE.com

83. Mankind ataca a Jim Ross en una entevista

Foto: WWE.com

82. Stone Cold Steve Austin atropella a Mr. McMahon

Foto: WWE.com

81. Snitsky patea el "hijo" de Lita y Kane a la grada

Foto: WWE.com

80. Vickie Guerrero lanza a Stephanie McMahon al barro

Foto: WWE.com

79. Batista renuncia a la WWE

Foto: WWE.com

78. Stone Cold Steve Austin lanza el Intercontinental Championship al río

Foto: WWE.com

77. The Undertaker acepta el reto de Kane para WrestleMania XIV

Foto: WWE.com

76. El juicio de Eric Bischoff

Foto: WWE.com

75. Goldberg regresa 12 años después

Foto: WWE.com

74. Mike Tyson se une a D-Generation X

Foto: WWE.com

73. Hornswoggle es anunciado como el hijo de Mr. McMahon

Foto: WWE.com

72. Stone Cold Steve Austin y Dude Love ganan los Campeonatos en Parejas

Foto: WWE.com

71. El primer episodio de RAW en la historia

Foto: WWE.com

70. The Miz canjea el maletín de Money In The Bank contra Randy Orton

Foto: WWE.com

69. Finn Bálor deja vacante el Campeonato Universal

Foto: WWE.com

68. The Undertaker crucifica a Stone Cold Steve Austin en su símbolo

Foto: WWE.com

67. Discurso de retiro de Shawn Michaels

Foto: WWE.com

66. The New Day se convierten en los campeones en parejas con reinado más largo en la historia

Foto: WWE.com

65. Batista traiciona a Evolution y pacta su lucha contra Triple H en WrestleMania 21

Foto: WWE.com

64. Mr. McMahon debuta como luchador contra Stone Cold Steve Austin

Foto: WWE.com

63. The Shield se vuelve a unir

Foto: WWE.com

62. Kane y Daniel Bryan se abrazan

Foto: WWE.com

61. Triple H regresa tras sufrir una grave lesión

Foto: WWE.com

60. Chris Jericho derrota a Triple H por el WWE Championship

Foto: WWE.com

59. Hulk Hogan recibe un Sweet Chin Music de Shawn Michaels

Foto: WWE.com

58. The Rock hace regalos a todos los miembros de The Nation

Foto: WWE.com

57. Stone Cold Steve Austin llena de cemento el Corvette de Mr. McMahon

Foto: WWE.com

56. Bret Hart regresa a RAW 12 años después

Foto: WWE.com

55. Triple H se convierte en el líder de D-Generation X

Foto: WWE.com

54. Mr. McMahon se revela como The Greater Power

Foto: WWE.com

53. Paul Heyman crea The Alliance con Shane y Stephanie McMahon

Foto: WWE.com

52. Kane se quita la máscara por primera vez

Foto: WWE.com

51. The Rock regresa como anfitrión de WrestleMania XXVII

Foto: WWE.com

50. Daniel Bryan se retira

Foto: WWE.com

49. Brian Pillman saca las armas cuando Stone Cold Steve Austin entra en su casa

Foto: WWE.com

48. Mr. McMahon entrena para el Royal Rumble Match

Foto: WWE.com

47. Stone Cold Steve Austin conduce un Zamboni al ring

Foto: WWE.com

46. Celebración en vivo de Edge y Lita

Foto: WWE.com

45. The Nexus invaden WWE

Foto: WWE.com

44. Brock Lesnar destroza el coche de J&J Security

Foto: WWE.com

43. The Price is RAW con Bob Barker y Chris Jericho

Foto: WWE.com

42. La última aparición de The Ultimate Warrior

Foto: WWE.com

41. La "muerte" de Mr. McMahon

Foto: WWE.com

40. Yamaguchi-San intenta disminuir el tamaño de Val Venis

Foto: WWE.com

39. El debut de Goldberg

Foto: WWE.com

38. Dolph Ziggler canjea el maletín de Money In The Bank contra Alberto Del Rio

Foto: WWE.com

37. Braun Strowman vuelca una ambulancia con Roman Reigns dentro

Foto: WWE.com

36. Triple H y Shawn Michaels bañan en heces a The Spirit Squad, Shane y Mr. McMahon

Foto: WWE.com

35. Roman Reigns le aplica un Superman Punch a Mr. McMahon

Foto: WWE.com

34. Kurt Angle baña a The Alliance con leche

Foto: WWE.com

33. Randy Orton es traicionado por Evolution

Foto: WWE.com

32. Triple H traiciona a Shawn Michaels durante la reunión de DX

Foto: WWE.com

31. The Rock reta a Hollywood Hulk Hogan a un combate en WrestleMania X8

Foto: WWE.com

30. El retiro de Ric Flair

Foto: WWE.com

29. Mr. McMahon declara: "Bret screwed Bret"

Foto: WWE.com

28. La intensa pelea entre Brock Lesnar y The Undertaker antes de SummerSlam

Foto: WWE.com

27. Shawn Michaels pierde su sonrisa

Foto: WWE.com

26. Firma de contrato entre John Cena y Roman Reigns para No Mercy

Foto: WWE.com

25. Bubba Ray Dudley le aplica un Powerbomb sobre una mesa a Mae Young

Foto: WWE.com

24. 1-2-3 Kid sorprende a Razor Ramon

Foto: WWE.com

23. Mr. McMahon anuncia a Eric Bischoff como nuevo mánager general de RAW

Foto: WWE.com

22. Shane McMahon compra WCW

Foto: WWE.com

21. Stone Cold Steve Austin confronta a Mike Tyson

Foto: WWE.com

20. Mankind presenta: "This Is Your Life, The Rock"

Foto: WWE.com

19. Triple H impide la boda entre Stephanie McMahon y Test

Foto: WWE.com

18. The Festival of Friendship

Foto: WWE.com

17. Edge se retira

Foto: WWE.com

16. El silencioso pero intenso reto de Triple H a The Undertaker para WrestleMania XXVII

Foto: WWE.com

15. Stone Cold Steve Austin visita a Mr. McMahon en el hospital

Foto: WWE.com

14. Shane McMahon regresa a WWE seis años después

Foto: WWE.com

13. Jeff Hardy salta desde la pantalla titánica

Foto: WWE.com

12. D-Generation X invade WCW

Foto: WWE.com

11. Brock Lesnar regresa a la WWE tras ocho años de ausencia

Foto: WWE.com

10. John Cena es drafteado a RAW

Foto: WWE.com

9. Mick Foley gana por primera vez el WWE Championship

Foto: WWE.com

8. Lita y Trish Stratus estelarizan RAW

Foto: WWE.com

7. Seth Rollins traiciona a The Shield

Foto: WWE.com

6. El público insulta a Roman Reigns la noche después de vencer a The Undertaker en WrestleMania 33

Foto: WWE.com

5. Stone Cold Steve Austin le aplica un Stunner a Mr. McMahon

Foto: WWE.com

4. El debut de Chris Jericho

Foto: WWE.com

3. El "Yes! Movement" de Daniel Bryan ocupa RAW

Foto: WWE.com

2. El 'pipebomb' de CM Punk

Foto: WWE.com

1. Stone Cold Steve Austin baña con cerveza a The Corporation